6 275 30

Фейковые COVID-сертификаты выявили в аэропорту "Борисполь" у 10 пассажиров, прилетевших из других государств, - Нацполиция

Фейковые COVID-сертификаты выявили в аэропорту "Борисполь" у 10 пассажиров, прилетевших из других государств, - Нацполиция

Полицейские Киевской области продолжают выявлять поддельные COVID-сертификаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киевщины.

"29 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 10 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки. Все они прилетели в Украину из других государств", - следует из сообщения.

Указано, что правоохранители уже открыли уголовные производства по ст. 358 УКУ относительно подделки, а также использования поддельных документов.

"По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", - добавляют в сообщении.

Топ комментарии
+9
Дебіли сама потужна організація в світі. У них всюди свої люди.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:50 Ответить
+6
Не...только вакцина с радиационным маркером может спасти человечество...
Тут уж никак не подделаешь....
А так вакцинировали... и светишься в ультрафиолете....проверят как доллар и свободен....
показать весь комментарий
30.10.2021 12:45 Ответить
+3
Гавно, так у тебе на раші, усіх поголовно привівають супутніком, а *нагибатся* так це э ваша кацапська *традіція*
показать весь комментарий
30.10.2021 13:13 Ответить
Смотри какой нарит неразумный - нихатит колоцца, а придётся нагнуться!
показать весь комментарий
30.10.2021 12:35 Ответить
Гавно, так у тебе на раші, усіх поголовно привівають супутніком, а *нагибатся* так це э ваша кацапська *традіція*
показать весь комментарий
30.10.2021 13:13 Ответить
дальші погранзони їх не пускати і вівдправляти назад....
показать весь комментарий
30.10.2021 12:41 Ответить
А не получицца, увы
показать весь комментарий
30.10.2021 12:41 Ответить
що їх на 2 неділі в карантин запирати? вони самі повтікають назад.....
показать весь комментарий
30.10.2021 12:50 Ответить
В других государствах народ тоже не сидит сложа руки....
И не удивительно....любой запрет на что либо сразу порождает криминал... в любой стране...
показать весь комментарий
30.10.2021 12:42 Ответить
Та думаю наши люди. Назад едут
показать весь комментарий
30.10.2021 12:44 Ответить
Необов"язково...Наші люди за кордоном мають можливість купити за купити фальсифіковані сертифікати з України за допомогою перевізників...Особливо упороті, на кшалт вакцини, так і роблять,щоб виїхати додому
показать весь комментарий
30.10.2021 15:39 Ответить
Не...только вакцина с радиационным маркером может спасти человечество...
Тут уж никак не подделаешь....
А так вакцинировали... и светишься в ультрафиолете....проверят как доллар и свободен....
показать весь комментарий
30.10.2021 12:45 Ответить
Дык, вата утверждает, шо там маркер априори... присутствует... Потому вата и не догоняет, мол, нафига еще и сертификаты на маркер...
показать весь комментарий
30.10.2021 12:52 Ответить
Там есть другой маркер… и скоро будут определять сканером есть ли вакцина в кавычках у тебя в крови
показать весь комментарий
30.10.2021 15:42 Ответить
Боишься, что будешь Вай Фай передатчиком?) Ничего, привыкнешь, еще и понравится, что интернет халявный)))
показать весь комментарий
30.10.2021 23:08 Ответить
смешно, да не очень... вся эта афера с вакцинацией совсем не с проста
показать весь комментарий
03.11.2021 11:05 Ответить
Дебіли сама потужна організація в світі. У них всюди свої люди.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:50 Ответить
А поводырем у них - гадя.
показать весь комментарий
30.10.2021 12:54 Ответить
гадя сама наймыт...
показать весь комментарий
30.10.2021 12:57 Ответить
Обезяни типа гадижравченко.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:07 Ответить
Не только у нас есть рукастые и головастые люди.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:08 Ответить
так они прилетели с нашими родненькими сертификатами? Непонятно.
показать весь комментарий
30.10.2021 13:44 Ответить
Як жеш ті зелнні ідіоти надоїли. Для чого було їх ті сертифікати на простих бумажках було друкувати, і в тих дурнуватих нікому не потрібних додатках Дія????? Якщо хочете зробити нормальний ковідний сертифікат, який ніхто підроблювати не буде, то хай би Зеленський і його нерозумна банда, замовили виготовлення тих ковідних сертифікатів на поліграф комбінаті Україна, у вигляді ID картки зі всіма степенями захисту , по принципу Паспорта громадянина України. Розробіть механізм, передачі інформації від лікарень , до комбінату для виготовлення таких посвідчень вакцинованим особам. Цим питанням давно мав занятись Шмигаль. . Невже важко додуматись??????? Ніхто нічого підроблювати не буде. І кому потрібна оця дебільна Дія?????
показать весь комментарий
30.10.2021 14:06 Ответить
Готовьтесь.
Теперь от любого " проверяющего" будет зависеть обнаружат у тебя сертификат с подозрением на поддельный или без подозрения.)
Веселуха!
Так шо уколоться и забыться.... не получится.)
показать весь комментарий
30.10.2021 14:07 Ответить
Не перестаю удивляться интеллекту указанных граждан......Нет,понять алчность изготовителей липы еще как то можно, но мотивы "клиентов" вводят в ступор! Кого обманываете ? Для чего?
показать весь комментарий
30.10.2021 14:14 Ответить
Главній принцип бизнеса знаете???? Спрос рождает предложение.. Спрос есть, но через не компитентность дебила Зиленского и его банды появилось и предложение. Эти сертификаты , просто бумажки напечатанные, без никаких степеней защиты. Украиной руководит рукожопый дебил, который только и умеет, что по сцене козлом прыгать и кокс нюхать. Такие же его и окружают.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:27 Ответить
Я о "клиентах" (про изготовителей всё ясно)....Кого обманываете? А "БУМАЖКИ" очень даже защищены (иначе нарушения не выявили) .Существующий реестр подделать практически не возможно! Да и QR-код не для дураков.
показать весь комментарий
30.10.2021 14:35 Ответить
предоставьте кто-нибудь нормативно-правовой акт, которым утвержден бланк ОРИГИНАЛА документа под названием "сертификат вакцинации"
показать весь комментарий
30.10.2021 21:04 Ответить
Зачем?))) Вы и так прекрасно знаете, что ваш "сертификат" липовый))) И липовый он не потому, что не соответствует какому то там "оригиналу", а потому что коды на нем не читаемы и в базе его нет))) Рукожопы)))
показать весь комментарий
30.10.2021 23:15 Ответить
у меня сертификата нет
сертификаты нужны только физ. особям (недееспособным рабам)
показать весь комментарий
30.10.2021 23:58 Ответить
))) То то вам понадобился бланк оригинала))) Гадя, перелогинся))
показать весь комментарий
31.10.2021 00:22 Ответить
так и запишем, ты - дура

знаешь, на лохах, как ты, и воду возить можно бесплатно
завтра скажут, что нужен сертификат об отсутствии вшей и ты первый побежишь его делать
лох
показать весь комментарий
31.10.2021 08:40 Ответить
))) Меня не интересует "бланк ОРИГИНАЛА", в отличии от вас))) Это вы готовы ******* судьбу, заплатив за это деньги) И при этом зная, что это липа и сразу спалят) Так кто лох?))) И да, у меня нет сертификата, он мне покуда не нужен, и поэтому меня не интересуют его "бланк")))
показать весь комментарий
31.10.2021 16:42 Ответить
 
 