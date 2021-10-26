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Новини Коронавірус і карантин
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Львів уже завтра можуть перевести до "червоної" зони карантину, - Садовий

Львів уже завтра можуть перевести до

З 1 листопада усі школи у Львові працюватимуть дистанційно.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що завтра має бути рішення урядової комісії про переведення Львова до червоної зони, напрацьовуємо протоколи, це змусить нас кардинально змінити ситуацію в місті. Якщо ми цього не зробимо, то медичну систему буде перевантажено", - зазначив Садовий.

Крім того, мер Львова заявив, що було ухвалено рішення, що з понеділка всі школярі переходять на дистанційне навчання. Очно працюватимуть лише дитсадки.

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Автор: 

карантин (18172) Львів (3091) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Ковид-ЗАБАСТОВКА!

С 29.10 (Пятница) студенты Харьковского политеха прекращают очное посещение пар!

• В ХПИ умирают и заражаются преподаватели. Руководство это умалчивает;
• В ХПИ всё чаще заболевают студенты;
• Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия;
• Ректор не раз заявлял о важности дистанционного обучения во время пандемии;
• Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил Украину в список стран с четвертым «высшим уровнем опасности» из-за ситуации с распространением COVID-19;
ХПИ игнорирует РНБО и МОН;
• В Харькове подавляющее кол-во ВУЗов перешли на дистанционку. В ХПИ учатся бессмертные студенты?

У нас 2 требования к ректорату:

1-Соблюдение рекомендаций МОН. Смена формы образования на дистанционную.
2-Перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения. Согласно ответу МОН.

Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар! - https://t.me/hueviykharkov/42055 https://t.me/hueviykharkov/42055

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26.10.2021 17:58 Відповісти
+2
Это его моральный отец, которому он ходит по ночам поклоняться.
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26.10.2021 18:14 Відповісти
+1
"• Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия;"- піzдозрілі якісь "студєнти" , старша група садка чи молодша НУШ?
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26.10.2021 19:03 Відповісти
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Чому Садовий не хоче демонтувати пам'ятник диверсанту Кузнєцову?
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26.10.2021 17:55 Відповісти
Это его моральный отец, которому он ходит по ночам поклоняться.
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26.10.2021 18:14 Відповісти
Ковид-ЗАБАСТОВКА!

С 29.10 (Пятница) студенты Харьковского политеха прекращают очное посещение пар!

• В ХПИ умирают и заражаются преподаватели. Руководство это умалчивает;
• В ХПИ всё чаще заболевают студенты;
• Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия;
• Ректор не раз заявлял о важности дистанционного обучения во время пандемии;
• Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил Украину в список стран с четвертым «высшим уровнем опасности» из-за ситуации с распространением COVID-19;
ХПИ игнорирует РНБО и МОН;
• В Харькове подавляющее кол-во ВУЗов перешли на дистанционку. В ХПИ учатся бессмертные студенты?

У нас 2 требования к ректорату:

1-Соблюдение рекомендаций МОН. Смена формы образования на дистанционную.
2-Перевод невакцинированных преподавателей на дистанционную форму с сохранением зарплаты, вместо увольнения. Согласно ответу МОН.

Мы не прекращаем учебный процесс и не отказываемся от дистанционных пар! - https://t.me/hueviykharkov/42055 https://t.me/hueviykharkov/42055

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26.10.2021 17:58 Відповісти
Цікаво!? У нас в жовтій зоні ми вже другий тиждень он-лайн вчимося, а там...
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26.10.2021 18:44 Відповісти
..а там нада Допу вибрать срачно
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26.10.2021 18:56 Відповісти
"• Дельта-штамм намного опаснее для молодого поколения, чем предыдущие штаммы. Многие студенты не могут вакцинироваться ввиду несовершеннолетия;"- піzдозрілі якісь "студєнти" , старша група садка чи молодша НУШ?
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26.10.2021 19:03 Відповісти
нє пугай єжа голой ж...

****** Харьков@h_kharko

В ответ на угрозу забастовки в ХПИ пытаются запугать студентов и администраторов студенческого канала

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26.10.2021 19:42 Відповісти
Онлайн? А для чого змушували вчителів вакцинуватися? Правильно, щоб мати змогу вчитися нормально. Всіх провакцинували і ...на онлайн.
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26.10.2021 19:11 Відповісти
 
 