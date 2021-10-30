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Спалах COVID-19 в Україні: школи Черкас продовжили канікули до 7 листопада
У Черкасах продовжили шкільні канікули до 7 листопада.
Таке рішення ухвалив Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Черкаської міської ради.
"Враховуючи надзвичайну ситуацію та загальнодержавні протиепідемічні заходи, просимо приділити особливу увагу вакцинації працівників навчальних закладів та максимально сприяти її організації", - заявили у Департаменті освіти.
У міськраді наголосили, що рішення було ухвалено на основі постанови Кабінету Міністрів.
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