Американский регулятор одобрил использование COVID-вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

Американский регулятор одобрил использование COVID-вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) разрешило экстренное использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Согласно сообщению на сайте ведомства, решение обосновано тем, что вакцина продемонстрировала 90,7% эффективности профилактики заболеваемости среди детей этой возрастной группы в результате продолжающегося исследования 4,7 тыс. детей в Соединенных Штатах, Финляндии, Польше и Испании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В сообщении также говорится, что после исследования у 3,1 тыс. детей "серьезных побочных эффектов" обнаружено не было.

Отмечается, что детям в возрасте от пяти лет вакцину Рfizer следует вводить в двух дозах с интервалом в три недели. Доза вакцины должна составлять 10 микрограммов по сравнению с 30 микрограммами, используемыми для людей 12 лет и старше.

Согласно данным FDA, из 691 случая смерти от COVID-19 среди детей и подростков в возрасте до 18 лет, зарегистрированных в США по состоянию на 17 октября, 146 были связаны с детьми в возрасте от 5 до 11 лет.

У вас подгорает под любой публикацией где За вакцинацию.

Насколько люди уверенны в правильности именно этой точки зрения, остальные же, неверные, неправильные, губительные. Только они знают что лучше для них и другой половины человечества. Все остальные, еретики, которых надо сжечь на костра святой инквизиции.

Каждый человек решает сам, независимо от уровня его интеллектуального развития. Все мы, приходим и уходим с этого мира сами. Нести последствия за свои поступки также должны нести самостоятельно.

Укололись - молодцы, ваше право. Унижать, оскорблять, смеяться над теми, кто решил иначе, глупо и показывает вас с совсем другой стороны
30.10.2021 11:02
30.10.2021 11:10
Да вы шо?? А какое решение по вашему могут принять родители если завтра обьявят что без прививки детей не пустят в детсады и школы??
30.10.2021 11:08
А какая "дрянь "есть в прививке?Чипы?)))Вы заколебали своим "почитайте", уж лучше бы вы читали больше чем писали.Для здоровья сидеть и ждать смерти?Чтобы обезопасить себя от риска,надо идти и сделать перед прививкой тест, получить рекомендации врача и вакцинироваться .А не делать прививку потому что тебя споймали на вокзале. Вот и получается если человек всячески пытается избежать вакцинации он играет только против себя.
30.10.2021 13:08
Любые лекарства разделяются на химические и фито. Но никто не умер от аспирина,хотя этто не фитолекарство.Я знаю состав вакцин и вам советую почитать а не пугать здесь людей,сраните процент умерших от Ковид или от вакцины ,это и будет ответ вам.
https://vaccination.covid19.gov.ua/
30.10.2021 13:21
Аспирин имеет противопоказания и многим его пить просто опасно для жизни. Если вы пьете аспирин это не значит что все должны пить аспирин. Если вам необходимо какое то лекарство то это вам оно необходимо. Также и с вакцинами.
30.10.2021 14:33
Поэтому надо идти и делать тест. Однако даже сравнивать нельзя потери от аспирина,вакцины или от Ковид. Если уж нельзя делать вакцину по состоянию здоровья,то и пережить Ковид вряд ли удасться, мне очень жаль это констатировать, но - увы...
30.10.2021 14:41
Некоторые здоровые сделали вакцину и умерли. Случаи тромбоза никто не отрицает например. А тест должны по логике делать все каждые 72 часа. Вакцинированные также заразны могут быть. Вот только тесты сделать бесплатно вряд ли у кого то получится по 2 раза в неделю потому что нужно направление врача на каждый тест а платно они стоят от 800 до 1000 грн каждый. Получается о заражении никто из чиновников не переживает а только о вакцинации. И вакцинированные тоже умирают от ковида. В тех странах где вакцинировано большинство населения такие случаи есть. А в Украине почему то нету если верить официальным лицам...
30.10.2021 14:52
"Некоторые здоровые сделали вакцину и умерли"- кто? Пожалуйста статистику, не будем говорить на уровне ОБС(Одна Бабушка Сказала) Думаю в экстренной ситуации посто сопоставляют риски, умереть от Ковид намного реальнее чем умереть от прививки или будучи вакцинированным, мало того 99% в больницах Украины больных Ковид- не вакцинированы, а умерших вакцинированных нет вообще.Вот и посчитайте процентарно, что опаснее ,сидеть в ожидании неведомого , или все таки провакцинироваться.
30.10.2021 15:06
Аспирин запрещен во многих странах!
30.10.2021 17:27
Каких? "Многих"
30.10.2021 19:26
Аспирин. США, Великобритания - строгий контроль. Бангладеш, Турция, Индия - запрещен. Приводит к язвенной болезни, заболеваниям печени и почек, нарушает работу сердца, повышает риск кровотечений.
30.10.2021 23:30
Судя по твоему ответу(не буду проверять, поверью на слово) , ты как всегда сбрехал. Если аспирин и запрещён, то в не многих странах , а не в многих.
31.10.2021 06:13
Ви хоча б не брехали!, в минулому році, коли почалось ковідобісся, мою дружину відмовлялись класти на хімію, в Дніпрі в обл диспансері на вул. Космічній, мотивуючи карантином,зі скандалом таки зголосилися покласти але треба було пройти тестування, пройшли тестування але не сподобалась лабораторія, примусили перездавати в лабораторії в онкодиспансері,з рештою хіміотерапія запізнилась на 2 тижні від графіка.Можливо якщоб все було в строк, дружина була б ще жива.
30.10.2021 14:17
Брешеш, троляка. Н
30.10.2021 19:10
я розповів сумну історію з власного досвіду, а от ти дійсно троляка, за копійчину розповсюджуєш несенітниці,коли недай боже хтось з твоїх родичив захворіє не на ковід, хочу подивитись на твої дії та їх результат.
30.10.2021 21:01
30.10.2021 21:05
Судя по вашему тексту это вы мало читали,почитайте больше .в Центре общественного здоровья сообщили, что в Украине за время эпидемии ковида было официально зафиксировано 1200 случаев повторного заражения. То есть речь идет о тех пациентах, которым первый и второй раз коронавирусную инфекцию подтвердили с помощью тестирования, а не только на основании клинической картины. Летом прошлого года у научной и медицинской общественности еще не было четкого подтверждения, что заразиться во второй раз ковидом возможно, но теперь об этом говорят утвердительно. Более того - порой становится известно о редких историях людей, которые подхватили коронавирусную инфекцию и в третий раз... Впрочем, врачи утверждают: повторные случаи - это исключение, а не правило.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3235890-povtornyh-slucaev-kovida-v-ukraine-006-no-vezunciki-boleli-i-trizdy.html
30.10.2021 13:02
Вы предпочитаете сидеть и ждать железный у вас иммунитет или нет? И нам тоже такое предлагаете судя по вашей активности.Ну уж нет, увольте.Я не желаю попасть в число умерших от ковид.
30.10.2021 13:34
И мне иммунодефицитных людей тоже жалко. Мы же не фашисты чтобы всех слабых списать без сожаления.Если можно спасти хоть кого то,надо не ныть ,а сделать все возможное.
30.10.2021 13:36
Я Вам открою секрет - вакцинированные тоже заболевают и умирают наряду с невакцинированными.
30.10.2021 23:59
беременных рекомендуется прививать со 2 триместра.
Они тяжелее переносят ковид, чем не беременные.
Беременная мать четвертых детей скончалась от COVID-19 в Израиле
Ковид у беременных грозит осложнениями и в 20 раз повышает риск смерти
29 апреля 2021

Международное исследование, организованное учеными Оксфордского университета и проводимое в 18 странах мира, включая Россию, показало, что Covid-19 при беременности связан со значительно более высоким риском тяжелых осложнений у матери и ребенка, чем считалось ранее.

В одном их крупнейших на сегодняшний день исследовании, посвященном изучению исходов Covid-19 при беременности, были представлены данные о более чем 2100 беременных из 18 стран мира, включая Россию. Беременные с Covid-19 значительно хуже переносят как саму беременность, так и коронавирусную инфекцию. Взаимно осложняя друг друга, они на порядок повышают риск материнской смертности.

Сами авторы работы, впрочем, призывают по этому поводу не паниковать, не делать далеко идущих выводов и не принимать поспешных решений. Например, не откладывать запланированную беременность, и уж тем более не прерывать уже начавшуюся.

"Я хотел бы отдельно подчеркнуть: беременность на фоне пандемии - еще не повод для паники, - заверил Би-би-си ведущий автор исследования, профессор Арис Папагеоргиу, возглавляющий в Оксфордском университете научное направление в Институте здоровья матери и ребенка. - У подавляющего большинства женщин беременность окончится нормальными, здоровыми родами - вне зависимости от того, были они инфицированы коронавирусом или нет".
30.10.2021 12:55
вперед к золотому миллиарду !
- а я то когда то думал, как они это сделают? - а вот так
30.10.2021 11:07
_Нахер конспирологию альтернативно одарённых! Но что людов и даже ребёнков, насильно колят эксперементальным средством... только идиоты могут это ожесточённо отстаивать. Ну или подлецы.
30.10.2021 11:25
а я верю в конспирологию и теорию заговора - можете назвать это планом, так же как и в науку между прочим...
- как же не верить в заговоры, конспирологии и планы, если на этом построена вся история человечества? - от кухонных конфликтов до мировых войн..
30.10.2021 11:31
30.10.2021 11:10
Я прекрасно учил биологию , химию , физику ,математику и выступал на школьных , городских олимпиадах и места призовые брал , и не говорю о чипировании , хотя и это буквально со дня на день возможно , а может и уже реализовано . Моя работа связана с электроникой в том числе микро! И я понимаю возможности современной науки! Но я не поклонник бездумной вакцинации! А она бездумна и преступна по своей сути , потому что проводится с нарушениями всех правил вакцинации !
30.10.2021 12:56
Та це буде недовго. Адже незабаром половину з вас перехопить ковід
показать весь комментарий
30.10.2021 11:51
Ога, ога. В обязательном порядке.
30.10.2021 12:03
Не боятся только дураки.Страх есть у каждого разумного существа, это защитная функция организма, которая повышает его выживаемость.
Пока у тебя все в порядке, боятся Нечего,
Когда ты попал в передрягу, бояться Некогда,
Ну а когда все закончилось, бояться Незачем.
30.10.2021 12:08

Вот вам результат вакцинации! Какие еще доказательства нужны?! Я не против вакцинации , я против ТАКОЙ вакцинации!И против насилия над человеком!
30.10.2021 13:20
Да нормально,живой же и весьма деятельный ,к сожалению,но он разнозчик,вот и подумайте что грозит вам ,не вакцинированным при контакте с такими ка Шустрик.
А это вам ссылочка, ловите.
99% COVID-пациентов в больницах Киева не вакцинированы Источник:
30.10.2021 13:29
Я писал , я уже переболел и легко , и вся семья переболела еще весной , так что нам ничего не грозит! И я не против вакцинации! Я против профанации! Я против принципа колитесь и не рыпайтесь. А у нас по принципу - вот есть вакцина , распространите среди населения !А если не будут колоться - не будут колоться - отключим газ! Это из одного фильма , все знают какого! Я за РАЗУМНУЮ вакцинацию, а то что нам предлагают - дебилизация .
30.10.2021 17:24
А такие случаи уже известны,или это ваши предположения?
30.10.2021 12:09
Наоборот, Билл Гейтс будет требовать деньги за перепрошивку чипов, а кто не заплатит - того съедят рептилоиды с планеты Нубиру! Спасутся только антивакцинаторы в шапочках из фольги толшиной не менее 5 миллиметров чугуна.
30.10.2021 12:34
я думала только Яблоки такие козявки, оказывается Всемирный заговор еще круче. Перепрошивка каждый год с обновлениями будет выходить. Будем Апгрейдить. Глядишь к 2050 году будем уже все левитировать, прожигать лазерными взглядами бетон, читать мысли у собеседников по форуму (боже упаси конечно этот шизоид в своей голове услышать)... Надеюсь антиваксы не доживут до этого времени Эдемского сада)))
30.10.2021 19:02
Прибиральних у pfizer після важкого робочого дня.

30.10.2021 12:12
Щеплювати дітей від ковіду - це те саме, що щеплювати їх від вітрянки.
Тільки повністю упороті батьки таке роблять.
30.10.2021 12:14
Вітряна віспа - це просто цінний подарунок від природи, правда ж?

Вітряна́ ві́спа (просторічне - вітря́нка, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. chickenpoxhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B0#cite_note-4 [4] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. varicellahttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B0#cite_note-5 [5] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Ανεμοβλογιά) - контагіозне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81 вірусне захворювання з групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 герпесвірусних інфекцій , яке характеризується переважним ураженням дітей, помірною загальною інтоксикацією, поліморфною екзантемою з переважанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0 везикул .

Після клінічного видужання вірус тривало https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F персистує у нейронах у вигляді латентної інфекції, при активізації якої розвивається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81 оперізуючий герпес .

Как и все герпесвирусы, вирус ветряной оспы обладает способностью подавлять иммунную системуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0#cite_note-_fa3afcf4f9911bba-10 [10] .

Иммунитет при ветряной оспе обусловливает невосприимчивость к новому заражению, но не обеспечивает удаление вируса из организма. Вирус пожизненно пребывает в спинальных ганглиях и/или ядрах черепно-мозговых нервов, которые связаны с зонами кожи, наиболее поражёнными при первичной инфекции. Повторная активация вируса происходит в условиях ослабленного иммунитета в виде опоясывающего герпесаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0#cite_note-_fa3afcf4f9911bba-10 [10] .
30.10.2021 12:31
о, упоротий виліз
30.10.2021 14:36
Ну и у нас такое надо сделать. Я бы вообще лишал родительских прав, если сознательно не вакцинируются и своих детей не вакцинируют. Это не право родителей должно быть, это должна быть их обязаность.

Это как сознательно не кормить ребенка - ну все, заберут, бо умственно не полноценный.
30.10.2021 12:28
согласен. В цивилизованных странах так и делают.
30.10.2021 12:57
Зачем такие полумеры?? Расстреливать сразу прилюдно за отказ вакцинировать своего ребенка экспериментальной вакциной...а многодетных вешать....
30.10.2021 13:55
Та не. Зачем так. Растреливать и вешать надо долбо*бов которые говорят что вакцина "экспериментальная". Бо это уже клиника, уже не вылечишь.

Для дибилов даже слайдики делают, хотя эти факты даже 5ти летний ребенок знает

https://hhinternet.blob.core.windows.net/uploads/2021/02/covid-19-vaccine-myths-and-facts-flyer-Russian.pdf
30.10.2021 14:45
Все вакцины имеют статус "для экстренного применения"...все без исключения...
Что означает этот статус...
Дозвіл ВООЗ на екстрене використання - це процедура оцінки неліцензованих вакцин під час надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я.

Тебе сделать слайдик что бы дошло..или так попытаешься понять??
30.10.2021 14:50
Вакцина Phizer, Moderna и Johnson&Johnson получили окончательную лицензию. Это означает что полный цикл клинических испытаний прошел успешно.

Pfizer теперь будет представлен на рынке под названием Comirnaty.

Если кому то не нравится "эксперементальный" коронавак, так пусть херячит пфазер. Хотя как по мне пофиг. Чем быстрее тем лучше, поэтому я уже 3 месяца назад за 20 мин модерну взял.

Ну и что теперь?
30.10.2021 15:04
И ничего...Взял и молодец....ты теперь типа защищен... а все остальное это твои проблемы а не мои....
Только есть маленькое уточнение окончательную лицензию эти вакцины получили исключительно в США....а ВОЗ такой лицензии этим вакцинам не выдавал....
30.10.2021 15:12
А кто выдал? Дед Панас? Что бы ты знал ВОЗ это не одна организация. Это много организаций и действуют они на региональном уровне.

Это позволило Всемирной ассамблее здравоохранения (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F ВАЗ ) реализовать принцип: «Одно бюро - один регион». Большинство решений принимается на региональном уровне, в том числе, обсуждение бюджета ВОЗ и принятие решений членами собрания конкретного регионального бюро

Лицензию ВОЗ и выдал.
30.10.2021 15:22
ВОЗ это ВОЗ.... а окончательную лицензию на вакцину пфайзер выдало Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA)....это абсолютно разные организации...
Учите матчасть...
30.10.2021 15:26
Ололо. Эти организации неразлучны, у них договор даже про обмен конфиденциальной информацией. ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ лицензию на МАРКЕТИНГ выдает FDA, ясен пень что региональный ВОЗ (две Америки) не может регистрировать торговую марку, потому что там пол сотни стран на 2х континентах.

Сказать что ВОЗ регистрирует в отдельной стране торговую марку, это что в воду громко пердануть.

"ВОЗ лицензии не выдавал" - так он никому не выдает ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ лицензию на реализацию под конкретной торговой маркой продукт будет реализовываться.

Ты же бред поришь.
30.10.2021 15:49
а що робити з 75% дорослих, які не поспішають щеплюватись від ковіду?
30.10.2021 14:37
А то что и сейчас с 1го сделают. Пешком будут ходить на рынок, бо в магазин не пустят
30.10.2021 14:40
Те кто одобряет уколизацию детей экспериментальным шмурдяком, с неизвестными последствиями - хуже фашистов и рашистов.
30.10.2021 14:37
А те кто не желают вакцинироваться и распространяют Covid, они фашисты или фашисты?
30.10.2021 14:59
Уколотые точно так же распространяют вирус, но для них в отличии от неуколотых нет никаких ограничений.
30.10.2021 23:46
Когда фамилии и должности прячутся за термиром "регулятор" -
это уже внушает "доверие".
Пишите письма регулятору.
В рельсу.
30.10.2021 14:47
Интересно почему в новости стоит хэштег "Молдова". Какое отношение Молдова имеет к вакцине Pfizer для детей в США?!
30.10.2021 14:58
Те, кто, школоло, запятые где? Дебил. В спам.
30.10.2021 18:40
Что то пошло не так с этой https://youtu.be/SfZpOMFLhpc вакцинацией . Задача уколоть всех, и чем больше народ прозревает,тем агрессивнее раздувается паника.
30.10.2021 21:59
