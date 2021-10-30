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Новини
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Опалювальний сезон в Одесі стартує 1 листопада

Опалювальний сезон в Одесі стартує 1 листопада

В Одесі опалювальний сезон стартує у понеділок, 1 листопада.

Відповідний указ підписав міський голова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської міської ради.

Насамперед централізоване опалення включать у лікарнях та поліклініках, а також у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

Після підключення установ опалення почнуть пускати до житлових багатоквартирних будинків.

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Автор: 

Одеса (5511) опалювальний сезон (1755)


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Топ коментарі
+2
Там і так тепло.
Власне і у нас 18 вдень.
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30.10.2021 08:57 Відповісти
+2
А чего так рано?
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30.10.2021 09:31 Відповісти
+2
Неплохое отопление в Одессе было 2 мая 2014 года. С ароматом ватки.
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30.10.2021 09:46 Відповісти
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Там і так тепло.
Власне і у нас 18 вдень.
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30.10.2021 08:57 Відповісти
А смысл сейчас включать в домах? Ведь говорили, надо чтоб три дня было меньше 8 градусов среднесуточная. Или у нас газа завались? Или кто-то хочет денег урвать? Сейчас днём в Одессе, Николаеве, Херсоне, днём можно ещё загорать на солнце.
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30.10.2021 09:41 Відповісти
душа бота никогда не успокоится)) не включают - геноцид, ночью 2 градуса, караул, дети замерзают в классах! включают - зачем, 18 днем, тепло, можно загорать, держи вора!
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30.10.2021 09:53 Відповісти
Повезло, а у нас дней десять как топят, придется заплатить непонятно сколько и за что(((
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30.10.2021 09:03 Відповісти
А чего так рано?
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30.10.2021 09:31 Відповісти
Неплохое отопление в Одессе было 2 мая 2014 года. С ароматом ватки.
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30.10.2021 09:46 Відповісти
Хто знає ,чому в Одеській області ціна газу 9.20 !?
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30.10.2021 10:36 Відповісти
Можно спокойно включить было с числа 13-14 ноября, когда опустится реально температура до 6-8 градусов, 1 ноября будет 14-15 градусов, чего платить за лишних две недели, включите больницы, детские сады вначале. Сейчас сижу в одной майке и лёгких штанах, совершенно не холодно.
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30.10.2021 12:11 Відповісти
Тепло в Одесі. Плюс карантин. Діти дома.
В селі навіть грубку не палю. І так нормально. Питання, кого хочуть нагріти?
Лікарні давно мали перевести на автономне опалення.
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30.10.2021 13:44 Відповісти
 
 