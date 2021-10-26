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Львів уже завтра можуть перевести до "червоної" зони карантину, - Садовий
З 1 листопада усі школи у Львові працюватимуть дистанційно.
Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми очікуємо, що завтра має бути рішення урядової комісії про переведення Львова до червоної зони, напрацьовуємо протоколи, це змусить нас кардинально змінити ситуацію в місті. Якщо ми цього не зробимо, то медичну систему буде перевантажено", - зазначив Садовий.
Крім того, мер Львова заявив, що було ухвалено рішення, що з понеділка всі школярі переходять на дистанційне навчання. Очно працюватимуть лише дитсадки.
Топ коментарі
+2 olele
показати весь коментар26.10.2021 17:58 Відповісти Посилання
+2 Юрій Ан
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+1 пан ніхто
показати весь коментар26.10.2021 19:03 Відповісти Посилання
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С 29.10 (Пятница) студенты Харьковского политеха прекращают очное посещение пар!
• В ХПИ умирают и заражаются преподаватели. Руководство это умалчивает;
• В ХПИ всё чаще заболевают студенты;
• Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия;
• Ректор не раз заявлял о важности дистанционного обучения во время пандемии;
• Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил Украину в список стран с четвертым «высшим уровнем опасности» из-за ситуации с распространением COVID-19;
• ХПИ игнорирует РНБО и МОН;
• В Харькове подавляющее кол-во ВУЗов перешли на дистанционку. В ХПИ учатся бессмертные студенты?
У нас 2 требования к ректорату:
1-Соблюдение рекомендаций МОН. Смена формы образования на дистанционную.
2-Перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения. Согласно ответу МОН.
Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар! - https://t.me/hueviykharkov/42055 https://t.me/hueviykharkov/42055
****** Харьков@h_kharko
В ответ на угрозу забастовки в ХПИ пытаются запугать студентов и администраторов студенческого канала