УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10556 відвідувачів онлайн
Новини
3 792 20

Саміт G20 стартує сьогодні у Римі

Саміт G20 стартує сьогодні у Римі

Сьогодні вранці у Римі під головуванням Італії розпочнеться дводенний саміт "Великої двадцятки".

Глави найбільших економік світу разом із представниками провідних міжнародних організацій обговорять актуальні питання міжнародного порядку денного, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з програмою саміту, о 10:00 (11:00 за Києвом) учасники зберуться у конгрес-центрі La Nuvola на церемонії рукостискання та "сімейного фото". Після цього відбудеться перша сесія – "Глобальна економіка та глобальне здоров'я".

У неділю, 31 жовтня, лідери G20 обговорять два питання: зміна клімату та сталий розвиток.

Пресконференцію Італійського головування у G20 заплановано на 16:15, після чого відбудуться виступи національних делегацій.

Читайте також: США та Європа будуть у центрі уваги на саміті G20, - радник Байдена Салліван

Автор: 

G20 (323) Італія (1588) саміт (800)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Порошенко - лучший президент Украины. Он там говорил, а его слушали и прислушивались.

А зеля шо? Дитя малое, жадный обидчивый наркоман и просто дурак.
показати весь коментар
30.10.2021 11:17 Відповісти
+3
Пассивные участники процесса))
показати весь коментар
30.10.2021 10:19 Відповісти
+3
І не просто, а найвеличніший, сам Єрмак "коронував".
показати весь коментар
30.10.2021 11:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вроде ж G18! Или китай с па-рашкой уже участвуют?
показати весь коментар
30.10.2021 10:17 Відповісти
Пассивные участники процесса))
показати весь коментар
30.10.2021 10:19 Відповісти
Слово "пассивные " очень уместное
показати весь коментар
30.10.2021 10:42 Відповісти
А коли буде самміт великої сто двадцятки, щобі Україна туди потрапила?
показати весь коментар
30.10.2021 10:44 Відповісти
сразу после буркина фасо и андоры
показати весь коментар
30.10.2021 11:24 Відповісти
Будут стоять в углу, пока взрослые будут решать их дальнейшую судьбу.
показати весь коментар
30.10.2021 11:12 Відповісти
вообще пофиг)
показати весь коментар
30.10.2021 10:40 Відповісти
Кремлёвская крыса не полетит, не будет рисковать остатками своего угасающего здоровья? Пошлёт двойника?
показати весь коментар
30.10.2021 10:40 Відповісти
Вы абсолютно правы. У кремлёвской полудохлой крысы в руках только его засохший писюн, которым он играется в бомбоубежище, где безвылазно проживает последние два года....
показати весь коментар
30.10.2021 19:06 Відповісти
Он пошлёт свой портрет, который в рашке на каждом углу продают.
показати весь коментар
30.10.2021 11:14 Відповісти
Порошенко постійно відвідував такі самміти.
А зелю і не пригласили.
показати весь коментар
30.10.2021 10:59 Відповісти
Порошенко - лучший президент Украины. Он там говорил, а его слушали и прислушивались.

А зеля шо? Дитя малое, жадный обидчивый наркоман и просто дурак.
показати весь коментар
30.10.2021 11:17 Відповісти
І не просто, а найвеличніший, сам Єрмак "коронував".
показати весь коментар
30.10.2021 11:24 Відповісти
Ни одного хорошего Президента в Украине не было и нет. Все они ворье- только одни больше другие меньше. Были бы хорошие презы то и страна жила бы хорошо, а так у них у всех одна только мысль как побольше украсть пока при должности.
показати весь коментар
30.10.2021 16:24 Відповісти
Ни кто не захотел парафинить свой рояль))))
показати весь коментар
30.10.2021 14:58 Відповісти
 
 