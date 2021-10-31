Патрульный катер французского производства прибудет в Одессу весной, - Монастырский
Патрульный корабль французской компании "ОСЕА" доставят в Одессу следующей весной.
Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.
"Эти корабли станут настоящим усилением для морской охраны. Они, в частности, способны противодействовать контрабандистам и диверсионным группам на море. И будут достойно защищать наши границы в Азово-Черноморском бассейне" - написал министр.
Первый катер, изготовленный специально для Госпогранслужбы, прибудет в Одессу уже весной. Как сообщил Монастырский, 5 из 20 кораблей должны быть изготовлены в Украине: "Это позволит нам впоследствии самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство, чтобы Украина становилась еще более мощной".
Ещё бы котиков запостил... Зашёл на ФБ министра - ни слова об убийстве Александра Иванины в Сумах. Это не уровень министра? Уровень министра - это покушение на машину Шефира, или ещё какого клоуна, или маленький кораблик... весной...
Ніякого перерізання стрічок! (с)
Вони вважають нас гупіями без пам'яті, хоча є самі тими гупіями, бо ніц не пам'ятвють того, що говорили навіть тиждень-два тому....
Ладно б ракетні катери закупили, чи там корвети, фрегати, есмінці (хоча в Миколаєві колись будували і крейсери, і навіть лінкори!)... Але це?
один борт може нести 24 такі ракети по $3 млн кожна...
кілька B-1 може випустити 48 LRASM по російському Балтійському флоту,
мабуть, цього достатньо, щоб за один прохід потопити весь флот і усунути головну загрозу для кораблів США та їхніх союзників у тому регіоні...
тобто у воєнний час навіть не буде необхідності порушувати кордон ворожої держави, адже радіус враження AGM-158C LRASM - понад 800 км,
це дозволить B-1 відстрілятися по російським кораблям у будь-якій точці Чорного моря з повітряного простору НАТО чи України та зробити повне знищення всьго ЧФ за один раз !
пробні польоти цьго монстра нещодавно, в супроводі наших винищувачів вже були
иди туши пердак и чаще смотри мультики от пу
Эгейское море
Наш «Робкий» не дремлет-
В сомненьях, вестимо,
Стесняюсь об этом
Я громко сказать.
Ведь так откровенно
В тебя таки зырят
«Барашки» , что с гребней,
Чего тут молчать.
Мурашки - по коже,
И в пузе - негоже (немножко)…
Гашетку невольно
Нажал (2М3)…
Иль в зной , или в стужу
Не жаль свое пузо -
На дальнем рубеж
От «врага» защищать.
Но вот ведь осечка,
Храни меня , Боже -
Турецкая шхуна
пошла «наступать»…
Победно «сраженье»
Ведь так начиналось,
Но видно придется
нам здесь «погибать».
P.S. напрасно, старушка,
Взываешь Ты к сыну,
Не жди теперь сына
И вовсе домой:
Погряз он двухсотого
Мыслью в трясине-
В кладбищенском роке,
Назад - ни ногой.