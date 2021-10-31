Наблюдателя ОПОРЫ не пускали на спецучасток в Харькове

Наблюдателя Гражданской сети ОПОРА не пускали на утреннее заседание участковой избирательной комиссии №631687 на спецучастке в Харькове, расположенном на территории КНП "Городской перинатальный центр".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в ОПОРЕ.

"По словам наблюдателя, проблема с доступом случилась из-за того, что руководитель коммунального учреждения потребовал, чтобы у наблюдателя был отрицательный ПЦР-тест, или сертификат о вакцинации. Такие действия незаконны, поскольку необходимые документы для наблюдателя это только удостоверение наблюдателя и удостоверение личности. После обращения в полицию наблюдателя пустили на участок", - сообщили в ОПОРЕ.

Аналогичная ситуация с недопуском имела место на еще одном спецучастке №631687, который расположен в КНП "Городской клинический роддом №7". Там наблюдателя ОПОРЫ пустили после вмешательства руководства теризбиркома.

В ОПОРЕ подчеркивают, что в Избирательном кодексе не прописаны требования о необходимости сертификатов о вакцинации для допуска на участки.

