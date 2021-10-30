Фейковые COVID-сертификаты выявили в аэропорту "Борисполь" у 10 пассажиров, прилетевших из других государств, - Нацполиция
Полицейские Киевской области продолжают выявлять поддельные COVID-сертификаты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киевщины.
"29 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 10 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки. Все они прилетели в Украину из других государств", - следует из сообщения.
Указано, что правоохранители уже открыли уголовные производства по ст. 358 УКУ относительно подделки, а также использования поддельных документов.
"По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", - добавляют в сообщении.
Топ комментарии
+9 5 копійок
показать весь комментарий30.10.2021 12:50 Ответить Ссылка
+6 Привет
показать весь комментарий30.10.2021 12:45 Ответить Ссылка
+3 Дмитро Хлопченко #438497
показать весь комментарий30.10.2021 13:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И не удивительно....любой запрет на что либо сразу порождает криминал... в любой стране...
Тут уж никак не подделаешь....
А так вакцинировали... и светишься в ультрафиолете....проверят как доллар и свободен....
Теперь от любого " проверяющего" будет зависеть обнаружат у тебя сертификат с подозрением на поддельный или без подозрения.)
Веселуха!
Так шо уколоться и забыться.... не получится.)
сертификаты нужны только физ. особям (недееспособным рабам)
знаешь, на лохах, как ты, и воду возить можно бесплатно
завтра скажут, что нужен сертификат об отсутствии вшей и ты первый побежишь его делать
лох