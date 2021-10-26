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Новости Коронавирус и карантин
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Львов уже завтра могут перевести в "красную" зону карантина, - Садовый

Львов уже завтра могут перевести в

С 1 ноября все школы во Львове будут работать дистанционно.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем, что завтра должно быть решение правительственной комиссии о переводе Львова в красную зону, нарабатываем протоколы, это заставит нас кардинально изменить ситуацию в городе. Если мы этого не сделаем, то медицинская система будет перегружена", - отметил Садовый.

Кроме того, мэр Львова заявил, что было принято решение, что с понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение. Очно только будут работать только детсады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Садовый сравнил смертность от пневмонии во Львове за три года: выросла в 289 раз. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Львов (4599) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Ковид-ЗАБАСТОВКА!

С 29.10 (Пятница) студенты Харьковского политеха прекращают очное посещение пар!

• В ХПИ умирают и заражаются преподаватели. Руководство это умалчивает;
• В ХПИ всё чаще заболевают студенты;
• Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия;
• Ректор не раз заявлял о важности дистанционного обучения во время пандемии;
• Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил Украину в список стран с четвертым «высшим уровнем опасности» из-за ситуации с распространением COVID-19;
ХПИ игнорирует РНБО и МОН;
• В Харькове подавляющее кол-во ВУЗов перешли на дистанционку. В ХПИ учатся бессмертные студенты?

У нас 2 требования к ректорату:

1-Соблюдение рекомендаций МОН. Смена формы образования на дистанционную.
2-Перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения. Согласно ответу МОН.

Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар! - https://t.me/hueviykharkov/42055 https://t.me/hueviykharkov/42055

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26.10.2021 17:58 Ответить
+2
Это его моральный отец, которому он ходит по ночам поклоняться.
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26.10.2021 18:14 Ответить
+1
"• Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия;"- піzдозрілі якісь "студєнти" , старша група садка чи молодша НУШ?
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26.10.2021 19:03 Ответить
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Чому Садовий не хоче демонтувати пам'ятник диверсанту Кузнєцову?
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26.10.2021 17:55 Ответить
Это его моральный отец, которому он ходит по ночам поклоняться.
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26.10.2021 18:14 Ответить
Ковид-ЗАБАСТОВКА!

С 29.10 (Пятница) студенты Харьковского политеха прекращают очное посещение пар!

• В ХПИ умирают и заражаются преподаватели. Руководство это умалчивает;
• В ХПИ всё чаще заболевают студенты;
• Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия;
• Ректор не раз заявлял о важности дистанционного обучения во время пандемии;
• Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил Украину в список стран с четвертым «высшим уровнем опасности» из-за ситуации с распространением COVID-19;
ХПИ игнорирует РНБО и МОН;
• В Харькове подавляющее кол-во ВУЗов перешли на дистанционку. В ХПИ учатся бессмертные студенты?

У нас 2 требования к ректорату:

1-Соблюдение рекомендаций МОН. Смена формы образования на дистанционную.
2-Перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения. Согласно ответу МОН.

Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар! - https://t.me/hueviykharkov/42055 https://t.me/hueviykharkov/42055

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26.10.2021 17:58 Ответить
Цікаво!? У нас в жовтій зоні ми вже другий тиждень он-лайн вчимося, а там...
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26.10.2021 18:44 Ответить
..а там нада Допу вибрать срачно
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26.10.2021 18:56 Ответить
"• Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия;"- піzдозрілі якісь "студєнти" , старша група садка чи молодша НУШ?
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26.10.2021 19:03 Ответить
нє пугай єжа голой ж...

****** Харьков@h_kharko

В ответ на угрозу забастовки в ХПИ пытаются запугать студентов и администраторов студенческого канала

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26.10.2021 19:42 Ответить
Онлайн? А для чого змушували вчителів вакцинуватися? Правильно, щоб мати змогу вчитися нормально. Всіх провакцинували і ...на онлайн.
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26.10.2021 19:11 Ответить
 
 