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Вакцину Pfizer в США признали безопасной для детей старше 5 лет

Вакцину Pfizer в США признали безопасной для детей старше 5 лет

Совещательный комитет Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA) рекомендовал властям одобрить использование вакцины против COVID-19 Pfizer для детей 5-11 лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Результаты исследования компании продемонстрировали ее безопасность и эффективность. Об этом комитет FDA объявил на заседании 26 октября.

В своем решении члены комитета ссылались на успешное испытание вакцины, о котором Pfizer/BioNTech объявила в сентябре 2021 года. Исследование с участием почти 2300 детей выявило действенность вакцины на уровне 91%, а побочные эффекты были такими же, как и у 16-25-летних.

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Одобрение вакцины для детей совещательным комитетом FDA еще не означает одобрения препарата для окончательного применения. Окончательное решение Центр контроля и профилактики заболеваний должен принять в начале ноября. Также он должен решить, сколько доз вакцины и кому именно вводить.

На заседании комитета глава Центра биологических исследований и оценки FDA Питер Маркс сказал: хотя дети вообще реже болеют COVID-19 и легче его переносят, все же в США более 8 300 детей в возрасте 5-11 лет нуждались в госпитализации и более 100 умерли.

Маркс отметил, что из-за эпидемии COVID-19 вынуждены были закрыться школы, а дети были лишены возможности общаться между собой. Он подчеркнул, что решение о вакцинации детей может вызвать споры, но сказал, что оно основано на научных данных.

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Впрочем, члены совещательного комитета FDA отметили, что исследование Pfizer / BioNTech осуществлялось на малой выборке, чтобы определить потенциальные редкие побочные эффекты — как воспаление сердечной мышцы, которое наблюдалось в группе 12-15-летних.

В мае 2021 года американский регулятор разрешил использовать вакцину Pfizer/BioNTech для прививки детей в возрасте от 12 лет. США стали второй после Канады страной, которая пошла на этот шаг; впоследствии такое же решение было принято и в ЕС.

Кроме того, в конце июля в Израиле разрешили прививку детей от 5 лет вакциной от Pfizer.

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Автор: 

вакцина (3815) дети (6576) США (27149) COVID-19 (18608) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+4
Ни одна вакцина в мире не прошла трёхлетний цикл испытаний.
Так ваксеры на живых людях (без их ведома) ставят эксперименты.
Плюс одним колют одно, другим - под шумок - другое, с гарантией.
Кому жить - решает тот, кто на раздаче - кадры решают всё.
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27.10.2021 05:14 Ответить
+3
Рептілоїди-сіоністи з Нубіру, зупиніть нарешті свою фармакологічну машину! Все одно в нас ще стільки вишок 5G не набудували, щоб ефективно всіх чипованих залучати до лав біороботів НАТО! Та й нащо вам діти? Створюєте ілюмінатський Сорос-югенд?
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27.10.2021 04:01 Ответить
+2
Ой лучше б ты вообще не колол даже обязательных вакцин, лечись иди гомеопатией и бабок всяких... И к стоматологам не ходи...
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27.10.2021 04:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
4 первых коммента и три из них от антиваксеров, прям статистику лохтората зе подтверждаете|... Не колитесь, нормальным людям больше достанется...
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27.10.2021 04:12 Ответить
Ой лучше б ты вообще не колол даже обязательных вакцин, лечись иди гомеопатией и бабок всяких... И к стоматологам не ходи...
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27.10.2021 04:27 Ответить
Ни одна вакцина в мире не прошла трёхлетний цикл испытаний.
Так ваксеры на живых людях (без их ведома) ставят эксперименты.
Плюс одним колют одно, другим - под шумок - другое, с гарантией.
Кому жить - решает тот, кто на раздаче - кадры решают всё.
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27.10.2021 05:14 Ответить
Есть антивирусные препараты . Бабки тут при чем ? В Конгрессе США 200 человек лечили ивермектином и все выздровели быстро без последствий .
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27.10.2021 06:13 Ответить
Рептілоїди-сіоністи з Нубіру, зупиніть нарешті свою фармакологічну машину! Все одно в нас ще стільки вишок 5G не набудували, щоб ефективно всіх чипованих залучати до лав біороботів НАТО! Та й нащо вам діти? Створюєте ілюмінатський Сорос-югенд?
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27.10.2021 04:01 Ответить
Ржунимагу))
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27.10.2021 04:08 Ответить
Доктор Борменталь,у какой палате у нас находится ковид зараженые?

Филипп Филиппыч,вчера выписался последний Шариков...

А что вы вкололи?

Из братской Германии Кайзер Вильгельм прислал какой то Шнапс...,говорят лучше нашей сраной 40% вОдки ...

Вот гады немцы..., и тут насрали нам в калоши....
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27.10.2021 05:32 Ответить
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27.10.2021 05:33 Ответить
Ага...,мировое правительство сочинило заговор...,но человечество упорно борется,чтобы было к 2030 году не 7 а 8 миллиардов насэлэния...,как говорят классики,в борьбе протвоположностей рождается ИСТИНА....
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27.10.2021 06:02 Ответить
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27.10.2021 06:05 Ответить
Вакцинка абсолютно безопасна

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/concerned-mother-wants-air-tv-ad-pfizers-dangerous-vaccine-daughter-severely-permanently-damaged-comcast-refuses-ad-last-minute/

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27.10.2021 06:08 Ответить
https://youtu.be/JOtLhnttD4I
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27.10.2021 06:11 Ответить
Досліди у світі тривають. А що буде через років десять?
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27.10.2021 07:28 Ответить
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27.10.2021 08:14 Ответить
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27.10.2021 08:15 Ответить
Интересно, а со своими бывшими коллегами эти ребята общались?
https://townhall.com/tipsheet/katiepavlich/2021/10/19/former-cdc-director-gives-alarming-statistic-on-fully-vaccinated-covid-deaths-n2597628
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27.10.2021 09:16 Ответить
Коліть її собі прямо в мізки, уроди моральні,
і усім тим хто це схвалює, разом з їхніми родинами.
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27.10.2021 18:06 Ответить
 
 