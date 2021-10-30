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Отопительный сезон в Одессе стартует 1 ноября

Отопительный сезон в Одессе стартует 1 ноября

В Одессе отопительный сезон стартует в понедельник, 1 ноября.

Соответствующий указ подписал городской голова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

В первую очередь централизованное отопление включат в больницах и поликлиниках, а также в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.

После подключения учреждений отопление начнут пускать в жилые многоквартирные дома.

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Автор: 

Одесса (7931) отопительный сезон (530)


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Топ комментарии
+2
Там і так тепло.
Власне і у нас 18 вдень.
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30.10.2021 08:57 Ответить
+2
А чего так рано?
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30.10.2021 09:31 Ответить
+2
Неплохое отопление в Одессе было 2 мая 2014 года. С ароматом ватки.
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30.10.2021 09:46 Ответить
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Там і так тепло.
Власне і у нас 18 вдень.
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30.10.2021 08:57 Ответить
А смысл сейчас включать в домах? Ведь говорили, надо чтоб три дня было меньше 8 градусов среднесуточная. Или у нас газа завались? Или кто-то хочет денег урвать? Сейчас днём в Одессе, Николаеве, Херсоне, днём можно ещё загорать на солнце.
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30.10.2021 09:41 Ответить
душа бота никогда не успокоится)) не включают - геноцид, ночью 2 градуса, караул, дети замерзают в классах! включают - зачем, 18 днем, тепло, можно загорать, держи вора!
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30.10.2021 09:53 Ответить
Повезло, а у нас дней десять как топят, придется заплатить непонятно сколько и за что(((
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30.10.2021 09:03 Ответить
А чего так рано?
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30.10.2021 09:31 Ответить
Неплохое отопление в Одессе было 2 мая 2014 года. С ароматом ватки.
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30.10.2021 09:46 Ответить
Хто знає ,чому в Одеській області ціна газу 9.20 !?
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30.10.2021 10:36 Ответить
Можно спокойно включить было с числа 13-14 ноября, когда опустится реально температура до 6-8 градусов, 1 ноября будет 14-15 градусов, чего платить за лишних две недели, включите больницы, детские сады вначале. Сейчас сижу в одной майке и лёгких штанах, совершенно не холодно.
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30.10.2021 12:11 Ответить
Тепло в Одесі. Плюс карантин. Діти дома.
В селі навіть грубку не палю. І так нормально. Питання, кого хочуть нагріти?
Лікарні давно мали перевести на автономне опалення.
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30.10.2021 13:44 Ответить
 
 