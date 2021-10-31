РУС
Новости
6 062 40

Патрульный катер французского производства прибудет в Одессу весной, - Монастырский

Патрульный корабль французской компании "ОСЕА" доставят в Одессу следующей весной.

Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский

"Эти корабли станут настоящим усилением для морской охраны. Они, в частности, способны противодействовать контрабандистам и диверсионным группам на море. И будут достойно защищать наши границы в Азово-Черноморском бассейне" - написал министр.

Первый катер, изготовленный специально для Госпогранслужбы, прибудет в Одессу уже весной. Как сообщил Монастырский, 5 из 20 кораблей должны быть изготовлены в Украине: "Это позволит нам впоследствии самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство, чтобы Украина становилась еще более мощной".

+15
Слідчих ДБР тільки до нього не допускайте!
31.10.2021 19:44 Ответить
+12
І витратять на нього грошей, як на десять кентаврів, з «кузні на рибальському»...
31.10.2021 19:56 Ответить
+12
развалить промышленность одна из главных целей коллаборантов
31.10.2021 20:03 Ответить
31.10.2021 19:44 Ответить
Добре. Ще б з'ясуати нахріна ДБР український деснтно- штурмовий знищила, було б ще краще.
31.10.2021 19:45 Ответить
куратор приказал, что поделаешь. а то не придет зп за октябрь на карточку
31.10.2021 19:52 Ответить
Французи--- патрульние, американци Марк6- тоже патрульние, Исланди- и тут ***.... Тоже патрульние, а ракетние, торпедние ---Белий дом, или наша любимая Канада или опять одеяла пришлете о обеспокоенность. Как не мужики))))
31.10.2021 19:53 Ответить
До весны ,дай Бог, Украина сама построит пару таких катеров.
31.10.2021 19:56 Ответить
31.10.2021 19:56 Ответить
31.10.2021 20:03 Ответить
А шо там з гелікоптерами авакяна? На пів лярда програма була. Скільки їх вже у нас? Хоч і б/у.
31.10.2021 20:07 Ответить
"Прибудет в Одессу весной..."

Ещё бы котиков запостил... Зашёл на ФБ министра - ни слова об убийстве Александра Иванины в Сумах. Это не уровень министра? Уровень министра - это покушение на машину Шефира, или ещё какого клоуна, или маленький кораблик... весной...
31.10.2021 20:13 Ответить
А это у нас такой уровень министров, тем более внутренних дел, которые свою трудовую деятельность начинают с "советов" нардепу. Катер весной, вертолёт зимой, что-то ещё после дождичка в четверг. Ни результатов борьбы с оргпреступностью, ни развёрнутого анализа деятельности Авакова, ни статистики по очищению полиции от старого мусора, ни готовности Нацгвардии к возможным провокациям на границе с северным соседом, полная тишина
31.10.2021 20:44 Ответить
То весною найвеличнішому, якщо досидить, буде чим зайнятися!

Ніякого перерізання стрічок! (с)

Вони вважають нас гупіями без пам'яті, хоча є самі тими гупіями, бо ніц не пам'ятвють того, що говорили навіть тиждень-два тому....
31.10.2021 20:18 Ответить
Я шота думал - Ахметов плавит броню для наших эсминцев и корветов, Беня производит оборудование, Моторсич дигателя, КБ Южное- крылатые ракеты, Лучь - ПРО и ПВО, Фирташ - пушки и снаряды,...
31.10.2021 20:19 Ответить
Угу. Рудий гудок свиснув в юх. А інші без попередження крали.
31.10.2021 20:46 Ответить
Травка зенелеет, солнышко блестит. Катер наш с весною в море к нам летит (с0
31.10.2021 20:21 Ответить
І чим цей катер кращий за наші Кентаври???
Ладно б ракетні катери закупили, чи там корвети, фрегати, есмінці (хоча в Миколаєві колись будували і крейсери, і навіть лінкори!)... Але це?
31.10.2021 20:23 Ответить
Бг-ггг... в Николаеве строили бедоносца "Кузю". Не смешите мои тапочки...ХЕХ...ЗЫ... пусть начинают тренироваться с катеров.
31.10.2021 21:01 Ответить
Так Кузя норм був спочатку, просто криворукі москальські техніки уграли його!
31.10.2021 21:05 Ответить
Первые катера этого типа были поставлены Алжиру в 2008 году, позднее суда этой серии приобрели Бенин, Нигерия и Суринам.
31.10.2021 20:30 Ответить
та не катерків ціх боїться мавзолейний фюрер, а американських B-1, бо у 2017 році B-1 модифікували для несення нової протикорабельної ракети великої дальності - **********-"невидимки" AGM-158C LRASM ...
один борт може нести 24 такі ракети по $3 млн кожна...
кілька B-1 може випустити 48 LRASM по російському Балтійському флоту,
мабуть, цього достатньо, щоб за один прохід потопити весь флот і усунути головну загрозу для кораблів США та їхніх союзників у тому регіоні...
тобто у воєнний час навіть не буде необхідності порушувати кордон ворожої держави, адже радіус враження AGM-158C LRASM - понад 800 км,
це дозволить B-1 відстрілятися по російським кораблям у будь-якій точці Чорного моря з повітряного простору НАТО чи України та зробити повне знищення всьго ЧФ за один раз !
пробні польоти цьго монстра нещодавно, в супроводі наших винищувачів вже були
31.10.2021 20:51 Ответить
А ж ще є і В-2...
31.10.2021 21:06 Ответить
Дозвуковая ракета LRASM является легкой добычей для современных комплексов корабельной ПВО России "Кинжал" и "Кортик" несмотря на сниженную радиолокационную заметность ракеты.
31.10.2021 21:31 Ответить
это вряд ли кацап
иди туши пердак и чаще смотри мультики от пу
31.10.2021 21:38 Ответить
Це хто таке сказав, москалику?
31.10.2021 21:57 Ответить
Стесняюсь сказать балаболу... Передайте ему , шо сначала доставить в Одессу, затем тока трындеть.
31.10.2021 20:53 Ответить
Жаль, что это Аваков намутил с этими катерами, а то назвали бы уже "Велике катерництво" и жужжали по всем каналам...
31.10.2021 21:03 Ответить
ГБР ждет

31.10.2021 21:09 Ответить
Нашо купляти катери і гелікоптери у по суті ворогів? Німеччина і Франція це російські підстилки. Терба мати відносини з Британією, США, Туреччиною, Канадою.
31.10.2021 21:19 Ответить
Просто позорище для страны с огромным судостроительным опытом покупать катера (!!!) в то время как рашка где-то на Оке и Каме клепает корабли и сплавляет их в Чёрное море.
31.10.2021 21:53 Ответить
Опыт был лет 30 назад
31.10.2021 22:41 Ответить
Да... Но это не квантовый компьютер. Есть же развитая металлургия и толковые сварщики.
31.10.2021 22:43 Ответить
Это еще главный двигатель, генератор, рулевое управление с гидравликой, система навигации и автоматического удержания курса, связь и очень много вспомогательных систем и сигнализаций соответсвующие требованием IMO. А шаланду для ловли тюльки да, у нас могут изготовить, только дешевле ее у китайцев купить
31.10.2021 22:48 Ответить
Вы думаете на Оке-Каме на свои суда собственную навигацию/двигатели ставят?
31.10.2021 23:14 Ответить
Нет не думаю, я знаю что у нас даже корпуса сварит особо некому, все на судоремонт в Гданьск свалили, на Ильичевском СРЗ одни пенсы работают, те что помоложе все по рейсам ибо там оклад 50тыс а в Украине макс 15. Да и проекты прийдется покупать бо некому этим заниматься. А делать штучные изделия смысла нет, они не будут конкурентны верфям Кореи и Китая. Дешевле просто купить судно у тех кто их делает на потоке, чем строить новый завод для производства нескольких лоханей
31.10.2021 23:22 Ответить
А главное, качество изделия, без распила на нем бабла, как в великому крадiвництву от зебуина.
01.11.2021 08:43 Ответить
и очень много вспомогательных систем, - Ой-ц , а увеличение штата кораб ляЦкАГА регистра(контролировать качество строительства) чего стоит... Вон , без судостроя регистр жирует. В противном случае будет купаться , просто, шо вареник в масле... Как пить дать.
01.11.2021 08:50 Ответить
Та да там на каждый болт 100500 сертификатов затребуют
01.11.2021 11:16 Ответить
Усе будем теперь турецкого рыбака гонять
31.10.2021 22:40 Ответить
Типо, замаскировавшегося под турецкого рыбака кацапа... Тока кацапов и без нас шугают турецкие шаланды...
Эгейское море
Наш «Робкий» не дремлет-
В сомненьях, вестимо,
Стесняюсь об этом
Я громко сказать.

Ведь так откровенно
В тебя таки зырят
«Барашки» , что с гребней,
Чего тут молчать.

Мурашки - по коже,
И в пузе - негоже (немножко)…
Гашетку невольно
Нажал (2М3)…

Иль в зной , или в стужу
Не жаль свое пузо -
На дальнем рубеж
От «врага» защищать.

Но вот ведь осечка,
Храни меня , Боже -
Турецкая шхуна
пошла «наступать»…

Победно «сраженье»
Ведь так начиналось,
Но видно придется
нам здесь «погибать».

P.S. напрасно, старушка,
Взываешь Ты к сыну,
Не жди теперь сына
И вовсе домой:

Погряз он двухсотого
Мыслью в трясине-
В кладбищенском роке,
Назад - ни ногой.
01.11.2021 08:59 Ответить
 
 