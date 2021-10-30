Українці переходять на зимовий час
О 4 годині ранку 31 жовтня годинники в Україні переводять на годину назад.
Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Стрілки переводять восени та навесні - в останню неділю жовтня та в останню неділю березня.
Взяли взрослую после умершей соседки. Начала качать права в 5 утра.
Была оттянута за шкирку в дальнюю комнату и открывали ее только когда вставали по будильнику. На 3-й день только до нее дошло.
Теперь сидит возле нас, ждет когда будильники на телефонах зазвенят - вот тогда давай орать.
вот тебя уже не волнует вагнергейт, энерго носители и энергия с кацапстана и прочее))
и сейчас, если живешь не по часам, а по биологическим часам - я весной не могу дождаться, когда часы уже переведут, надоедает вставать в 5 утра.
а природное время - ЗИМНЕЕ.
ты уверен?
меня лично как раз задрачивает вставть в 5 утра, не могу дождаться перевода часов.
идиотам труно что-то объяснять, они и маски не носили и сейчас вакцинироватсья не желают..
Переведення годинника на годину назад відбудеться о четвертій ранку. Можливо, цього року це станеться востаннє. Але це не точно.
Спроби припинити цю практику робилися неодноразово. Остання була навесні цього року, коли Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт "Про обчислення часу в Україні". Цим проєктом закону передбачається встановити та закріпити на території України єдиний - київський час та відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинника. Проте Рада не змогла ухвалити проєкт закону у другому читанні та відправила документ на доопрацювання. Але ініціатор цього законопроєкту нинішній спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не здався і на нещодавньому брифінгу заявив, що нардепи повернуться до обговорення питання про відміну переходу на літній час. За його словами, Україна має залишитися в зимовому часі, тому обговорення цього питання буде актуальним після переведення годинників 31 жовтня 2021 р.
Щодо Європи, то цього року країни Євросоюзу востаннє "грають з часом". Справа у тому, що у вересні 2018 р. Єврокомісія запропонувала країнам ЄС назавжди відмовитися від переведення годинників починаючи з квітня 2019 р. Європарламент підтримав законопроєкт щодо скасування цієї процедури з 2021 р. Вибір застосовуваного часу - постійний зимовий або постійний літній - надано на розсуд кожної з країн-членів ЄС і мав бути зроблений до квітня 2020 р. Останнє переведення годинників у країнах, які обрали постійний літній час, передбачається провести в березні 2021 р., а в країнах, що обрали постійне зимовий - у жовтні 2021 р.
Потрібно було залишити на літньому часі.
Більшість населення за літній час.
Тепер півроку жити у темряві як в печері!