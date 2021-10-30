Локдаун у Києві діятиме для тих, хто не вакцинувався, - Кличко

Запроваджений із 1 листопада локдаун у Києві діятиме для невакцинованих.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова" із Савіком Шустером на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 листопада столиця входить до "червоної зони"... Ми розраховуємо на чітку взаємодію з поліцією. Щоб контролювати дотримання ключових правил: і щодо проїзду в транспорті, і щодо відвідування різних закладів. Я хочу ще раз наголосити, що сьогодні локдаун у Києві діятиме для тих людей, котрі не вакцинувались", – уточнив Кличко.

За його словами, у Києві дуже невтішна статистика: щодня за останній тиждень помирали по 40-50 людей. У суботу буде оприлюднено статистику, що за минулу добу померло 54 особи.

"Ситуація дуже складна. І ми робимо все можливе, щоб зі столичного бюджету допомагати лікарям, мотивуючи їх. Закуповуємо кисень. У нас наразі проблем із забезпеченням лікарень немає", – запевнив Кличко.

Читайте також: Київ посилює карантин з 1 листопада: школи йдуть на дистанційне навчання, вхід у транспорт і ТРЦ із COVID-сертифікатом

Водночас він зазначив, що столиця сьогодні є лідером із вакцинації серед інших українських міст та областей. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці здійснено близько 2 млн. 200 тис. щеплень.