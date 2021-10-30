Фейковые COVID-сертификаты выявили в аэропорту "Борисполь" у 10 пассажиров, прилетевших из других государств, - Нацполиция

Полицейские Киевской области продолжают выявлять поддельные COVID-сертификаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киевщины.

"29 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 10 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки. Все они прилетели в Украину из других государств", - следует из сообщения.

Указано, что правоохранители уже открыли уголовные производства по ст. 358 УКУ относительно подделки, а также использования поддельных документов.

"По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", - добавляют в сообщении.

