Вспышка COVID-19 в Украине: школы Черкасс продлили каникулы до 7 ноября
В Черкассах продлили школьные каникулы до 7 ноября.
Такое решение принял Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черкасского городского совета.
"Учитывая чрезвычайную ситуацию и общегосударственные противоэпидемические меры, просим уделить особое внимание вакцинации работников учебных заведений и максимально содействовать ее организации", - заявили в Департаменте образования.
В горсовете подчеркнули, что решение было принято на основе постановления Кабинета министров.
