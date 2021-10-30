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Новини Коронавірус і карантин
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Локдаун у Києві діятиме для тих, хто не вакцинувався, - Кличко

Локдаун у Києві діятиме для тих, хто не вакцинувався, - Кличко

Запроваджений із 1 листопада локдаун у Києві діятиме для невакцинованих.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова" із Савіком Шустером на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 листопада столиця входить до "червоної зони"... Ми розраховуємо на чітку взаємодію з поліцією. Щоб контролювати дотримання ключових правил: і щодо проїзду в транспорті, і щодо відвідування різних закладів. Я хочу ще раз наголосити, що сьогодні локдаун у Києві діятиме для тих людей, котрі не вакцинувались", – уточнив Кличко.

За його словами, у Києві дуже невтішна статистика: щодня за останній тиждень помирали по 40-50 людей. У суботу буде оприлюднено статистику, що за минулу добу померло 54 особи.

"Ситуація дуже складна. І ми робимо все можливе, щоб зі столичного бюджету допомагати лікарям, мотивуючи їх. Закуповуємо кисень. У нас наразі проблем із забезпеченням лікарень немає", – запевнив Кличко.

Читайте також: Київ посилює карантин з 1 листопада: школи йдуть на дистанційне навчання, вхід у транспорт і ТРЦ із COVID-сертифікатом

Водночас він зазначив, що столиця сьогодні є лідером із вакцинації серед інших українських міст та областей. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці здійснено близько 2 млн. 200 тис. щеплень.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19696) Кличко Віталій (3531) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+12
Проскочило в СМІ інтервю де журналіст запитував у одного із депутатів ВР Україні в Раді скільки депутатів вакциновано.Так його відповідь мене шокувала,він сказав що це медицинська тайна.Напрошується запитання до законотворців.Чому всі громадяни повинні показувати ,,секретну,,інформацію про себе стрічному перестрічному а ті хто всю цю,вибачте,***** понапинимали прикриваються ,,медицинською таємницею,,?
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30.10.2021 08:52 Відповісти
+9
А чому б відразу не організувати концтабори для невакцінованих? Помічати їх жовтою зіркою на одязі...періодично показово розстрілювати.

А то щось занадто багато в світі стало демократичних свобод. Свобода думки? Вона має бути лише, якщо вільно обираєте думку провладної більшості (а чи більшості?). Свобода вибору? Навіщо вам вона, ми вже зробили вибір за вас.
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30.10.2021 09:26 Відповісти
+8
Казали, примусової вакцинації не буде? Ну ну...
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30.10.2021 08:59 Відповісти
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Не. Это я против. Они должны пройти все приколы - и низкую сатурацию, и кислородную масочку, и интубацию и всё что будет потом. Они на это подписались, так что пусть так с ними и будет.
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30.10.2021 17:03 Відповісти
Почему не ввели локдаун три недели назад? Зачем довели ситуацию до критического уровня?Ждали пока созреет ситуация чтобы всем подряд насильно ввести в организм неизвестно что? Умирают те, кто не начал лечение недомогания с первых дней, надеясь, что само пройдет. Всех насильно заставляют участвовать в эксперименте, уже добрались до детей. Люди, очнитесь!
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30.10.2021 09:05 Відповісти
никакого критического уровня нет, сказки
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30.10.2021 10:20 Відповісти
Ну шо, антиваксеры, на штурм пунктов вакцинации? В очередь, сукины дети!!!
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30.10.2021 09:09 Відповісти
просто купят велосипеды или электросамокаты. а на велике вообще благодать! человек дышит чаще, и больше вируса распространяет!
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31.10.2021 12:24 Відповісти
Свободное перемещение только для разносчиков вируса!
Не хочешь заражать киевлян - сиди и не высовывайся.
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30.10.2021 09:10 Відповісти
Тогда и всех, кто МОЖЕТ насиловать, надо ограничить в свободе. Например, тебя и твою семью.
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30.10.2021 10:39 Відповісти
Ни с того ни сего Украине выдали 66 миллиардов на борьбу с Ковидом...Откуда бабло Зин?от Всемирной Организации Здравоохранения...типа ВОЗ ...и тыне там...
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30.10.2021 09:13 Відповісти
Для встречи и дальнейшей координации высылаем буксиром команду ГБР.
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30.10.2021 09:16 Відповісти
В Мире кажись 252 страны больших и малых..не берем 66 ярдов,возьмем средние 40 каждой стране умножаем на 252,так это бешеное бабло...и выдано было сразу типа АВАНС...после объявления Пандемии...
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30.10.2021 09:21 Відповісти
А как же https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-ii КОНСТИТУЦИЯ?
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30.10.2021 09:26 Відповісти
А чому б відразу не організувати концтабори для невакцінованих? Помічати їх жовтою зіркою на одязі...періодично показово розстрілювати.

А то щось занадто багато в світі стало демократичних свобод. Свобода думки? Вона має бути лише, якщо вільно обираєте думку провладної більшості (а чи більшості?). Свобода вибору? Навіщо вам вона, ми вже зробили вибір за вас.
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30.10.2021 09:26 Відповісти
Идиот. Ну да, пока антиваксеры будут вялиться дома, привитые будут разносить ковид. Наглядно показано вчера на Савике Шустром. Четырежды привитый плюсанул на ПЦР. Заболел или нет пока не ясно, чувствует себя хорошо, пока, отлично. Но! Он инфицирован и является переносчиком инфекции. Тупо безвылазно сидит дома. Ну это Италия. А у нас - "Контролировать соблюдение ключевых правил: и по проезду в транспорте, и по посещению различных заведений. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня локдаун в Киеве будет действовать для тех людей, которые не вакцинированы" Т.е., показал мусорам ковид сертификат и усё. Инфицирован ты или нет, болеешь или нет по йух. П***уй, разноси ковид.))
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30.10.2021 09:28 Відповісти
Для тупих, до яких дуже тяжко доходять елементарні речі: вакцинація не захищає від хвороби, вона захищає від її тяжкого перебігу. В реанімації ні одного вакцинованого! Хворіють? Так, є, а от під ШВЛ НІ ОДНОГО! Мало того, хворіють не всі вакциновані, але лише ті, в кого слабка імунна відповідь, тобто ті, які хворіють по декілька разів. Це в них зі всіма вакцинами від більшості хвороб, до речі. Тобто саме ті, які без вакцинації мають шанс тупо померти! То може таки варто вакцинуватись?
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30.10.2021 09:55 Відповісти
Хорошие новости из США ! Так называемые республиканские штаты ,в которых полностью отменен масочный режим и нет уколизации ,дают статистику по очень серьезному улучшению , так во Флориде число госпитализаций с ковид уменьшилось почти на 40 с лишним процентов , то же с техасом и каролайной, в то время когда штаты в которых правят демократы дают очень печальную статистику , Это при том что республиканские штаты не имеют манадатов на ношение маски и уколизации
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30.10.2021 10:15 Відповісти
когда у тебя будет опыт - тогда и поделишься им, а пока - бла бла бла
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30.10.2021 10:23 Відповісти
Повторяю для идиотов. На примере Шустера. В Италии, вакцинированный, инфицированный и сидит безвылазно дома. И будет сидеть, пока ПЦР не даст отрицательный ответ. Ваш ЗЕбильный мэр,как и все вы - ЗЕбилы, носится только с ковид сертификатом, остальное по хер. Если на 100 привитых половины инфицированы, то будут шастать по кабакам, ТРЦ, пьянки - гулянки.... и разносить заразу дальше. Уже встречаю немало ЗЕдебилов, которые считают, раз оно привито, то может без маски, толпами ходить, плевать, чихать.... Одно только то, что детям и подросткам будет разрешено посещать спортзалы, супермаркеты, ТРЦ....только в сопровождении вакцинированных родителей, ну или сопровождающих, кто там припрется. Гидроцефалы
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30.10.2021 10:36 Відповісти
Ідіоте, блін, Що ти все в одну купу звалив? Яким боком вакцинація до придурків, які не хочуть дотримуватись елементарних правил? А вони їх дотримувались без вакцинації? Впороті взагалі в ковід не вірять, аж поки в морзі не опиняться. Ну а Шустер захворів і що? В реанімації, під ШВЛ? Чи просто сидить вдома, бо позитивний тест? О тож.
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31.10.2021 08:15 Відповісти
В реанімації ні одного вакцинованого!

Це тобі в телевізорі розказав пан Ляшко? Він хоч мамою поклявся?
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30.10.2021 10:38 Відповісти
Зебилы, что с них взять. Это же не только в Киеве, это по всей Украине так.
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30.10.2021 13:01 Відповісти
Как вариант обьявить байкот метрополитену на день-два.
Посмотреть на результат. Потом еще раз если результат отрицательньій. И так до получения положительного результата
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30.10.2021 09:30 Відповісти
В локдаун и так метро по спец пропускам
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30.10.2021 09:47 Відповісти
Та вроде нет. Сертификат о прививке будет пропуском
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30.10.2021 10:12 Відповісти
Сейчас да,а в первый локдаун по пропускам вроде был -моей сестре ,в Киеве,выдавали ,так как она доктор
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30.10.2021 10:42 Відповісти
замечательное решение и не только для метро
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30.10.2021 10:26 Відповісти
А що робити з людьми, у яких є ряд захворювань, які являються відносними протипоказаннями до вакцинації?
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30.10.2021 09:30 Відповісти
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30.10.2021 09:36 Відповісти
Все под Богом ходим,а береженого как говорят, Бог бережет....
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30.10.2021 09:38 Відповісти
Интересно почему смертельной для людей болезнью так заинтересовались владные структуры при том что на самого человека они на...ли.И если человек сознательно рискует своей жизню не вакцинировавшись до страна его принуждает и все это при том что сами-же развалили медицину.
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30.10.2021 09:53 Відповісти
А Кличко сам не вакцинирован.
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30.10.2021 10:10 Відповісти
Его Льюис вакцинировал. Давно ето бьіло
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30.10.2021 10:14 Відповісти
Хорошие новости из США ! Так называемые республиканские штаты ,в которых полностью отменен масочный режим и нет уколизации ,дают статистику по очень серьезному улучшению , так во Флориде число госпитализаций с ковид уменьшилось почти на 40 с лишним процентов , то же с техасом и каролайной, в то время когда штаты в которых правят демократы дают очень печальную статистику , Это при том что республиканские штаты не имеют манадатов на ношение маски и уколизации
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30.10.2021 10:14 Відповісти
Враньё.
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30.10.2021 12:01 Відповісти
Фашизм, с которым воевали наши дедушки и бабушки, снова шагает по планете. Но и за эти преступления их исполнители получат справедливое наказание.
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30.10.2021 10:37 Відповісти
Цього разу не запроваджують суворого локдауну і метро, автобуси, тролейбуси та трамваї курсуватимуть у звичному режимі. Проте, користуватися ними дозволили тільки тим, хто матиме ковід-сертифікат або ПЛР чи антиген тест, який зроблено не більш як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання.


«Штраф за порушення - від 17 тис грн. Закликаємо дотримуватись карантинних обмежень», - такі повідомлення опублікували і в КП «Київський метрополітен» і в КП «Київпастранс».
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30.10.2021 10:41 Відповісти
Хлам ваши вакцины. Все с дуру понаделали, теперь едва дышат. Личный иммунитет, лучше ваш шмурдяк.
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30.10.2021 11:38 Відповісти
Ляшко сказал наоборот. Ляшко не будет врать
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30.10.2021 19:27 Відповісти
Дай дурням владу...
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30.10.2021 11:40 Відповісти
Дегенератка деректриса ПРОДУКТОВОГО базару одно з міст західної України сьогодні сказала, що невакцинованих на базар пускати не буде. На питання, А де купити їжі? Сказала, Сидіть вдома.
Знаєте, я перестаю дивуватись німцям, які під тиском пропаганти схвалювали вбивства інших національностей, релігій і т.д. От, теж саме скоро буде в Україні.
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30.10.2021 11:49 Відповісти
И где тут "вбывства"?
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30.10.2021 12:01 Відповісти
В такому випадку нічим не можу допомогти.
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30.10.2021 13:18 Відповісти
Шо! Нету вбывств? А как же так? О чем тогда ты тут вещаешь?
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30.10.2021 13:20 Відповісти
кацапы у себя в стране всех призывают вакцинироваться, а на Украину идет пропаганда, что вакцинироваться вредно
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30.10.2021 13:05 Відповісти
Спустя 20 дней после второй прививки и сдача теста ( действительного 72 часа) что он на данный момент не бессистемный носитель вируса. Ну тогда ДА.
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30.10.2021 13:51 Відповісти
Мы припомним этот локдаун для здоровых.
Виталика в дворники больше нигде не выберут.
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30.10.2021 14:53 Відповісти
Локдаун в Киеве будет действовать для всех кто не привит. Это все вранье я вот вакцинировался но не могу через дию выгрузить этот сертификат потому как работает через одно место.
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30.10.2021 15:22 Відповісти
где ты логика? але?
локдаун призван остановить распространение вируса? вроде бы да. но уколатый вакциной заражается и переносит вирус точно так же, как и не уколатый. это уже попахивает лохдауном...
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30.10.2021 18:33 Відповісти
Да что с ними сюсюкатся, на 10 лет строгача всем не вакцинированым и вперед на лесоповал или ремонт дорого!
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30.10.2021 19:25 Відповісти
Горбатько! Ти точно не доживеш та незабаром здохнеш.
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30.10.2021 22:45 Відповісти
На Западе нигде не ограничивают проезд в городском транспорте. Потому что транспорт не является распространителем ковида. За исключением перегруженного транспорта. Особенно вагоны метро неплохо проветриваются постоянной вентиляцией.
Распространение происходит в школах, университетах, детсадах и других местах массового скопления людей. Следует поменьше ходить друг к другу в гости. А если кто-то к вам приходил, то после ухода следует хорошо проветрить квартиру.
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30.10.2021 22:42 Відповісти
Так нельзя. Это апартеид. У нас в Минске полностью отменён масочный режим и никто особо не жалуется.
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31.10.2021 03:43 Відповісти
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