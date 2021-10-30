COVID-19 не был разработан как биологическое оружие, - доклад разведки США

В разведывательном сообществе США пришли к мнению, что коронавирус COVID-19 не был разработан как биологическое оружие

Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе американского Национального разведывательного совета.

"Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие", - гласит доклад.

"Большинство агентств также оценивают с низким уровнем уверенности, что вирус, возможно, не был генетически модифицирован. Однако два агентства полагают, что не было достаточных данных для того, чтобы произвести такую оценку", - отмечается в нем.

Согласно докладу, агентства разведсообщества США не пришли к единому мнению о происхождении вируса и считают вероятными две гипотезы происхождения COVID-19: заражение через животного и "связанный с работой лаборатории (в Ухани. - Ред.) инцидент".

В разведывательном сообществе не могут предоставить более конкретную информацию о происхождении COVID-19 без дополнительной информации, которая позволила бы определить конкретный путь естественного контакта с животным или доказать, что лаборатория в Ухане занималась SARS-CoV-2 или близким вирусом-предшественником до появления COVID-19, отмечается в докладе.

Также в нем говорится, что "для достижения окончательной оценки происхождения вируса будет необходимо содействие Китая".

"Однако в Пекине продолжают препятствовать расследованию, отказываются от разглашения информации и возлагают ответственность на другие страны, включая США", - подчеркивается в документе.

Заражение коронавирусом COVID-19 впервые выявили в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года, затем он начал распространяться по всему миру. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса.

Большинство ученых изначально полагали, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей. Чтобы определить источник происхождения коронавируса, ВОЗ инициировала специальное расследование. С этой целью в начале февраля 2021 года группа экспертов ВОЗ посетила Уханьский институт вирусологии и по итогам визита сделала вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". С результатами этого расследования не были согласны многие западные страны.

Китай не единожды выступал против призывов ВОЗ провести дополнительное расследование на территории страны для установления источника происхождения COVID-19.