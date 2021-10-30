Опалювальний сезон в Одесі стартує 1 листопада
В Одесі опалювальний сезон стартує у понеділок, 1 листопада.
Відповідний указ підписав міський голова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської міської ради.
Насамперед централізоване опалення включать у лікарнях та поліклініках, а також у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.
Після підключення установ опалення почнуть пускати до житлових багатоквартирних будинків.
Топ коментарі
+2 Ksenia VB
показати весь коментар30.10.2021 08:57 Відповісти Посилання
+2 Старый зольдат
показати весь коментар30.10.2021 09:31 Відповісти Посилання
+2 Garry Grant
показати весь коментар30.10.2021 09:46 Відповісти Посилання
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Власне і у нас 18 вдень.
В селі навіть грубку не палю. І так нормально. Питання, кого хочуть нагріти?
Лікарні давно мали перевести на автономне опалення.