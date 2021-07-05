Зеленский обсудил с секретарем ВТО Микурия реформу украинской таможни. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации доктором Кунио Микурия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Что касается таможенной реформы, то я не теряю надежды реформировать украинскую таможню, и это – один из моих приоритетов. Действительно, есть много вопросов относительно деятельности нашей таможни, сервиса и прозрачности таможенных процедур", – отметил Зеленский. Он акцентировал, что украинская таможня меняется, улучшается наполнение бюджета от ее работы, и это свидетельствует о том, что некоторые процессы стали прозрачными.

Зеленский отметил, что Всемирная таможенная организация, членом которой Украина является с 1992 года, длительное время помогает стране в образовательных программах по подготовке специалистов для таможни. Но, по его словам, Украина хотела бы еще большей помощи.

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"Мы говорим о системе подготовки специалистов, технологических процессов, о поддержке относительно обеспечения прозрачности работы таможни", – сказал президент.

Микурия выразил готовность предоставить экспертов ВТО для методического сопровождения реформы и их привлечения к подготовке и повышению профессионального уровня работников Государственной таможенной службы Украины.

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