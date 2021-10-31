Спостерігача ОПОРИ не пускали на спецдільницю в Харкові
Спостерігача Громадянської мережі ОПОРА не пускали на ранкове засідання дільничної виборчої комісії №631687 на спецдільниці в Харкові, розташованій на території КНП "Міський перинатальний центр".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в ОПОРІ.
"За словами спостерігача, проблема з доступом сталася через те, що керівник комунальної установи вимагав, щоб у спостерігача був негативний ПЛР-тест, або сертифікат про вакцинацію. Такі дії незаконні, оскільки необхідні документи для спостерігача це лише посвідчення спостерігача та посвідчення особи . Після звернення до поліції спостерігача пустили на дільницю", - повідомили в ОПОРІ.
Аналогічна ситуація з недопуском сталася на ще одній спецдільниці №631687, яка розташована в КНП "Міський клінічний пологовий будинок №7". Там спостерігача ОПОРИ пустили після втручання керівництва тервиборчкому.
В ОПОРІ наголошують, що у Виборчому кодексі не прописано вимог про необхідність сертифікатів про вакцинацію для допуску на дільниці.
Що їм заважало внести зміни в законодавство, зокрема у виборчий кодекс? Та тільки їхнє долбожопство.
Шо хочу-те роблю. І сцяти на конституцію і закони.
Ты понимаешь, что нахождение не вакцинированного наблюдателя на участке (а там ему разрешено) несет не меньшую опасность для избирателей. И ты понимаешь, что члены избиркома готовы быть в одном помещении с ним. А теперь объясни, почему его незаконно не пускали на совещание избиркома?
Хотя до подоляшавки мои аргументы не дойдут...
Потому что там не нужны были лишние уши про обсуждение вбросов, подсчетов и определения победителя выборов на этом участке.
Несешь чушь какую-то, главное чтобы комментов от тебя побольше было, чтобы бабла подзаработать.
Твой коммент? Значит знаешь!
Почем за высер за наивеличайшего Зе?
