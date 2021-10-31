Меркель призвала к активизации реформы Всемирной торговой организации

Реформа Всемирной торговой организации (ВТО) должна проводиться активнее.

Такое мнение выразила канцлер Германии Ангела Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я снова указала на то, что помимо серьезного успеха, касающегося минимального налогообложения предприятий, нам теперь нужен прогресс в реформе ВТО, и что мы, как и прежде, видим на примере того, как экономика оправляется от пандемии, насколько сильно различные факторы влияют на мировую экономику. Это видно по ценам на энергию, но и по тому, как частично страдают цепи поставок", - сказала Меркель, выступая с заявлением по итогам субботней работы саммита G20 в Италии.

По словам канцлера ФРГ, участники саммита обсуждали, как можно укрепить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Рабочая группа, в которой председательствует Германия, подготовит отчет, который будет упомянут в коммюнике саммита.

"На этой основе теперь следует работать министрам здравоохранения и финансов ВОЗ", - сказала она. Цель состоит в том, чтобы финансово готовиться к возможным пандемиям загодя и иметь возможность лучше их преодолевать.

"Похоже на то, что нам здесь четко указали на необходимость укрепления ВОЗ", - считает она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с секретарем ВТО Микурия реформу украинской таможни. ФОТО