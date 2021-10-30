РУС
Саммит G20 стартует сегодня в Риме

Саммит G20 стартует сегодня в Риме

Сегодня утром в Риме под председательством Италии начнется двухдневный саммит "Большой двадцатки".

Главы крупнейших экономик мира вместе с представителями ведущих международных организаций обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно программе саммита, в 10 утра (11:00 по Киеву) участники соберутся в конгресс-центре La Nuvola на церемонии рукопожатия и "семейного фото". После этого состоится первая сессия – "Глобальная экономика и глобальное здоровье".

В воскресенье, 31 октября, лидеры G20 обсудят два вопроса: изменение климата и устойчивое развитие.

Пресс-конференция Итальянского председательства в G20 запланирована на 16:15, после чего состоятся выступления национальных делегаций.

Топ комментарии
+8
Порошенко - лучший президент Украины. Он там говорил, а его слушали и прислушивались.

А зеля шо? Дитя малое, жадный обидчивый наркоман и просто дурак.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:17 Ответить
+3
Пассивные участники процесса))
показать весь комментарий
30.10.2021 10:19 Ответить
+3
І не просто, а найвеличніший, сам Єрмак "коронував".
показать весь комментарий
30.10.2021 11:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вроде ж G18! Или китай с па-рашкой уже участвуют?
показать весь комментарий
30.10.2021 10:17 Ответить
Пассивные участники процесса))
показать весь комментарий
30.10.2021 10:19 Ответить
Слово "пассивные " очень уместное
показать весь комментарий
30.10.2021 10:42 Ответить
А коли буде самміт великої сто двадцятки, щобі Україна туди потрапила?
показать весь комментарий
30.10.2021 10:44 Ответить
сразу после буркина фасо и андоры
показать весь комментарий
30.10.2021 11:24 Ответить
Будут стоять в углу, пока взрослые будут решать их дальнейшую судьбу.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:12 Ответить
вообще пофиг)
показать весь комментарий
30.10.2021 10:40 Ответить
Кремлёвская крыса не полетит, не будет рисковать остатками своего угасающего здоровья? Пошлёт двойника?
показать весь комментарий
30.10.2021 10:40 Ответить
Вы абсолютно правы. У кремлёвской полудохлой крысы в руках только его засохший писюн, которым он играется в бомбоубежище, где безвылазно проживает последние два года....
показать весь комментарий
30.10.2021 19:06 Ответить
Он пошлёт свой портрет, который в рашке на каждом углу продают.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:14 Ответить
Порошенко постійно відвідував такі самміти.
А зелю і не пригласили.
показать весь комментарий
30.10.2021 10:59 Ответить
Порошенко - лучший президент Украины. Он там говорил, а его слушали и прислушивались.

А зеля шо? Дитя малое, жадный обидчивый наркоман и просто дурак.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:17 Ответить
І не просто, а найвеличніший, сам Єрмак "коронував".
показать весь комментарий
30.10.2021 11:24 Ответить
Ни одного хорошего Президента в Украине не было и нет. Все они ворье- только одни больше другие меньше. Были бы хорошие презы то и страна жила бы хорошо, а так у них у всех одна только мысль как побольше украсть пока при должности.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:24 Ответить
Ни кто не захотел парафинить свой рояль))))
показать весь комментарий
30.10.2021 14:58 Ответить
 
 