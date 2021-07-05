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Зеленский обсудил с секретарем ВТО Микурия реформу украинской таможни. ФОТО

Зеленский обсудил с секретарем ВТО Микурия реформу украинской таможни. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации доктором Кунио Микурия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Что касается таможенной реформы, то я не теряю надежды реформировать украинскую таможню, и это – один из моих приоритетов. Действительно, есть много вопросов относительно деятельности нашей таможни, сервиса и прозрачности таможенных процедур", – отметил Зеленский. Он акцентировал, что украинская таможня меняется, улучшается наполнение бюджета от ее работы, и это свидетельствует о том, что некоторые процессы стали прозрачными.

Зеленский отметил, что Всемирная таможенная организация, членом которой Украина является с 1992 года, длительное время помогает стране в образовательных программах по подготовке специалистов для таможни. Но, по его словам, Украина хотела бы еще большей помощи.

Зеленский обсудил с секретарем ВТО Микурия реформу украинской таможни 01

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"Мы говорим о системе подготовки специалистов, технологических процессов, о поддержке относительно обеспечения прозрачности работы таможни", – сказал президент.

Микурия выразил готовность предоставить экспертов ВТО для методического сопровождения реформы и их привлечения к подготовке и повышению профессионального уровня работников Государственной таможенной службы Украины.

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Автор: 

ВТО (460) Зеленский Владимир (20434) таможня (1959)


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Топ комментарии
+6
https://censor.net/ru/resonance/3269659/komu_vezli_700_tys_kesha_s_tamojni_i_kogo_za_eto_ne_posadyat
Седни маленький юбилей посадок.
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05.07.2021 20:24
+5
Обсудило не ЗЕбильное чмо а его советники. Если быть точнее.ОНО думать не умеет с рождения
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05.07.2021 20:24
+5
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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05.07.2021 20:32
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во время обсуждения снюхали 3 дорожки...
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05.07.2021 20:21 Ответить
Обсудило не ЗЕбильное чмо а его советники. Если быть точнее.ОНО думать не умеет с рождения
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05.07.2021 20:24 Ответить
Лялька ,напхана тирсою,не спроможна на самостійну діяльність чи мислення !!! Дійство відбувається згідно з сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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05.07.2021 20:31 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3269659/komu_vezli_700_tys_kesha_s_tamojni_i_kogo_za_eto_ne_posadyat
Седни маленький юбилей посадок.
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05.07.2021 20:24 Ответить
везде залез клоун -где только можно карманы набить
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05.07.2021 20:30 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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05.07.2021 20:32 Ответить
Зеленский обсудил с секретарем ВТО Микурия реформу украинской таможни - Цензор.НЕТ 4182
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05.07.2021 20:44 Ответить
А ОНО ЕЩЁ И В ТАМОЖНЕ ЧТО ТО ПОНИМАЕТ?!
Впрочем в труселях своих и ленкеном лифчике кэш поди вывозил из Украины.
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05.07.2021 20:42 Ответить
Зеледента за бабло надо показывать по всему миру на стадионах, вот когда наполнение бюджета будет рекордным. А то ездят по одному и бесплатно позырить...
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05.07.2021 20:49 Ответить
клован завёз китайскую говновакцину для лохов, сам со своей шмарой
укололся пфайзером, тварь брехливая
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05.07.2021 21:04 Ответить
Обсудил с Меркурием, короч
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05.07.2021 23:38 Ответить
 
 