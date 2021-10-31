Наблюдателя ОПОРЫ не пускали на спецучасток в Харькове
Наблюдателя Гражданской сети ОПОРА не пускали на утреннее заседание участковой избирательной комиссии №631687 на спецучастке в Харькове, расположенном на территории КНП "Городской перинатальный центр".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в ОПОРЕ.
"По словам наблюдателя, проблема с доступом случилась из-за того, что руководитель коммунального учреждения потребовал, чтобы у наблюдателя был отрицательный ПЦР-тест, или сертификат о вакцинации. Такие действия незаконны, поскольку необходимые документы для наблюдателя это только удостоверение наблюдателя и удостоверение личности. После обращения в полицию наблюдателя пустили на участок", - сообщили в ОПОРЕ.
Аналогичная ситуация с недопуском имела место на еще одном спецучастке №631687, который расположен в КНП "Городской клинический роддом №7". Там наблюдателя ОПОРЫ пустили после вмешательства руководства теризбиркома.
В ОПОРЕ подчеркивают, что в Избирательном кодексе не прописаны требования о необходимости сертификатов о вакцинации для допуска на участки.
Що їм заважало внести зміни в законодавство, зокрема у виборчий кодекс? Та тільки їхнє долбожопство.
Шо хочу-те роблю. І сцяти на конституцію і закони.
Ты понимаешь, что нахождение не вакцинированного наблюдателя на участке (а там ему разрешено) несет не меньшую опасность для избирателей. И ты понимаешь, что члены избиркома готовы быть в одном помещении с ним. А теперь объясни, почему его незаконно не пускали на совещание избиркома?
Хотя до подоляшавки мои аргументы не дойдут...
Потому что там не нужны были лишние уши про обсуждение вбросов, подсчетов и определения победителя выборов на этом участке.
Несешь чушь какую-то, главное чтобы комментов от тебя побольше было, чтобы бабла подзаработать.
Твой коммент? Значит знаешь!
Почем за высер за наивеличайшего Зе?
