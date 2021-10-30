Белорусские силовики задержали представительницу телеканала "Белсат" Славникову

Ночью 30 октября в аэропорту силовики задержали представительницу телеканала "Белсат" в Беларуси Ирину Славникову. Она прилетела из Египта, встречавшие ее родственники не смогли ее дождаться

Как переает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Белсат".

Заместитель директора телеканала "Белсат" Алексей Дзиковицкий написал в фейсбуке, что Славникова была задержана вместе с мужем Александром Лойко. По последним данным, оба находятся в изоляторе на улице Окрестина, куда во время массовых акций протеста силовики привозили задержанных демонстрантов.

"Белсат" - спутниковый телеканал, созданный по договору Министерства иностранных дел Польши и Польского общественного телевидения (TVP) в 2007 году. Вещание ведется преимущественно на белорусском языке.

"Белсат" активно освещает протесты в Беларуси. Многие журналисты неоднократно оказывались под судом и арестом. В ноябре 2020 года журналистки телеканала Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были арестованы за трансляцию мирной акции памяти убитого неустановленными лицами Романа Бондаренко, в феврале 2021 года они были приговорены к двум годам лишения свободы.

В июле 2021 года информационные ресурсы телеканала "Белсат" – его сайт и страницы в соцсетях – признаны экстремистскими.

