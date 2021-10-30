COVID-19 не був розроблений як біологічна зброя, - доповідь розвідки США

У розвідувальній спільноті США дійшли висновку, що коронавірус COVID-19 не був розроблений як біологічна зброя.

Про це йдеться в опублікованій у п'ятницю доповіді американської Національної розвідувальної ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо, що вірус не був розроблений як біологічна зброя", - сказано в доповіді.

"Більшість агентств також оцінюють із низьким рівнем упевненості, що вірус, можливо, не був генетично модифікований. Однак два агентства вважають, що не було достатніх даних для того, щоб зробити таку оцінку", - наголошується в ній.

Згідно з доповіддю, агентства розвідспільноти США не дійшли єдиної думки про походження вірусу і вважають ймовірними дві гіпотези походження COVID-19: зараження через тварину та "пов'язаний із роботою лабораторії (в Ухані. - Ред.) інцидент".

У розвідувальній спільноті не можуть надати більш конкретну інформацію про походження COVID-19 без додаткової інформації, яка б дозволила визначити конкретний шлях природного контакту з твариною або довести, що лабораторія в Ухані опікувалася SARS-CoV-2 або близьким вірусом-попередником до появи COVID- 19, зазначається у доповіді.

Також у ній йдеться, що "для досягнення остаточної оцінки походження вірусу необхідне сприяння Китаю".

"Однак у Пекіні продовжують перешкоджати розслідуванню, відмовляються від розголошення інформації, та покладають відповідальність на інші країни, включно із США", - наголошується в документі.

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Зараження коронавірусом COVID-19 уперше виявили в китайському місті Ухань у провінції Хубей наприкінці 2019 року, потім він почав розповсюджуватись усім світом. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про пандемію коронавірусу.

Більшість учених спочатку вважали, що COVID-19 – вірус зоонозного походження. Передбачається, що він міг передатися людині від кажанів. Щоб визначити джерело походження коронавірусу, ВООЗ ініціювала спеціальне розслідування. З цією метою на початку лютого 2021 року група експертів ВООЗ відвідала Уханьський інститут вірусології і за підсумками візиту зробила висновок, що витік вірусів із лабораторії інституту "вкрай малоймовірний". З результатами цього розслідування погодилися багато західних країн.

Китай неодноразово виступав проти закликів ВООЗ провести додаткове розслідування на території країни для встановлення джерела походження COVID-19.