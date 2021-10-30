Отопительный сезон в Одессе стартует 1 ноября

В Одессе отопительный сезон стартует в понедельник, 1 ноября.

Соответствующий указ подписал городской голова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

В первую очередь централизованное отопление включат в больницах и поликлиниках, а также в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

После подключения учреждений отопление начнут пускать в жилые многоквартирные дома.

Читайте также: Никаких перебоев с поставками газа и тепла быть не может, - Шмыгаль