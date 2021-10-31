РУС
Меркель призвала к активизации реформы Всемирной торговой организации

Реформа Всемирной торговой организации (ВТО) должна проводиться активнее.

Такое мнение выразила канцлер Германии Ангела Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я снова указала на то, что помимо серьезного успеха, касающегося минимального налогообложения предприятий, нам теперь нужен прогресс в реформе ВТО, и что мы, как и прежде, видим на примере того, как экономика оправляется от пандемии, насколько сильно различные факторы влияют на мировую экономику. Это видно по ценам на энергию, но и по тому, как частично страдают цепи поставок", - сказала Меркель, выступая с заявлением по итогам субботней работы саммита G20 в Италии.

По словам канцлера ФРГ, участники саммита обсуждали, как можно укрепить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Рабочая группа, в которой председательствует Германия, подготовит отчет, который будет упомянут в коммюнике саммита.

"На этой основе теперь следует работать министрам здравоохранения и финансов ВОЗ", - сказала она. Цель состоит в том, чтобы финансово готовиться к возможным пандемиям загодя и иметь возможность лучше их преодолевать.

"Похоже на то, что нам здесь четко указали на необходимость укрепления ВОЗ", - считает она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с секретарем ВТО Микурия реформу украинской таможни. ФОТО

Автор: 

G20 (302) ВОЗ (781) ВТО (460) Меркель Ангела (2126)
+13
фрау... на пенсию - так на пенсию!
31.10.2021 09:11 Ответить
+7
Этой штазиевской уродке не дает покоя лавры Маргарет Тетчер, до которой немецкой шалаве как до луны!!!!! А ее советы уже в качестве простой бюргерши нужны лишь "не лохам", один лишь Северный поток обнажил кому она все эти годы тайно помогала при том как публику возмущалась, озабочивалась и обеспокоивалась!!!!!!!!
31.10.2021 09:18 Ответить
+6
Это видно по ценам на энергию,(благодаря ее личной афере с рашистоми Байденом) но и по тому, как частично страдают цепи поставок" ( намек.что нужно отменять санкции против рашиста )
31.10.2021 09:15 Ответить
фрау... на пенсию - так на пенсию!
31.10.2021 09:11 Ответить
шредеризація триває по всіх напрямах
"тюрма народів" ру не відпустить за здорово живеш ні великих, ані малих

Парламент Естонії (Рійгікогу) провалив голосування за проєкт заяви «На підтримку корінних народів Росії». Документ розглядався в середу, 27 жовтня. Заяву ініціювала група з 21 одного депутата, що представляли три опозиційні політичні сили: Консервативну народну партію, Соціал-демократичну партію та партію «Isamaa». Після https://stenogrammid.riigikogu.ee/et/202110271400?phrase=391&type=ALL#PKP-217947 тривалих обговорень віце-спікер Мартін Хельме виніс проєкт заяви на розгляд: 15 - «ЗА», 46 - «ПРОТИ», 0 - «УТРИМАЛИСЬ». Рішення не прийнято.

Претензії звелися до геть знайомого, коли депутат Еерік-Нійлєс Кросс звернувся до історичних аналогій:
«Ми пам'ятаємо, що під час окупації Естонії був, скажімо, американський шлях, коли Конгрес США час від часу робив гострі заяви, підтримував нашу боротьбу за свободу, і ми всі були дуже щасливі, або, принаймні, значна частина естонського народу раділа цьому. Як сказав Руубен, ми чекали таких сигналів. І ми могли б прийняти позицію, що це те, чим ми повинні зараз займатися.

При цьому для нас був, так би мовити, і фінський шлях, який був дуже стриманим. У парламенті ніколи не йшлося про окупацію Естонії чи про наш гніт. Однак Кекконен (Урго Кекконен, восьмий Президент Фінляндії) пішов в Тартуський університет, і на низовому рівні фіни допомагали нам іншим чином, але дуже ефективно. Це також допомогло нам вижити.

Що було правильно, що краще, що гірше? Я не думаю, що на це є єдина відповідь. Натомість Естонія сьогодні, враховуючи її становище, розміри, геополітичну ситуацію, мабуть, десь посередині. Зрештою, ми в НАТО і знаємо про ядерну зброю, яка стоїть за нами, але, з іншого боку, ми є сусідами Росії і маємо багато особистих зв'язків з корінними народами Росії. Зрештою, мабуть саме зараз ми і обговорюємо, який баланс маємо знайти. У чинній редакції заяви - це скоріше текст від Сенату США.
https://informnapalm.org/ua/riihikohu-ne-zmih/
31.10.2021 10:59 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXg5QRK-CkZUzGaUWZDxOYkzrSFJgmMJ9qmeOgPOT5qwSFSlfhEEk6Q--5NbsJnefjWEBmfrm9wMZiaWEvt4Jh3A8zAgFuGv4r-0Xlr0g2Fsucrl3fRrws7sBENHwEPGpx1we8A3qjwouQl4N_g1VCftotU7_3MxsNFRqqUvsGKNg&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/424538169037666?__cft__[0]=AZXg5QRK-CkZUzGaUWZDxOYkzrSFJgmMJ9qmeOgPOT5qwSFSlfhEEk6Q--5NbsJnefjWEBmfrm9wMZiaWEvt4Jh3A8zAgFuGv4r-0Xlr0g2Fsucrl3fRrws7sBENHwEPGpx1we8A3qjwouQl4N_g1VCftotU7_3MxsNFRqqUvsGKNg&__tn__=%2CO%2CP-R 7 ч. ·

Геловін, кажете...
А от вам справжній упирячий вищир і скорб вселенська:
Парламент Естонії, як багатий брат з естонської казки (втім, у нас теж є подібна), послав "бідних братів" - фіно-угорські народи Росії, які попали зараз в Чекістані Кощієві в лапи, як кур в ощип, - лісом, буквально. Північ, сказав їм, - там, де мох.

(Що Естонія довгі роки була для фіно-угорських народів Росії чимось на кшталт американської діаспори для нас на рубежі 1980-1990-х, я знала від естонських письменників - ціле минуле десятиліття, ще донедавна, вони з перемінним успіхом пробивалися на виступи в Саранськ, Йошкар-Олу, і далі по мапі, - везли в Росію марійські, удмуртські, комі і т.д. книжки, словники, підручники, на які коштів російській державі завжди чомусь бракувало, брали участь в обговоренні тамтешніх навчальних програм, у комп'ютеризації шкіл, і все це було таке до зубного болю знайоме, тільки зі зсувом на 30+ років, що я мимоволі, поза суто літераторським жахом од перспективи зникнення БУДЬ-ЯКОЇ, хоч би й найменшої зі світових мов, відчувала ще й чисто емпатичний азарт: ну хай, хай би і в них вийшло вискочити з зубів упиреві, "держитесь там" (с)!

А потім РФ прийняла отой фашистський закон про "необов'язковість вивчення мови корінного населення" - і ми там були, ага, для нас він брежнєвсько-андроповський, це після нього почалась обвальна русифікація 1970-80-х, тими темпами винародовлення, од яких ми не оклигали й досі...

А потім було самоспалення удмурта Альберта Разіна. І ганебне мовчання " у тряпочку" всіх міжнародних організацій-захистунів.

Ну і тепер - оця ганьба в Таллінні.

А ви кажете - Геловін...

(Часами таке враження, наче справді вся нечисть світу має вилізти назовні. І всюди ж вона однаково, стереотипно гидка: наче й нікчемна, але ж масою бере, холера, куди не ступи, не зиркни - під ногами чавкає...)

"Воля народам, воля людині!" - ось це прекрасне упівське гасло 1943-го пора собі пригадати. Тому що ні фіга нема "прав людини" при мовчазно толерованому винищенні народу - того, що становить СВІТ ЛЮДИНИ, без чого вона зникає, розчиняється до двоногого гомініда в масці.
У двоногого гомініда не буває "прав". Він одноразовий.
Альберт Разін це знав.
31.10.2021 11:01 Ответить
Очевидно бабке важнее бабло, а реформировать ООН? Пфф.. зачем?
31.10.2021 09:12 Ответить
А что с ООН не так? Достаточно оттуда рашку выгнать - и сразу все прекрасно заработает
31.10.2021 10:09 Ответить
дело не в рашке, а в обеспокоености
31.10.2021 11:10 Ответить
Шла бы уже ................ домой, Пенелопа!
31.10.2021 09:14 Ответить
Это видно по ценам на энергию,(благодаря ее личной афере с рашистоми Байденом) но и по тому, как частично страдают цепи поставок" ( намек.что нужно отменять санкции против рашиста )
31.10.2021 09:15 Ответить
Только трамп животворящий спасет мир!! )) А еще демократы детей едят и мальчиков в трусиках распинают. И пох на то, что при Трампе севпоток два начали строить и построили на 95%. Но виноват байден) Ага))
31.10.2021 09:27 Ответить
"Ты не правильно бутерброд кушаешь.Надо колбасой на язык ложить".Где Ты увидел ,что то о трампе животворящем?Собственные бредни оставь при себе.они Твои личные.И Трамп и Байден одинаково "животворящие" к рашисту.только не к Украине и ее народу (обое рябое)
31.10.2021 11:08 Ответить
Белое пальто? Я где-то писал про то как Байден относится к Украине? Да ты фантазер. Скажи, правда удобно - сам придумал, сам поспорил ,сам ответил, победил и полетел дальше гордый собой)) Голубь, лети играть в шахматы в клуб шашечников. меня на этой мякине не проведешь))
31.10.2021 15:02 Ответить
Этой штазиевской уродке не дает покоя лавры Маргарет Тетчер, до которой немецкой шалаве как до луны!!!!! А ее советы уже в качестве простой бюргерши нужны лишь "не лохам", один лишь Северный поток обнажил кому она все эти годы тайно помогала при том как публику возмущалась, озабочивалась и обеспокоивалась!!!!!!!!
31.10.2021 09:18 Ответить
Наху.й, на ху.й фрау штази. Ты уже сделала все , что смогла. Вся европа должна дружно тебе сказать спасибо за газовый кризис. Как там "друг владимир" помог обеспечить пенсию? Оно того стоило?
31.10.2021 09:26 Ответить
повір, вартувало.
31.10.2021 14:57 Ответить
Да мне плевать. Это был риторический вопрос. Нам все равно свое делать. Что б черноземы в Украине были толще и мягче. Кроме нас никто цапов не закопает. Мы их породили, мы их и отпоем.
31.10.2021 15:04 Ответить
Та когда уже эта подстилка обоссанная исчезнет из эфира...
вонючая немецкая свинья...
31.10.2021 09:32 Ответить
Вы просто забыли что основным спонсором строительства СП-2 и является Германия под влиянием руководящих лиц как Шледера так и Меркель которые и создали себе такой ,,пенсионный фонд,,за счет Германии и стран ЕС.Вот теперь чтоб получать девиденты она и старается запустить СП-2.
31.10.2021 09:39 Ответить
Пошла *****!!!! Когда нужна была помощь ( по договору о ядерном разоружении Украины) поможем!!! А дальше, глубоко озабоченные, НЕНАВИЖУ СУКУ ЧТОБ ТЫ ЗДОХЛА В МУКАХ!!! Курва проклятая! Можете забанить!!! Если что я живу в Польше!! Да, и Я люблю ии живу Ураиной!
31.10.2021 10:09 Ответить
уважнішим треба бути, щоб не допускати механічних помилок (кінець абзацу)... Навіщо, взагалі висловлюватись із порушенням п.4.1, знаючи що зітруть?
31.10.2021 12:14 Ответить
Зголодніла, мавпочка
31.10.2021 10:14 Ответить
На протяжении более 5 лет меня порохоботы убеждали, что Меркель большой друг Украины и, что существует антихуйловская коалиция. Потом стали убеждать, да некоторые, такие как пономарь, до сих пор верят, что Байден друг Украины. Сотворят себе кумиров, а потом разочаровываются.
31.10.2021 12:42 Ответить
Хватит уже пиарить фрау путин
31.10.2021 15:53 Ответить
Беспринципное, аморальное, двуличное, безполоаморфное биологическое образование, маскирующееся под людей, обязательно будет озабочиваться и обеспокоиваться всеми на свете вопросами где можно "по лёгкому" поиметь выгоду для себя...
31.10.2021 18:38 Ответить
 
 