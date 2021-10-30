Американский регулятор одобрил использование COVID-вакцины Pfizer для детей 5-11 лет
Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) разрешило экстренное использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Согласно сообщению на сайте ведомства, решение обосновано тем, что вакцина продемонстрировала 90,7% эффективности профилактики заболеваемости среди детей этой возрастной группы в результате продолжающегося исследования 4,7 тыс. детей в Соединенных Штатах, Финляндии, Польше и Испании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В сообщении также говорится, что после исследования у 3,1 тыс. детей "серьезных побочных эффектов" обнаружено не было.
Отмечается, что детям в возрасте от пяти лет вакцину Рfizer следует вводить в двух дозах с интервалом в три недели. Доза вакцины должна составлять 10 микрограммов по сравнению с 30 микрограммами, используемыми для людей 12 лет и старше.
Согласно данным FDA, из 691 случая смерти от COVID-19 среди детей и подростков в возрасте до 18 лет, зарегистрированных в США по состоянию на 17 октября, 146 были связаны с детьми в возрасте от 5 до 11 лет.
99% COVID-пациентов в больницах Киева не вакцинированы Источник:
Вітряна́ ві́спа (просторічне - вітря́нка, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. chickenpoxhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B0#cite_note-4 [4] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. varicellahttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B0#cite_note-5 [5] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Ανεμοβλογιά) - контагіозне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81 вірусне захворювання з групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 герпесвірусних інфекцій , яке характеризується переважним ураженням дітей, помірною загальною інтоксикацією, поліморфною екзантемою з переважанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0 везикул .
Після клінічного видужання вірус тривало https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F персистує у нейронах у вигляді латентної інфекції, при активізації якої розвивається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81 оперізуючий герпес .
Как и все герпесвирусы, вирус ветряной оспы обладает способностью подавлять иммунную системуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0#cite_note-_fa3afcf4f9911bba-10 [10] .
Иммунитет при ветряной оспе обусловливает невосприимчивость к новому заражению, но не обеспечивает удаление вируса из организма. Вирус пожизненно пребывает в спинальных ганглиях и/или ядрах черепно-мозговых нервов, которые связаны с зонами кожи, наиболее поражёнными при первичной инфекции. Повторная активация вируса происходит в условиях ослабленного иммунитета в виде опоясывающего герпесаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0#cite_note-_fa3afcf4f9911bba-10 [10] .
https://hhinternet.blob.core.windows.net/uploads/2021/02/covid-19-vaccine-myths-and-facts-flyer-Russian.pdf
Дозвіл ВООЗ на екстрене використання - це процедура оцінки неліцензованих вакцин під час надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я.
Pfizer теперь будет представлен на рынке под названием Comirnaty.
Если кому то не нравится "эксперементальный" коронавак, так пусть херячит пфазер. Хотя как по мне пофиг. Чем быстрее тем лучше, поэтому я уже 3 месяца назад за 20 мин модерну взял.
Только есть маленькое уточнение окончательную лицензию эти вакцины получили исключительно в США....а ВОЗ такой лицензии этим вакцинам не выдавал....
Это позволило Всемирной ассамблее здравоохранения (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F ВАЗ ) реализовать принцип: «Одно бюро - один регион». Большинство решений принимается на региональном уровне, в том числе, обсуждение бюджета ВОЗ и принятие решений членами собрания конкретного регионального бюро
Лицензию ВОЗ и выдал.
Учите матчасть...
