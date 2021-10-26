Львов уже завтра могут перевести в "красную" зону карантина, - Садовый

С 1 ноября все школы во Львове будут работать дистанционно.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем, что завтра должно быть решение правительственной комиссии о переводе Львова в красную зону, нарабатываем протоколы, это заставит нас кардинально изменить ситуацию в городе. Если мы этого не сделаем, то медицинская система будет перегружена", - отметил Садовый.

Кроме того, мэр Львова заявил, что было принято решение, что с понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение. Очно только будут работать только детсады.

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