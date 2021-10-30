Локдаун у Києві діятиме для тих, хто не вакцинувався, - Кличко
Запроваджений із 1 листопада локдаун у Києві діятиме для невакцинованих.
Про це заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова" із Савіком Шустером на телеканалі "Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"З 1 листопада столиця входить до "червоної зони"... Ми розраховуємо на чітку взаємодію з поліцією. Щоб контролювати дотримання ключових правил: і щодо проїзду в транспорті, і щодо відвідування різних закладів. Я хочу ще раз наголосити, що сьогодні локдаун у Києві діятиме для тих людей, котрі не вакцинувались", – уточнив Кличко.
За його словами, у Києві дуже невтішна статистика: щодня за останній тиждень помирали по 40-50 людей. У суботу буде оприлюднено статистику, що за минулу добу померло 54 особи.
"Ситуація дуже складна. І ми робимо все можливе, щоб зі столичного бюджету допомагати лікарям, мотивуючи їх. Закуповуємо кисень. У нас наразі проблем із забезпеченням лікарень немає", – запевнив Кличко.
Водночас він зазначив, що столиця сьогодні є лідером із вакцинації серед інших українських міст та областей. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці здійснено близько 2 млн. 200 тис. щеплень.
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Не хочешь заражать киевлян - сиди и не высовывайся.
А то щось занадто багато в світі стало демократичних свобод. Свобода думки? Вона має бути лише, якщо вільно обираєте думку провладної більшості (а чи більшості?). Свобода вибору? Навіщо вам вона, ми вже зробили вибір за вас.
Це тобі в телевізорі розказав пан Ляшко? Він хоч мамою поклявся?
Посмотреть на результат. Потом еще раз если результат отрицательньій. И так до получения положительного результата
«Штраф за порушення - від 17 тис грн. Закликаємо дотримуватись карантинних обмежень», - такі повідомлення опублікували і в КП «Київський метрополітен» і в КП «Київпастранс».
Знаєте, я перестаю дивуватись німцям, які під тиском пропаганти схвалювали вбивства інших національностей, релігій і т.д. От, теж саме скоро буде в Україні.
Виталика в дворники больше нигде не выберут.
локдаун призван остановить распространение вируса? вроде бы да. но уколатый вакциной заражается и переносит вирус точно так же, как и не уколатый. это уже попахивает лохдауном...
Распространение происходит в школах, университетах, детсадах и других местах массового скопления людей. Следует поменьше ходить друг к другу в гости. А если кто-то к вам приходил, то после ухода следует хорошо проветрить квартиру.