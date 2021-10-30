РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7527 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 993 163

COVID-19 не был разработан как биологическое оружие, - доклад разведки США

COVID-19 не был разработан как биологическое оружие, - доклад разведки США

В разведывательном сообществе США пришли к мнению, что коронавирус COVID-19 не был разработан как биологическое оружие

Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе американского Национального разведывательного совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие", - гласит доклад. 

"Большинство агентств также оценивают с низким уровнем уверенности, что вирус, возможно, не был генетически модифицирован. Однако два агентства полагают, что не было достаточных данных для того, чтобы произвести такую оценку", - отмечается в нем.

Согласно докладу, агентства разведсообщества США не пришли к единому мнению о происхождении вируса и считают вероятными две гипотезы происхождения COVID-19: заражение через животного и "связанный с работой лаборатории (в Ухани. - Ред.) инцидент".

В разведывательном сообществе не могут предоставить более конкретную информацию о происхождении COVID-19 без дополнительной информации, которая позволила бы определить конкретный путь естественного контакта с животным или доказать, что лаборатория в Ухане занималась SARS-CoV-2 или близким вирусом-предшественником до появления COVID-19, отмечается в докладе.

Также в нем говорится, что "для достижения окончательной оценки происхождения вируса будет необходимо содействие Китая".

"Однако в Пекине продолжают препятствовать расследованию, отказываются от разглашения информации и возлагают ответственность на другие страны, включая США", - подчеркивается в документе.

Читайте также: Китай не знал о существовании коронавируса до вспышки в Ухани, - отчет разведки США

Заражение коронавирусом COVID-19 впервые выявили в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года, затем он начал распространяться по всему миру. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса.

Большинство ученых изначально полагали, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Чтобы определить источник происхождения коронавируса, ВОЗ инициировала специальное расследование. С этой целью в начале февраля 2021 года группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии и по итогам визита сделала вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". С результатами этого расследования не были согласны многие западные страны.

Китай не единожды выступал против призывов ВОЗ провести дополнительное расследование на территории страны для установления источника происхождения COVID-19.

Автор: 

карантин (16729) Китай (3183) США (27934) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Китай закупил рекордное количество сжиженного газа у США и сразу поменялись версии.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:50 Ответить
+7
Раніше у Китаї відбувались спалахи коронавірусної хвороби. Чи самі по собі ? В країні з режимом ?
А чому ж вони одразу приховували факт масового зараження ? Десь з півроку..
Нє...тут явно не все чисто.
Вірус надто досконалий, щоб отак одразу заполонити світ.
показать весь комментарий
30.10.2021 09:53 Ответить
+7
Хіба що це міг бути прототип або незакінчений продукт розробок лабораторії.

Есть еще версия, что это сделали московиты. Учтывая, что у большинства московитов нет мозга и руки растут из жеппы, вполне возможно, их "разработка", ведь цель их жизни - нагадить своим дальним родственникам - людям.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Та ви шо? Так ссуться перед кятаєм, що ссуть всім у вічі. А як він був разработан? Для чого йому роги ліпили, як не для того, щоб хапався смертною хваткою за людські легені?
показать весь комментарий
30.10.2021 10:03 Ответить
Извините. Иногда лучше просто помолчать. И читать. Но не писать.
Особенно, если не знаете, что вирус - не живой. Он особенный. Но не живой.
И есди вам не ведомо, что биологическое оружие создается - то о чем с вами говорить?
показать весь комментарий
30.10.2021 10:20 Ответить
Ага. Банки для тараканов создают. Чтоб доставить.
И торбы для колорадских жуков.

Целые лаборатории пашут в раше над созданием НОВЫХ вирусов и бактерий, а вы про баночки и торбочки впариваете. И, как видим, в кятае тоже.
Кого вы отмазываете? Зачем? Нагуя?
показать весь комментарий
30.10.2021 10:45 Ответить
Создаётся бактериологическое оружие, но отнюдь не вирусное. Разница между бактерией и вирусом это как построить трактор и межгалактический крейсер.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:21 Ответить
24 марта 2014 года американское издание The Wall Street Journal (WSJ) посвятило целую публикацию провалу американской технической разведки, которая не смогла определить подготовку военной операции Россией в Крыму. Возможности разведки США в Китае очень и очень ограничены.
П.С. Российский центр вирусологии в Новосибирске "Вектор", одни из двух мест в мире, где, к примеру, есть вирус оспы, Эбола тоже присутствует. Взрыв в центре произошел 16.09.2019 года. https://www.svoboda.org/a/30167061.htm

показать весь комментарий
30.10.2021 10:06 Ответить
падлючести кацапии предела нет.
поетому во всех гадостях, шо происходят на нашем маленьком и глупом шарике подозрюха номер раз - ето всегда капапы.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:07 Ответить
А ти хочеш, щоб люди масово ставали в черго за трунами? Особливо старі і слабкі? Ти в коловся? То твій вибір. Чому ти так зверхньо-агресивно издиш про вакцинованих?
показать весь комментарий
30.10.2021 10:11 Ответить
Бо воно так виховане: усі гої - нижчі істоти.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:21 Ответить
До речі, люди з полтавської області тоді мали рацію, коли ТАК зустріли автобус з туристами з кятаю. Вважаю, ті туристи , хто преться в кятай, повинні брати відповідальність за себе. Вірус - сидіть там на карантині, а не пріться в Україну.
До речі, такий новий спалах вірусу в Україні...Дивно. Маски масками. Вперті українці з масками на носі - ок, рагульство.
Але хто заважав кятаю передати з кимось у торбочці новий штаммік вірусу, більш досконалий, і посіяти його в Україні? Ніхто не заважав.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:09 Ответить
Учитывая, что кроме того автобуса, пассажиры сотен рейсов в день со всего мира (включая Китай) просто растворялись среди Украинцев без всякого контроля, то полтавцы таки хорошо протупили.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:19 Ответить
Да, они были бессильны против всех "автобусов" с турыстами. Но своей чуйкой они поняли, что с теми "автобусами" вползает смерть.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:21 Ответить
Они тупо прооленили за кацапскими провокаторами. И всё.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:23 Ответить
Ну да, ну да. Надо было с хлебом-солью встречать кятайских вояжеров.
Скажи мне - зачем переться в страну, где ложкой выжирают моск из черепа ЖИВОЙ обезьяны?
показать весь комментарий
30.10.2021 11:14 Ответить
Не нужно просто вестись на кацапских провокаторов типа тебя, и всё.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:18 Ответить
и стали посмешищем в лице целой планеты. Г-гении. Потом фотки этих бабунов с камнями в руках по всем мировым сми циркулировали.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:33 Ответить
Этого и добивались кацапские манипуляторы.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:34 Ответить
Ну мы знаем отчеты разведки США.....дык просто по Талибану. Это те, которые сто проц дадут ответ, который .......потом приводит в ступор.
Вся , вся, .....абсолютно вся деятельность маленьких зеленых ....многофункциональная!!!....направлена на уничтожение нас как цивилизации. Они....успешно это делали десятки раз, за всю историю нашей планеты.
Разведка США это просто пыль...по сравнению с ними.
Ковид не просто оружие, а эталоное бактериологичнское оружие с адресной доставкой. Нравится вам это или нет. Устраивает вас это или нет. Подходит ли это разведке США или нет.
Это факт и он существует независимо от желаний.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:24 Ответить
Значит Китай дал заднюю, иначе бы США нашли доказательства искусственного происхождения Ковид...
показать весь комментарий
30.10.2021 10:30 Ответить
Возня между Китаем и США - это дымовой занавес. Транснациональная иудоглобализаторская мафия она такая, что заказчики могут сидеть в Швейцарии, исполком в Нью-Йорке, а лаборатория в Китае.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:57 Ответить
Підоруснявий,тобі залік за вивчення мови.Тільки повтори подвоєння приголосних.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:22 Ответить
Ни о чем, куча противоречий.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:41 Ответить
Если и нет, то его стоило бы создать, от него значительно падает количество голосующих не умом а жопой, а демократия изначально небыла расчитана на голосование идиотов, что очобенно болезнено чувствуется у нас - 30 лет выборов популистов и корупционеров.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:41 Ответить
Веришь в выборы в стране, безраздельно принадлежащей олигархам (т. е. бандитам)? Умён...
показать весь комментарий
30.10.2021 10:47 Ответить
Не важно "создал" или "не создал" (вирус), важно какой политический курс нынче у администрации в Белом Доме, а "эксперты" озвучат ту версию, которая будет политически удобной!
показать весь комментарий
30.10.2021 10:42 Ответить
это работа кацапов
показать весь комментарий
30.10.2021 10:55 Ответить
"оценивают с низким уровнем уверенности, что вирус, возможно, не был генетически модифицирован. " - шо за галиматья? Пишите уж о вероятности 50\50 . Так хоть без выворота мозга будет понятно шо х.з.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:26 Ответить
COVID-19 был разработан как орудие иудоглобализации. В Украине невозможно провакцинироваться без внесения персональных данных в иудоглобализационню электронную систему. Сдохни или прийми клеймо.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:26 Ответить
А как громко иудолиберастня визжала о свободах слова, совести и самовыражения. Пока не имела власти. А как только власть получила - сразу концлагерь, или клеймо или уволим, запретим пользоваться транспортом и ибъявим врагом народа.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:31 Ответить
У тебя видимо очень комфортный концлагерь, с интернетом как минимум
показать весь комментарий
30.10.2021 11:34 Ответить
Интернет разрабатывался для научного обмена и войны с коммунизмом, а не для подавления свободы и глобального контроля.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:39 Ответить
В этом их цель. Сделать комфорт для задницы важнее свободы духа, купить души оптом.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:47 Ответить
Ну тобто арешт професора Чарльза Лібера це просто так сталось) Він корону не розробляв.
https://www.youtube.com/watch?v=pgAUwb0zpLg

І Національний інститут здоров'я не робив експериментів з SARS-CoV-2 всупереч забороні конгресу. Як звісно і деякі з військових лабораторій США і лабораторії ще п'яти країн ніколи не брали участь в таких дослідженнях. Як власне і скандал в Канаді стосовно доктора Xiangguo Qiu.

https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/canadian-scientist-sent-deadly-viruses-to-wuhan-lab-months-before-rcmp-asked-to-investigate-1.5609582

Це все вигадки) Розвідка наших союзників може відливати в очи всьому світу, бо знає, що за два роки у всіх зтирають пам'ять, а за п'ять будь-яка вигідна певним колам версія альтернативної історії стає вже не локшиною, а історією.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:46 Ответить
У тебе зтирають пам'ять? Хто?
показать весь комментарий
30.10.2021 11:51 Ответить
Как то странно совпало - как только комунячья партия Китая обьявила, что собирается платить стариками пенсии (а пенсии - это огромная ноша для бюджета), как сразу появился откуда не возьми вирус, который нацелен в первую очередь на стариков. А в Китае стариков ну ОЧЕНЬ много, и экономика Китая обязательно просела бы под этой тяжестью. Совпадение?
показать весь комментарий
30.10.2021 11:54 Ответить
так и по миру достаточно много пенсов. совпадение....?
показать весь комментарий
30.10.2021 19:08 Ответить
Сентябрь 2019. Взрив в новосибирском центре вирусологии "Вектор". Узнавайте. Думайте. Делайте выводы.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:55 Ответить
видите? и сша купить можно......
показать весь комментарий
30.10.2021 12:05 Ответить
я еще весной 20 году читал доклад американских же ученых, что судя по структуре вируса, он ТОЧНО НЕ БЫЛ СОЗДАН ИСКУССТВЕННО и имеет природное происхождение.
Что-от там связано со структурой шипов. если бы он был искусственный, то должен был крепиться каким-то другим способом, хз как не помню.
никогда не верил в эти сказки, т.к. в истории достаточно примеров, когда вымирала треть человечества из-за какой-то заразы типа чумы или испанки и их явно никто не изобретал.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:03 Ответить
Серьезно? А что они там исследовали может вы уточните? А то в мире существует 50 видов коронавируса и "только" 7 из них опасны для человека, притом что 4 гробят легочный аппарат а три внутренние органы и легкие! Коронавирус создан искусственно, индийцы первые расшифровали ДНК и объявили об этом!
показать весь комментарий
30.10.2021 17:05 Ответить
"...4 (вида вируса) гробят легочный аппарат а три... легкие!"

ШТА???
показать весь комментарий
30.10.2021 18:58 Ответить
Ну понятно бараноголовому информация нормального инфекциониста это просто - "ШТА??" Предупреждаю что ссылку баранам не даю - ищите сами
показать весь комментарий
30.10.2021 22:18 Ответить
Я саме так і подумав, що Вам інтелекту не вистачить зрозуміти написане Вами ж!
показать весь комментарий
30.10.2021 22:53 Ответить
Да главное чтобы вам хватило интеллекта постигнуть проблему и её истоки! А мне грубо говоря нас рать и на проблему и на ваш выпад в мой адрес.
показать весь комментарий
31.10.2021 08:28 Ответить
Что не отменяет версии о его искусственном происхождении в одной из лабораторий и утечки от туда.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:45 Ответить
Также в нем говорится, что "для достижения окончательной оценки происхождения вируса будет необходимо содействие Китая".( но американцы уже дают свое недоказанное и ничем не подтвержденное умозаключение .

"Однако в Пекине продолжают препятствовать расследованию, отказываются от разглашения информации и возлагают ответственность на другие страны, включая США", - создатели биологического оружия препятствуют расследованию,что естественно
показать весь комментарий
30.10.2021 13:50 Ответить
Ковид - очердной ОРВИ, ни больше ни меньше.... Не было бы паники - не было бы и столько больных... И карантины не надо было вводить, переболели бы все и забыли бы, а так никого не спасли и угробили мировую экономику...
показать весь комментарий
30.10.2021 14:05 Ответить
Это сделано вместо очередной мировой войны.......
показать весь комментарий
30.10.2021 19:10 Ответить
швеція відмовилась від цьої дурні
показать весь комментарий
31.10.2021 00:11 Ответить
Заогловок вчергове не відповідає змісту статті.
показать весь комментарий
30.10.2021 15:35 Ответить
В разведывательном сообществе США пришли к мнению, что коронавирус COVID-19 не был разработан как биологическое оружие - вы это серьезно?
Коронавирус был разработан как экономическое оружие? - на хрен убивший практически всю мировую экономику? А как же расшифровка днк-рнк вируса индусами еще два года тому назад, заявившими что это искусственный вирус с фрагментами цепочек ДНК спида? Звездите вы нам на букву П!
показать весь комментарий
30.10.2021 17:01 Ответить
розвідка сказала правильно.

МАВПІ ДАЛИ ГРАНАТУ.

Австралія разом з Францією побудували лабораторію в Ухані.

показать весь комментарий
31.10.2021 00:05 Ответить
«Потенциал для подготовки к будущим вспышкам и смягчения их последствий должен быть сопоставлен с риском возникновения более опасных патогенов.

…Чтобы исследовать потенциал появления (то есть возможность заражать людей) циркулирующих CoV у летучих мышей, мы создали химерный вирус, кодирующий новый, зоонозный белок-шип CoV - из последовательности RsSCO14-CoV, которая была выделена из китайских подковообразных летучих мышей - в контекст адаптированной мыши SARS-CoV».
https://defence-line.org/2020/05/versiya-kak-instrument-chast-4/?fbclid=IwAR3vmZGgar7K9qW1AELvxMooGRl0Nnw2v7KvJHt0jZj7OerlV1VF7GEqxoE https://defence-line.org/.../versiya-kak-instrument-chast-4/
показать весь комментарий
31.10.2021 00:07 Ответить
Трындец, я в шоке, они идиоты!!!
показать весь комментарий
31.10.2021 08:24 Ответить
Только одно интересно,почему болеют все, кроме Китая?
показать весь комментарий
30.10.2021 17:40 Ответить
там НАДжорстокі протиепідеміологічні заходи..


з локдаунами цілихх міст-мільйонників..

там ВІДСУТНІ по..уїзм поліції і,відповідно,народу.
показать весь комментарий
31.10.2021 00:10 Ответить
Ожидаемый доклад у чайна президента США
показать весь комментарий
31.10.2021 02:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 