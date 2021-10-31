Меркель закликала до активізації реформи Світової організації торгівлі

Реформу Світової організації торгівлі (СОТ) необхідно проводити активніше.

Таку думку висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я знову вказала на те, що, крім серйозного успіху, що стосується мінімального оподаткування підприємств, нам тепер потрібен прогрес у реформі СОТ, і що ми, як і раніше, бачимо на прикладі того, як економіка оговтується від пандемії, наскільки різні чинники впливають на світову економіку. Це видно за цінами на енергію, але й за тим, як частково страждають ланцюги постачання", - сказала Меркель, виступаючи із заявою за підсумками суботньої роботи саміту G20 в Італії.

За словами канцлерки ФРН, учасники саміту обговорювали, як можна зміцнити Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ). Робоча група, в якій головує Німеччина, підготує звіт, згаданий у комюніке саміту.

"На цій основі тепер слід працювати міністрам охорони здоров'я та фінансів ВООЗ", - сказала вона. Ціль полягає в тому, щоб фінансово готуватися до можливих пандемій заздалегідь і мати можливість краще їх долати.

"Схоже, що нам тут чітко вказали на необхідність зміцнення ВООЗ", - вважає вона.

