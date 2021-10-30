Вспышка COVID-19 в Украине: школы Черкасс продлили каникулы до 7 ноября

В Черкассах продлили школьные каникулы до 7 ноября.

Такое решение принял Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черкасского городского совета.

"Учитывая чрезвычайную ситуацию и общегосударственные противоэпидемические меры, просим уделить особое внимание вакцинации работников учебных заведений и максимально содействовать ее организации", - заявили в Департаменте образования.

В горсовете подчеркнули, что решение было принято на основе постановления Кабинета министров.

