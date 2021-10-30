Саммит G20 стартует сегодня в Риме
Сегодня утром в Риме под председательством Италии начнется двухдневный саммит "Большой двадцатки".
Главы крупнейших экономик мира вместе с представителями ведущих международных организаций обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Согласно программе саммита, в 10 утра (11:00 по Киеву) участники соберутся в конгресс-центре La Nuvola на церемонии рукопожатия и "семейного фото". После этого состоится первая сессия – "Глобальная экономика и глобальное здоровье".
В воскресенье, 31 октября, лидеры G20 обсудят два вопроса: изменение климата и устойчивое развитие.
Пресс-конференция Итальянского председательства в G20 запланирована на 16:15, после чего состоятся выступления национальных делегаций.
А зелю і не пригласили.
А зеля шо? Дитя малое, жадный обидчивый наркоман и просто дурак.