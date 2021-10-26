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Львов уже завтра могут перевести в "красную" зону карантина, - Садовый
С 1 ноября все школы во Львове будут работать дистанционно.
Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы ожидаем, что завтра должно быть решение правительственной комиссии о переводе Львова в красную зону, нарабатываем протоколы, это заставит нас кардинально изменить ситуацию в городе. Если мы этого не сделаем, то медицинская система будет перегружена", - отметил Садовый.
Кроме того, мэр Львова заявил, что было принято решение, что с понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение. Очно только будут работать только детсады.
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+2 olele
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+2 Юрій Ан
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+1 пан ніхто
показать весь комментарий26.10.2021 19:03 Ответить Ссылка
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С 29.10 (Пятница) студенты Харьковского политеха прекращают очное посещение пар!
• В ХПИ умирают и заражаются преподаватели. Руководство это умалчивает;
• В ХПИ всё чаще заболевают студенты;
• Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия;
• Ректор не раз заявлял о важности дистанционного обучения во время пандемии;
• Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил Украину в список стран с четвертым «высшим уровнем опасности» из-за ситуации с распространением COVID-19;
• ХПИ игнорирует РНБО и МОН;
• В Харькове подавляющее кол-во ВУЗов перешли на дистанционку. В ХПИ учатся бессмертные студенты?
У нас 2 требования к ректорату:
1-Соблюдение рекомендаций МОН. Смена формы образования на дистанционную.
2-Перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения. Согласно ответу МОН.
Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар! - https://t.me/hueviykharkov/42055 https://t.me/hueviykharkov/42055
****** Харьков@h_kharko
В ответ на угрозу забастовки в ХПИ пытаются запугать студентов и администраторов студенческого канала