Саміт G20 стартує сьогодні у Римі

Сьогодні вранці у Римі під головуванням Італії розпочнеться дводенний саміт "Великої двадцятки".

Глави найбільших економік світу разом із представниками провідних міжнародних організацій обговорять актуальні питання міжнародного порядку денного, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з програмою саміту, о 10:00 (11:00 за Києвом) учасники зберуться у конгрес-центрі La Nuvola на церемонії рукостискання та "сімейного фото". Після цього відбудеться перша сесія – "Глобальна економіка та глобальне здоров'я".

У неділю, 31 жовтня, лідери G20 обговорять два питання: зміна клімату та сталий розвиток.

Пресконференцію Італійського головування у G20 заплановано на 16:15, після чого відбудуться виступи національних делегацій.

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