8 402 56

Украинцы переходят на зимнее время

В 4 часа утра 31 октября часы в Украине переводят на час назад.

Об этом напоминает Цензор.НЕТ.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Стрелки передвигают осенью и весной - в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ввести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача", - Стефанчук

Автор: 

+16
усыновите кота с другого часового пояса, а этого - в клетку...
30.10.2021 23:52 Ответить
+13
один хер кот не даст спать..начнет будить падла и жрать просить...он часы не переводит
30.10.2021 23:48 Ответить
+12
Цей брєд пора закінчувати і залишити літній час на постійній основі
31.10.2021 00:21 Ответить
Скільки разів оголошували що це останній раз?
30.10.2021 23:44 Ответить
Ха какая разница? Пофиг, ты спишьа все твои гаджеты делают это самостоятельно, ты даже не догадываешься
30.10.2021 23:50 Ответить
Да ты малолетка.
31.10.2021 00:02 Ответить
щенок ) гаджеты ему. а часы с гирями кто переводить будет...
31.10.2021 00:08 Ответить
Дык они жеж в мацкве...
31.10.2021 03:13 Ответить
Да не наоборот, я типа сильно старый, знаешь как старики просыпаются в пять утра, потому что выспались.... И на базар...... А в семь полные автобусы и троллейбусы пенсов.... Домой едут...
31.10.2021 03:15 Ответить
а что ещё не отменили?
30.10.2021 23:44 Ответить
Теоретично, щоб правильно скасувати перевод годинників, треба спочатку повернутись на "зимовий час" (тоді час співпаде з реальним поясним часом), а вже потім скасовувати. Утім, ніхто нічого не скасовував взагалі.
30.10.2021 23:50 Ответить
Теоретично нам тоді потрібно вводити UTC+2,5.
31.10.2021 14:12 Ответить
один хер кот не даст спать..начнет будить падла и жрать просить...он часы не переводит
30.10.2021 23:48 Ответить
усыновите кота с другого часового пояса, а этого - в клетку...
30.10.2021 23:52 Ответить
31.10.2021 06:06 Ответить
31.10.2021 00:11 Ответить
я свою кишку отучил за 3 дня. Вернее, утра.
Взяли взрослую после умершей соседки. Начала качать права в 5 утра.
Была оттянута за шкирку в дальнюю комнату и открывали ее только когда вставали по будильнику. На 3-й день только до нее дошло.
Теперь сидит возле нас, ждет когда будильники на телефонах зазвенят - вот тогда давай орать.
31.10.2021 01:32 Ответить
А теперь подумайте, что если целый животноводческий комплекс перевести на час. Нужно в коровниках большие часы поставить и вдумчиво пояснить коровам, почему вечерняя дойка теперь на час раньше.
31.10.2021 05:18 Ответить
А причем тут дойка? Когда у коровы вымя наполняется тогда и доят это не кран с молоком!
31.10.2021 05:52 Ответить
Ага! А что бы корова давала больше молока и меньше ела, ее нужно чаще доить и меньше кормить.
31.10.2021 05:56 Ответить
Прям мои мысли прочитали))) Я еще удивился, что тишина на эту тему, переводим или нет)))
30.10.2021 23:51 Ответить
задрали с этим переводом! вот на кой х* спрашивается???!
30.10.2021 23:51 Ответить
ну как на кой?

вот тебя уже не волнует вагнергейт, энерго носители и энергия с кацапстана и прочее))
31.10.2021 00:42 Ответить
потому что это более чем природно. двести лет назад летом раньше ложились спать и раньше вставали.
и сейчас, если живешь не по часам, а по биологическим часам - я весной не могу дождаться, когда часы уже переведут, надоедает вставать в 5 утра.
а природное время - ЗИМНЕЕ.
31.10.2021 01:35 Ответить
І набуя мені в 15 годин темінь на вулиці?
31.10.2021 14:15 Ответить
30.10.2021 23:54 Ответить
день и так короткий - включать свет будем в 4 часа
31.10.2021 00:05 Ответить
Цей брєд пора закінчувати і залишити літній час на постійній основі
31.10.2021 00:21 Ответить
Одни уже пожили на летнем времени, потом почему то перешли на поясное)))
31.10.2021 00:27 Ответить
це які?
31.10.2021 14:15 Ответить
Козломордые)
31.10.2021 16:34 Ответить
Нормальным является зимнее время,оно должно остаться.
31.10.2021 00:33 Ответить
что, мечтаешь в июне вставать в 4 утра?
ты уверен?
31.10.2021 01:36 Ответить
на постоянной основе вообще-то ЗИМНЕЕ время.
меня лично как раз задрачивает вставть в 5 утра, не могу дождаться перевода часов.
идиотам труно что-то объяснять, они и маски не носили и сейчас вакцинироватсья не желают..
31.10.2021 01:36 Ответить
Ну пусть зимнее, главное чтоб прекратить раз и навсегда этот идиотизм с переводом часов
31.10.2021 02:10 Ответить
а перед этим выбрали наркомана главнокомандующим. Это все симптомы одной болезни.
31.10.2021 05:20 Ответить
Задрали со своими переходами
31.10.2021 00:29 Ответить
Більш ні на що розуму не вистачає як стрілки крутити,та вдень зі світлом їздити.
31.10.2021 00:30 Ответить
да, такие идиоты придумали, сэкономили миллиарды, ну такое дело.. люди перестали вставать летом в 4 утра и включать свет в 15 вечера зимой.. во дураки.
31.10.2021 01:37 Ответить
ссыкливые передасты задолбали... сколько еще? пусть семья каждого проголовавшего подохла до седьмого колена и никогда больше не возродждалась!
31.10.2021 00:40 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/society/igry-so-vremenem-kak-perehod-na-zimnee-vremya-vliyaet-na-zdorove-30102021-441277 Ігри з часом. Як перехід на зимовий час впливає на здоров'я

Переведення годинника на годину назад відбудеться о четвертій ранку. Можливо, цього року це станеться востаннє. Але це не точно.

Спроби припинити цю практику робилися неодноразово. Остання була навесні цього року, коли Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт "Про обчислення часу в Україні". Цим проєктом закону передбачається встановити та закріпити на території України єдиний - київський час та відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинника. Проте Рада не змогла ухвалити проєкт закону у другому читанні та відправила документ на доопрацювання. Але ініціатор цього законопроєкту нинішній спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не здався і на нещодавньому брифінгу заявив, що нардепи повернуться до обговорення питання про відміну переходу на літній час. За його словами, Україна має залишитися в зимовому часі, тому обговорення цього питання буде актуальним після переведення годинників 31 жовтня 2021 р.

Щодо Європи, то цього року країни Євросоюзу востаннє "грають з часом". Справа у тому, що у вересні 2018 р. Єврокомісія запропонувала країнам ЄС назавжди відмовитися від переведення годинників починаючи з квітня 2019 р. Європарламент підтримав законопроєкт щодо скасування цієї процедури з 2021 р. Вибір застосовуваного часу - постійний зимовий або постійний літній - надано на розсуд кожної з країн-членів ЄС і мав бути зроблений до квітня 2020 р. Останнє переведення годинників у країнах, які обрали постійний літній час, передбачається провести в березні 2021 р., а в країнах, що обрали постійне зимовий - у жовтні 2021 р.
31.10.2021 00:46 Ответить
На моє здоров'я перехід на зимовий час чудово впливає. А на літній згоден не переходити, не люблю
31.10.2021 02:52 Ответить
Досидел, перевел кукушку. Я надеюсь, в последний раз. А уж как кукушка...
31.10.2021 03:29 Ответить
Яка дурня!
Потрібно було залишити на літньому часі.
31.10.2021 04:08 Ответить
Я пропоную переводити годинники 4-5 разі на рік, на дві години в перед, потім на три назад і так далі. Прикольно буде і поржемо.
31.10.2021 05:07 Ответить
У меня солнечная панель на крыше теперь будет вырабатывать больше, потому что день стал на час длиннее.
31.10.2021 05:11 Ответить
Ну і як? Якщо виходити з того, що сонячна батарея повинна гроші виробляти, а не електроенергію? Вигідно?
31.10.2021 14:20 Ответить
У меня дома солнечный трекер управляемый через реле времени. Спросоння полез переводить время на час назад на трекере, потом думаю СТОП. Какого хрена!? Солнце все равно встает и движеться по небу по расписанию и ему без разницы сколько там на твоих часах. И оставил все как есть.
31.10.2021 05:39 Ответить
Вже переважна більшість із пресловутих 73% раді перевести стрілки годинника на 1 квітня 2019 р.
31.10.2021 08:01 Ответить
Хоть раз поинтересовались мнением сельских жителей,нам удобно только летнее время.Горожане пришли домой вечером и залягли с пивом у телевизоров а нам еще по хозяйству в темноте управляться надо.
31.10.2021 08:02 Ответить
Краще б залишили літній час назавжди!
Більшість населення за літній час.
Тепер півроку жити у темряві як в печері!
31.10.2021 11:16 Ответить
 
 