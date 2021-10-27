Вакцину Pfizer в США признали безопасной для детей старше 5 лет
Совещательный комитет Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA) рекомендовал властям одобрить использование вакцины против COVID-19 Pfizer для детей 5-11 лет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
Результаты исследования компании продемонстрировали ее безопасность и эффективность. Об этом комитет FDA объявил на заседании 26 октября.
В своем решении члены комитета ссылались на успешное испытание вакцины, о котором Pfizer/BioNTech объявила в сентябре 2021 года. Исследование с участием почти 2300 детей выявило действенность вакцины на уровне 91%, а побочные эффекты были такими же, как и у 16-25-летних.
Одобрение вакцины для детей совещательным комитетом FDA еще не означает одобрения препарата для окончательного применения. Окончательное решение Центр контроля и профилактики заболеваний должен принять в начале ноября. Также он должен решить, сколько доз вакцины и кому именно вводить.
На заседании комитета глава Центра биологических исследований и оценки FDA Питер Маркс сказал: хотя дети вообще реже болеют COVID-19 и легче его переносят, все же в США более 8 300 детей в возрасте 5-11 лет нуждались в госпитализации и более 100 умерли.
Маркс отметил, что из-за эпидемии COVID-19 вынуждены были закрыться школы, а дети были лишены возможности общаться между собой. Он подчеркнул, что решение о вакцинации детей может вызвать споры, но сказал, что оно основано на научных данных.
Впрочем, члены совещательного комитета FDA отметили, что исследование Pfizer / BioNTech осуществлялось на малой выборке, чтобы определить потенциальные редкие побочные эффекты — как воспаление сердечной мышцы, которое наблюдалось в группе 12-15-летних.
В мае 2021 года американский регулятор разрешил использовать вакцину Pfizer/BioNTech для прививки детей в возрасте от 12 лет. США стали второй после Канады страной, которая пошла на этот шаг; впоследствии такое же решение было принято и в ЕС.
Кроме того, в конце июля в Израиле разрешили прививку детей от 5 лет вакциной от Pfizer.
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Так ваксеры на живых людях (без их ведома) ставят эксперименты.
Плюс одним колют одно, другим - под шумок - другое, с гарантией.
Кому жить - решает тот, кто на раздаче - кадры решают всё.
Филипп Филиппыч,вчера выписался последний Шариков...
А что вы вкололи?
Из братской Германии Кайзер Вильгельм прислал какой то Шнапс...,говорят лучше нашей сраной 40% вОдки ...
Вот гады немцы..., и тут насрали нам в калоши....
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/concerned-mother-wants-air-tv-ad-pfizers-dangerous-vaccine-daughter-severely-permanently-damaged-comcast-refuses-ad-last-minute/
https://townhall.com/tipsheet/katiepavlich/2021/10/19/former-cdc-director-gives-alarming-statistic-on-fully-vaccinated-covid-deaths-n2597628
і усім тим хто це схвалює, разом з їхніми родинами.