Белорусские силовики задержали представительницу телеканала "Белсат" Славникову
Ночью 30 октября в аэропорту силовики задержали представительницу телеканала "Белсат" в Беларуси Ирину Славникову. Она прилетела из Египта, встречавшие ее родственники не смогли ее дождаться
Как переает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Белсат".
Заместитель директора телеканала "Белсат" Алексей Дзиковицкий написал в фейсбуке, что Славникова была задержана вместе с мужем Александром Лойко. По последним данным, оба находятся в изоляторе на улице Окрестина, куда во время массовых акций протеста силовики привозили задержанных демонстрантов.
"Белсат" - спутниковый телеканал, созданный по договору Министерства иностранных дел Польши и Польского общественного телевидения (TVP) в 2007 году. Вещание ведется преимущественно на белорусском языке.
"Белсат" активно освещает протесты в Беларуси. Многие журналисты неоднократно оказывались под судом и арестом. В ноябре 2020 года журналистки телеканала Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были арестованы за трансляцию мирной акции памяти убитого неустановленными лицами Романа Бондаренко, в феврале 2021 года они были приговорены к двум годам лишения свободы.
В июле 2021 года информационные ресурсы телеканала "Белсат" – его сайт и страницы в соцсетях – признаны экстремистскими.
Кроме новостей там постоянно транслируют типо польские патриотические сериалы про Пилсудского, Армию Крайову и тому подобное.
Сериалы, естественно, на польском.
К. Азіров