Патрульный катер французского производства прибудет в Одессу весной, - Монастырский

Патрульный корабль французской компании "ОСЕА" доставят в Одессу следующей весной.

Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Эти корабли станут настоящим усилением для морской охраны. Они, в частности, способны противодействовать контрабандистам и диверсионным группам на море. И будут достойно защищать наши границы в Азово-Черноморском бассейне" - написал министр.

Первый катер, изготовленный специально для Госпогранслужбы, прибудет в Одессу уже весной. Как сообщил Монастырский, 5 из 20 кораблей должны быть изготовлены в Украине: "Это позволит нам впоследствии самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство, чтобы Украина становилась еще более мощной".

