Українці переходять на зимовий час

О 4 годині ранку 31 жовтня годинники в Україні переводять на годину назад.

Про це нагадує Цензор.НЕТ.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Стрілки переводять восени та навесні - в останню неділю жовтня та в останню неділю березня.

Читайте також: Жодного запровадження місцевого часу в Україні не передбачається, - Шмигаль