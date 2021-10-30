COVID-19 не был разработан как биологическое оружие, - доклад разведки США
В разведывательном сообществе США пришли к мнению, что коронавирус COVID-19 не был разработан как биологическое оружие
Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе американского Национального разведывательного совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие", - гласит доклад.
"Большинство агентств также оценивают с низким уровнем уверенности, что вирус, возможно, не был генетически модифицирован. Однако два агентства полагают, что не было достаточных данных для того, чтобы произвести такую оценку", - отмечается в нем.
Согласно докладу, агентства разведсообщества США не пришли к единому мнению о происхождении вируса и считают вероятными две гипотезы происхождения COVID-19: заражение через животного и "связанный с работой лаборатории (в Ухани. - Ред.) инцидент".
В разведывательном сообществе не могут предоставить более конкретную информацию о происхождении COVID-19 без дополнительной информации, которая позволила бы определить конкретный путь естественного контакта с животным или доказать, что лаборатория в Ухане занималась SARS-CoV-2 или близким вирусом-предшественником до появления COVID-19, отмечается в докладе.
Также в нем говорится, что "для достижения окончательной оценки происхождения вируса будет необходимо содействие Китая".
"Однако в Пекине продолжают препятствовать расследованию, отказываются от разглашения информации и возлагают ответственность на другие страны, включая США", - подчеркивается в документе.
Заражение коронавирусом COVID-19 впервые выявили в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года, затем он начал распространяться по всему миру. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса.
Большинство ученых изначально полагали, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Чтобы определить источник происхождения коронавируса, ВОЗ инициировала специальное расследование. С этой целью в начале февраля 2021 года группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии и по итогам визита сделала вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". С результатами этого расследования не были согласны многие западные страны.
Китай не единожды выступал против призывов ВОЗ провести дополнительное расследование на территории страны для установления источника происхождения COVID-19.
Особенно, если не знаете, что вирус - не живой. Он особенный. Но не живой.
И есди вам не ведомо, что биологическое оружие создается - то о чем с вами говорить?
И торбы для колорадских жуков.
Целые лаборатории пашут в раше над созданием НОВЫХ вирусов и бактерий, а вы про баночки и торбочки впариваете. И, как видим, в кятае тоже.
Кого вы отмазываете? Зачем? Нагуя?
П.С. Российский центр вирусологии в Новосибирске "Вектор", одни из двух мест в мире, где, к примеру, есть вирус оспы, Эбола тоже присутствует. Взрыв в центре произошел 16.09.2019 года. https://www.svoboda.org/a/30167061.htm
поетому во всех гадостях, шо происходят на нашем маленьком и глупом шарике подозрюха номер раз - ето всегда капапы.
До речі, такий новий спалах вірусу в Україні...Дивно. Маски масками. Вперті українці з масками на носі - ок, рагульство.
Але хто заважав кятаю передати з кимось у торбочці новий штаммік вірусу, більш досконалий, і посіяти його в Україні? Ніхто не заважав.
Скажи мне - зачем переться в страну, где ложкой выжирают моск из черепа ЖИВОЙ обезьяны?
Вся , вся, .....абсолютно вся деятельность маленьких зеленых ....многофункциональная!!!....направлена на уничтожение нас как цивилизации. Они....успешно это делали десятки раз, за всю историю нашей планеты.
Разведка США это просто пыль...по сравнению с ними.
Ковид не просто оружие, а эталоное бактериологичнское оружие с адресной доставкой. Нравится вам это или нет. Устраивает вас это или нет. Подходит ли это разведке США или нет.
Это факт и он существует независимо от желаний.
https://www.youtube.com/watch?v=pgAUwb0zpLg
І Національний інститут здоров'я не робив експериментів з SARS-CoV-2 всупереч забороні конгресу. Як звісно і деякі з військових лабораторій США і лабораторії ще п'яти країн ніколи не брали участь в таких дослідженнях. Як власне і скандал в Канаді стосовно доктора Xiangguo Qiu.
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/canadian-scientist-sent-deadly-viruses-to-wuhan-lab-months-before-rcmp-asked-to-investigate-1.5609582
Це все вигадки) Розвідка наших союзників може відливати в очи всьому світу, бо знає, що за два роки у всіх зтирають пам'ять, а за п'ять будь-яка вигідна певним колам версія альтернативної історії стає вже не локшиною, а історією.
Что-от там связано со структурой шипов. если бы он был искусственный, то должен был крепиться каким-то другим способом, хз как не помню.
никогда не верил в эти сказки, т.к. в истории достаточно примеров, когда вымирала треть человечества из-за какой-то заразы типа чумы или испанки и их явно никто не изобретал.
ШТА???
"Однако в Пекине продолжают препятствовать расследованию, отказываются от разглашения информации и возлагают ответственность на другие страны, включая США", - создатели биологического оружия препятствуют расследованию,что естественно
Коронавирус был разработан как экономическое оружие? - на хрен убивший практически всю мировую экономику? А как же расшифровка днк-рнк вируса индусами еще два года тому назад, заявившими что это искусственный вирус с фрагментами цепочек ДНК спида? Звездите вы нам на букву П!
МАВПІ ДАЛИ ГРАНАТУ.
Австралія разом з Францією побудували лабораторію в Ухані.
…Чтобы исследовать потенциал появления (то есть возможность заражать людей) циркулирующих CoV у летучих мышей, мы создали химерный вирус, кодирующий новый, зоонозный белок-шип CoV - из последовательности RsSCO14-CoV, которая была выделена из китайских подковообразных летучих мышей - в контекст адаптированной мыши SARS-CoV».
https://defence-line.org/2020/05/versiya-kak-instrument-chast-4/?fbclid=IwAR3vmZGgar7K9qW1AELvxMooGRl0Nnw2v7KvJHt0jZj7OerlV1VF7GEqxoE https://defence-line.org/.../versiya-kak-instrument-chast-4/
з локдаунами цілихх міст-мільйонників..
там ВІДСУТНІ по..уїзм поліції і,відповідно,народу.