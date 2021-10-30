РУС
Белорусские силовики задержали представительницу телеканала "Белсат" Славникову

Белорусские силовики задержали представительницу телеканала "Белсат" Славникову

Ночью 30 октября в аэропорту силовики задержали представительницу телеканала "Белсат" в Беларуси Ирину Славникову. Она прилетела из Египта, встречавшие ее родственники не смогли ее дождаться

Как переает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Белсат".

Заместитель директора телеканала "Белсат" Алексей Дзиковицкий написал в фейсбуке, что Славникова была задержана вместе с мужем Александром Лойко. По последним данным, оба находятся в изоляторе на улице Окрестина, куда во время массовых акций протеста силовики привозили задержанных демонстрантов.

"Белсат" - спутниковый телеканал, созданный по договору Министерства иностранных дел Польши и Польского общественного телевидения (TVP) в 2007 году. Вещание ведется преимущественно на белорусском языке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд иностранных СМИ заблокированы в Беларуси

"Белсат" активно освещает протесты в Беларуси. Многие журналисты неоднократно оказывались под судом и арестом. В ноябре 2020 года журналистки телеканала Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были арестованы за трансляцию мирной акции памяти убитого неустановленными лицами Романа Бондаренко, в феврале 2021 года они были приговорены к двум годам лишения свободы.

В июле 2021 года информационные ресурсы телеканала "Белсат" – его сайт и страницы в соцсетях – признаны экстремистскими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 50 человек задержали в Беларуси за комменты в соцсетях к новости об убийстве КГБ-шника

Беларусь (8017) Лукашенко Александр (3647) репрессии (2774)
+8
+5
+2
Мирная беларусская революция побеждает!!!!!
показать весь комментарий
30.10.2021 19:09 Ответить
Белорусские силовики продолжают выполнять бандитские приказы картофельного диктатора самозванца
показать весь комментарий
30.10.2021 19:11 Ответить
Кругом экстремисты, а бульбу бацьке с Коленькой кто накопает?
показать весь комментарий
30.10.2021 19:18 Ответить
жаль сябров- но Украина не стала для них примером...
показать весь комментарий
30.10.2021 19:19 Ответить
Если они вяжут за коробку от телевизора на балконе, то за "Белсат" могут и расстрелять...
показать весь комментарий
30.10.2021 19:20 Ответить
целый день, сегодня читаю новости. знаю почти все. про экономику ни слова. РЕБЯТА, если никто, ничего не пишет об экономике, значить у нас с ней родимой все оуительно и даже лучше.... вот что значить умное и чуткое руководство. слава ЗЕ!!!
показать весь комментарий
30.10.2021 19:23 Ответить
Долго об этом думал???
показать весь комментарий
30.10.2021 22:54 Ответить
Ради капли справедливости, представляете что было бы если бы Лукашенко организовал в Польше телеканал протестов?
показать весь комментарий
30.10.2021 19:23 Ответить
Это скорее канал ополячивания белорусов, хоть вещание ведется на их языке.
Кроме новостей там постоянно транслируют типо польские патриотические сериалы про Пилсудского, Армию Крайову и тому подобное.
Сериалы, естественно, на польском.
показать весь комментарий
30.10.2021 19:31 Ответить
Ради капли справедливости, почему на самих бел ТВ не показывали протесты и критиков луки-фюрера?
показать весь комментарий
30.10.2021 20:00 Ответить
Каждый день показывали. Правда не то, как они с цветочками и шариками, а с палками и камнями. Ну, так что требовать с гос каналов?
показать весь комментарий
30.10.2021 20:05 Ответить
Да, да. польские патриотические сериалы про Пилсудского, Армию Крайову, они такие. Всю правду покажут. "Польска воин Берлин брал рюська воин помогал"
показать весь комментарий
30.10.2021 19:39 Ответить
Так будем электроэнергию покупать в БР или нет?
показать весь комментарий
30.10.2021 20:19 Ответить
*****
К. Азіров
показать весь комментарий
30.10.2021 20:25 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2021 22:32 Ответить
подарите им цветочек, и тапки не забудте снять
показать весь комментарий
30.10.2021 23:54 Ответить
Послідовниця Міхо. Щасти!
показать весь комментарий
31.10.2021 14:08 Ответить
 
 