Украинцы переходят на зимнее время

В 4 часа утра 31 октября часы в Украине переводят на час назад.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Стрелки передвигают осенью и весной - в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта.

