Отопительный сезон в Одессе стартует 1 ноября
В Одессе отопительный сезон стартует в понедельник, 1 ноября.
Соответствующий указ подписал городской голова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.
В первую очередь централизованное отопление включат в больницах и поликлиниках, а также в учреждениях дошкольного и общего среднего образования.
После подключения учреждений отопление начнут пускать в жилые многоквартирные дома.
Топ комментарии
+2 Ksenia VB
показать весь комментарий30.10.2021 08:57 Ответить Ссылка
+2 Старый зольдат
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+2 Garry Grant
показать весь комментарий30.10.2021 09:46 Ответить Ссылка
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Власне і у нас 18 вдень.
В селі навіть грубку не палю. І так нормально. Питання, кого хочуть нагріти?
Лікарні давно мали перевести на автономне опалення.