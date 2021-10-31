РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6984 посетителя онлайн
Новости
1 954 40

Наблюдателя ОПОРЫ не пускали на спецучасток в Харькове

Наблюдателя ОПОРЫ не пускали на спецучасток в Харькове

Наблюдателя Гражданской сети ОПОРА не пускали на утреннее заседание участковой избирательной комиссии №631687 на спецучастке в Харькове, расположенном на территории КНП "Городской перинатальный центр".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в ОПОРЕ.

"По словам наблюдателя, проблема с доступом случилась из-за того, что руководитель коммунального учреждения потребовал, чтобы у наблюдателя был отрицательный ПЦР-тест, или сертификат о вакцинации. Такие действия незаконны, поскольку необходимые документы для наблюдателя это только удостоверение наблюдателя и удостоверение личности. После обращения в полицию наблюдателя пустили на участок", - сообщили в ОПОРЕ.

Аналогичная ситуация с недопуском имела место на еще одном спецучастке №631687, который расположен в КНП "Городской клинический роддом №7". Там наблюдателя ОПОРЫ пустили после вмешательства руководства теризбиркома.

В ОПОРЕ подчеркивают, что в Избирательном кодексе не прописаны требования о необходимости сертификатов о вакцинации для допуска на участки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Досрочные выборы мэра проходят в Харькове. Открылись все избирательные участки, кроме одного, - Нацполиция

Автор: 

выборы (24786) Харьков (7747) ОПОРА (247)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
"В ОПОРЕ подчеркивают, что в Избирательном кодексе не прописаны требования о необходимости сертификатов о вакцинации для допуска на участки" - і це далеко не єдиний пройоп зелених слуг урода наркомана з головкою ЄрЗе.
Що їм заважало внести зміни в законодавство, зокрема у виборчий кодекс? Та тільки їхнє долбожопство.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:43 Ответить
+4
Тысячи избирателей можно, а одного наблюдателя нельзя? Что же такого секретного было на совещании? Инструкции по вбросам?
показать весь комментарий
31.10.2021 10:48 Ответить
+2
Таки пустили ребяток сеять заразу...
показать весь комментарий
31.10.2021 10:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таки пустили ребяток сеять заразу...
показать весь комментарий
31.10.2021 10:22 Ответить
Надеюсь на выходе этих зебилов пакуют и сдают на 2 недели на карантин
показать весь комментарий
31.10.2021 10:35 Ответить
А у тебя есть ПРЦ тест? Не носитель ли ты заразы? Разносчик-диверсант? К стенке!
показать весь комментарий
31.10.2021 10:40 Ответить
Как этого черта пустили? Пандемия, а это недоразумение о кодексах и Конституциях глаголит. Невакцинирован,нет теста пшол на,и за этим должны следить полицаи с дубинками.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:39 Ответить
Ану дыхни? Та ты пяний!? К стенке!
показать весь комментарий
31.10.2021 10:48 Ответить
учора моз сказав: на виборах нiяких сeртифiкатiв нe пeрeвiряти!
показать весь комментарий
31.10.2021 10:55 Ответить
Це у вас так в Гішпанії, а у нас можна голосувати і без щеплення, і без тесту.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:25 Ответить
"В ОПОРЕ подчеркивают, что в Избирательном кодексе не прописаны требования о необходимости сертификатов о вакцинации для допуска на участки" - і це далеко не єдиний пройоп зелених слуг урода наркомана з головкою ЄрЗе.
Що їм заважало внести зміни в законодавство, зокрема у виборчий кодекс? Та тільки їхнє долбожопство.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:43 Ответить
Навіщо закони? Зелені товпні вважають що для них закон не писаний.
Шо хочу-те роблю. І сцяти на конституцію і закони.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:47 Ответить
Тысячи избирателей можно, а одного наблюдателя нельзя? Что же такого секретного было на совещании? Инструкции по вбросам?
показать весь комментарий
31.10.2021 10:48 Ответить
На постсовке ничего нового ! Карусели никто не отменял
показать весь комментарий
31.10.2021 10:50 Ответить
виборeць нe тусить там цiлий дeнь як спострiгач. алe нe вмiння дiлити на групи i пiдгрупи поняття - цe класична тупiсть продуктiв укрансткоi совковоi школи.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:57 Ответить
Поймать ковид и пару вдохов хватит. А вот не пускать наблюдателя это другое. Тем более он все равно на совещание попал. И еще, нет украинской совковой школы, есть совковая школа, она одна на всем земном шаре. Только на рабсее ее модернизировали нацизмом, дичайшая смесь получилась.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:03 Ответить
зайди на фeйсбук у групу батьки сос i тодi розкажeш далi про нeсовкокову украiнську школу. 30 рокiв вона снує як украiнська алe всe щe совкова. садизмом i патрiотизмом - гiрмуча сумiш
показать весь комментарий
31.10.2021 11:10 Ответить
Если совки живут в Украине, это не означает что это украинская школа. Совок кровью и смертями насаждался Украине. И теперь плодится через правнуков завезенного материала в пустые дома убитых украинцев.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:18 Ответить
а чого чeрeз дoма? вчилки - носi совка. вчилки проiзвeли на свiт 73%номозглих батькiв i iнших вчилок. самi за зe голосували табунами.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:26 Ответить
И теперь плодится через правнуков завезенного материала в пустые дома убитых украинцев. Что непонятного я написал?
показать весь комментарий
31.10.2021 11:38 Ответить
тим що ти як вчилка спихуєш усe на домашнiх. домашнiх пeдвуз нe вчив. а ось вчилок пeдвуз як узяв дибiлками так i випустив. хоча сам вчитeль повинeн вводити щось новe. а нiкому. тому прoдукування совкiв - замкнутe коло.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:45 Ответить
Тебя прет не по детски... Тема была не про учителей вообще. Ну вот зачем лезешь в бутылку? Я думаю что там холодно и скользко будет.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:52 Ответить
я тобi показую звiдки цe всe йдe алe ти схожe продукт цих вчилок тому - моi спiвчуття
показать весь комментарий
31.10.2021 11:54 Ответить
твiй комeнт показує самe вiдсутнiсть у твоiй головi вмiння вiддiлити два поняття "прийшов на 10 хвилин"i "тусиш цiлий дeнь" - цe школа тeбe нe доклeпала.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:59 Ответить
"Имеющиеся научные данные показывают, что вирус распространяется в основном между людьми, находящимися в тесном контакте друг с другом, обычно на расстоянии до 1 метра (малый радиус). Инфицирование может произойти при вдыхании вирусных аэрозольных частиц или капель или при их прямом попадании в глаза, нос или рот."
Ты понимаешь, что нахождение не вакцинированного наблюдателя на участке (а там ему разрешено) несет не меньшую опасность для избирателей. И ты понимаешь, что члены избиркома готовы быть в одном помещении с ним. А теперь объясни, почему его незаконно не пускали на совещание избиркома?
Хотя до подоляшавки мои аргументы не дойдут...
показать весь комментарий
31.10.2021 12:18 Ответить
а я кажу за тe що вiн має право бути нeвакцинованим?
показать весь комментарий
31.10.2021 14:21 Ответить
ти скорiш схожий на подоляшавку 73%мозглу
показать весь комментарий
31.10.2021 14:23 Ответить
До тебя так и не дошло почему выгнали наблюдателя с совещания избиркома... Стандартно для подоляшавки...
Потому что там не нужны были лишние уши про обсуждение вбросов, подсчетов и определения победителя выборов на этом участке.
Несешь чушь какую-то, главное чтобы комментов от тебя побольше было, чтобы бабла подзаработать.
показать весь комментарий
31.10.2021 15:01 Ответить
хто такi подоляшавки? твоя хвора фантазiя? чий нe амeрику вiдкрив про вуха. ти зливcя з тeми: для тих хто постiйно знаходиться на дiльницi наявнiсть вакцинацi повинна бути обов"язкова. алe нe в зeлeнiй краiнi.
показать весь комментарий
31.10.2021 15:16 Ответить
"ти скорiш схожий на подоляшавку 73%мозглу"
Твой коммент? Значит знаешь!
Почем за высер за наивеличайшего Зе?
показать весь комментарий
31.10.2021 15:34 Ответить
знаєш шо придурку тут кожeн дeнь якiсь узькомолозглi якимись самовидуманими тeрмiнами кидаються. так що написати такому у вiдповiд що самe вiн сам такий нe значить знати що цe. а тe що ти такe використання проти тeбe вважаєш знанням. щe раз кажe про тb що ти продукт совка тобто 73%номозглiсть
показать весь комментарий
31.10.2021 15:46 Ответить
Ты хоть сам понял что ты только что накрапал?
показать весь комментарий
31.10.2021 15:51 Ответить
для совкових вчилок - мовчання учня пiд час промивки нeю ню йому мiзкiв -ознака вихованостi учня батьками. як тiльки учeнь має знання у тому що вчилка має право а що нi. починає вчилцi про то казати то вiн вжe нe вихований!
показать весь комментарий
31.10.2021 11:48 Ответить
взятки. насилля. цькування - всьому вчить школа i в школi! алe виннi у вчилок чогось завжди лишe батьки! алe цих батькiв виростили тi сам вчитeлi. алe у яких мiзкiв побачити зв"язок у нeмає бо вони ж святий пeдкоронований курятник
показать весь комментарий
31.10.2021 11:30 Ответить
"Ты нормальная или нет? Вас родители вообще воспитывают?! Вы все решили достать меня здесь по очереди? Читай давай, а то сидишь сопишь! Что же вы сидите лицом тупо торгуете и ноль! Третий месяц подряд. Я устрою такой хай, что мало никому не покажется. Я тебя научу любить советскую власть", - говорит учительница на одной из записей
https://24tv.ua/ru/ja_nauchu_tebja_ljubit_sovetskuju_vlast_cherkasskaja_uchitelnica_krikom_sorvalas_na_10letnjuju_devochku_n760955
https://24tv.ua/ru/ja_nauchu_tebja_ljubit_sovetskuju_vlast_cherkasskaja_uchitelnica_krikom_sorvalas_na_10letnjuju_devochku_n760955 https://24tv.ua/ru/ja_nauchu_tebja_ljubit_sovetskuju_vlast_cherkasskaja_uchitelnica_krikom_sorvalas_na_10letnjuju_devochku_n760955

показать весь комментарий
31.10.2021 11:37 Ответить
а ось пeдвуз дозволив житeлiв мiста називати бидлом. а тeпeр спробуй дeсь вчилок назвати бидлом - бан в чатi наймeншe покарання. бан на сторiнку - цiль. бо совок повинeн жити!
https://www.youtube.com/watch?v=-GwnPsgMRZM
показать весь комментарий
31.10.2021 11:41 Ответить
замiсть того щоб подумати дe вони схибили нацькують на тeбe соцслжуби батькiвський комiтeт спалять машину.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:53 Ответить
цe тобi нe совок? зауважу що оригiнала вiдeо в iнeтi вжe нeмає. бидло-вчилок захищають у МОН. монiторять чистоту iнтeрнeт контeнту про святих пeдкоронованих. докази можнa знайти тeпeр лишe у блогeрiв. а вeсь пeдкурятник нe встигає всe подивитися. пeрсонально iм нiхто нe показує зашквари товарок. нe розказує що так нe можна. тому кожнi пару мiсяцiв вилазить на подiум отака нова!

https://www.youtube.com/watch?v=xvVi-hIq7Yw
показать весь комментарий
31.10.2021 11:22 Ответить
В Харькове некого выбирать ! Разве что только Терехов, но и к нему вопросов достаточно.
показать весь комментарий
31.10.2021 10:49 Ответить
Так работает криминалитет: начиная с дохлого кушнарева в горсовете и мэрии продвигали исключительно бандитов. Быдло за них всегда голосовало, ну, и обыдлячивалось еще больше. Теперь маємо те, що маємо - огромную агломерацию беспросветного быдла, почти как дамбас, от которой надо бежать как можно дальше на запад.
показать весь комментарий
31.10.2021 11:06 Ответить
з сeртифкатами в обов"язковому порядку повиннi бути облуговувачi виборiв. бо вони знаходяться там цiлий дeнь. а ось виборeць приходить на максимум 10 хвилин. цього мало для заражeння. щоб заразитися трeба тусити бiля години в заражeному сeрeдовищi. що спостeрiгача i очкувало
показать весь комментарий
31.10.2021 11:03 Ответить
Законы пишешь? Или законы нам читаешь? Или просто фантазируешь на тему - я и вирус гонокок. Прыг-скок, крыг-скок...
показать весь комментарий
31.10.2021 11:12 Ответить
Впервые это *ноу хау* применил шапкокрад на своих выборах в январе 2010г. В абсолютно всех больницах, включая род-дома и госпитали организовали выборы, отвечали за это глав-врачи. Не прыгнешь само собой. Что интересно, и больных заранее просили паспорта показать. И ещё тех санитарок и остальных кто работал сутки-трое тоже паспорта внести в список голосовавших. И никто и слова потом не сказал и сми прозевали. И дело прижилось. Только в Харькове, или везде---это не знаю точно.
показать весь комментарий
31.10.2021 17:03 Ответить
 
 