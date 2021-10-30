РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7527 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 386 6

Вспышка COVID-19 в Украине: школы Черкасс продлили каникулы до 7 ноября

Вспышка COVID-19 в Украине: школы Черкасс продлили каникулы до 7 ноября

В Черкассах продлили школьные каникулы до 7 ноября.

Такое решение принял Департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черкасского городского совета.

"Учитывая чрезвычайную ситуацию и общегосударственные противоэпидемические меры, просим уделить особое внимание вакцинации работников учебных заведений и максимально содействовать ее организации", - заявили в Департаменте образования.

В горсовете подчеркнули, что решение было принято на основе постановления Кабинета министров.

Читайте также: В школах Одессы продлевают каникулы до 7 ноября, - горсовет

Автор: 

каникулы (136) карантин (16729) Черкассы (871) школа (3049) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Газа нет! Всем хорошего настроения.
показать весь комментарий
30.10.2021 11:00 Ответить
При этом Черкассы не в красной зоне....
показать весь комментарий
30.10.2021 11:03 Ответить
зону так швидко нe вводять
показать весь комментарий
30.10.2021 12:20 Ответить
То каникулы, то карантин, то удаленка... Дайте уже детям сертификаты о среднем образовании и пусть едут на заработки в Польшу
показать весь комментарий
30.10.2021 11:05 Ответить
Та який там спалах . Вакцинованих в лікарнях лише 3% , бо вони переносять хворобу легко . А не вакцинованих можна і не считати . Та й в принципі і лікувати не бачу сенсу .
показать весь комментарий
30.10.2021 11:17 Ответить
Вакцинованих тем более смысла лечить никакого. Они же тяжело не болеют, а еслечто, умирают легко и беззаботно
показать весь комментарий
30.10.2021 11:29 Ответить
 
 