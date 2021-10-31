Спостерігача ОПОРИ не пускали на спецдільницю в Харкові

Спостерігача Громадянської мережі ОПОРА не пускали на ранкове засідання дільничної виборчої комісії №631687 на спецдільниці в Харкові, розташованій на території КНП "Міський перинатальний центр".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в ОПОРІ.

"За словами спостерігача, проблема з доступом сталася через те, що керівник комунальної установи вимагав, щоб у спостерігача був негативний ПЛР-тест, або сертифікат про вакцинацію. Такі дії незаконні, оскільки необхідні документи для спостерігача це лише посвідчення спостерігача та посвідчення особи . Після звернення до поліції спостерігача пустили на дільницю", - повідомили в ОПОРІ.

Аналогічна ситуація з недопуском сталася на ще одній спецдільниці №631687, яка розташована в КНП "Міський клінічний пологовий будинок №7". Там спостерігача ОПОРИ пустили після втручання керівництва тервиборчкому.

В ОПОРІ наголошують, що у Виборчому кодексі не прописано вимог про необхідність сертифікатів про вакцинацію для допуску на дільниці.

