Львів уже завтра можуть перевести до "червоної" зони карантину, - Садовий

З 1 листопада усі школи у Львові працюватимуть дистанційно.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що завтра має бути рішення урядової комісії про переведення Львова до червоної зони, напрацьовуємо протоколи, це змусить нас кардинально змінити ситуацію в місті. Якщо ми цього не зробимо, то медичну систему буде перевантажено", - зазначив Садовий.

Крім того, мер Львова заявив, що було ухвалено рішення, що з понеділка всі школярі переходять на дистанційне навчання. Очно працюватимуть лише дитсадки.

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