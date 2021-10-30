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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах COVID-19 в Україні: школи Черкас продовжили канікули до 7 листопада

Спалах COVID-19 в Україні: школи Черкас продовжили канікули до 7 листопада

У Черкасах продовжили шкільні канікули до 7 листопада.

Таке рішення ухвалив Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Черкаської міської ради.

"Враховуючи надзвичайну ситуацію та загальнодержавні протиепідемічні заходи, просимо приділити особливу увагу вакцинації працівників навчальних закладів та максимально сприяти її організації", - заявили у Департаменті освіти.

У міськраді наголосили, що рішення було ухвалено на основі постанови Кабінету Міністрів.

Читайте також: У школах Одеси продовжують канікули до 7 листопада, - міськрада

Автор: 

канікули (90) карантин (18172) Черкаси (568) школа (2227) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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30.10.2021 11:00 Відповісти
При этом Черкассы не в красной зоне....
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30.10.2021 11:03 Відповісти
зону так швидко нe вводять
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30.10.2021 12:20 Відповісти
То каникулы, то карантин, то удаленка... Дайте уже детям сертификаты о среднем образовании и пусть едут на заработки в Польшу
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30.10.2021 11:05 Відповісти
Та який там спалах . Вакцинованих в лікарнях лише 3% , бо вони переносять хворобу легко . А не вакцинованих можна і не считати . Та й в принципі і лікувати не бачу сенсу .
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30.10.2021 11:17 Відповісти
Вакцинованих тем более смысла лечить никакого. Они же тяжело не болеют, а еслечто, умирают легко и беззаботно
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30.10.2021 11:29 Відповісти
 
 