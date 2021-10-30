Американский регулятор одобрил использование COVID-вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) разрешило экстренное использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Согласно сообщению на сайте ведомства, решение обосновано тем, что вакцина продемонстрировала 90,7% эффективности профилактики заболеваемости среди детей этой возрастной группы в результате продолжающегося исследования 4,7 тыс. детей в Соединенных Штатах, Финляндии, Польше и Испании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В сообщении также говорится, что после исследования у 3,1 тыс. детей "серьезных побочных эффектов" обнаружено не было.

Отмечается, что детям в возрасте от пяти лет вакцину Рfizer следует вводить в двух дозах с интервалом в три недели. Доза вакцины должна составлять 10 микрограммов по сравнению с 30 микрограммами, используемыми для людей 12 лет и старше.

Согласно данным FDA, из 691 случая смерти от COVID-19 среди детей и подростков в возрасте до 18 лет, зарегистрированных в США по состоянию на 17 октября, 146 были связаны с детьми в возрасте от 5 до 11 лет.

