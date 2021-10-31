Патрульний катер французького виробництва прибуде до Одеси навесні, - Монастирський
Патрульний корабель французької компанії "ОСЕА" доставлять до Одеси наступної весни.
Про це повідомив у фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ці кораблі стануть справжнім посиленням для морської охорони. Вони, зокрема, здатні протидіяти контрабандистам та диверсійним групам на морі. І гідно боронитимуть наші кордони в Азово-Чорноморському басейні", - написав міністр.
Перший катер, виготовлений спеціально для Держприкордонслужби, прибуде до Одеси вже навесні. Як повідомив Монастирський, 5 із 20 кораблів мають бути виготовлені в Україні: "Це дозволить нам згодом самостійно обслуговувати кораблі та розвивати власне виробництво, щоб Україна ставала ще потужнішою".
Ещё бы котиков запостил... Зашёл на ФБ министра - ни слова об убийстве Александра Иванины в Сумах. Это не уровень министра? Уровень министра - это покушение на машину Шефира, или ещё какого клоуна, или маленький кораблик... весной...
Ніякого перерізання стрічок! (с)
Вони вважають нас гупіями без пам'яті, хоча є самі тими гупіями, бо ніц не пам'ятвють того, що говорили навіть тиждень-два тому....
Ладно б ракетні катери закупили, чи там корвети, фрегати, есмінці (хоча в Миколаєві колись будували і крейсери, і навіть лінкори!)... Але це?
один борт може нести 24 такі ракети по $3 млн кожна...
кілька B-1 може випустити 48 LRASM по російському Балтійському флоту,
мабуть, цього достатньо, щоб за один прохід потопити весь флот і усунути головну загрозу для кораблів США та їхніх союзників у тому регіоні...
тобто у воєнний час навіть не буде необхідності порушувати кордон ворожої держави, адже радіус враження AGM-158C LRASM - понад 800 км,
це дозволить B-1 відстрілятися по російським кораблям у будь-якій точці Чорного моря з повітряного простору НАТО чи України та зробити повне знищення всьго ЧФ за один раз !
пробні польоти цьго монстра нещодавно, в супроводі наших винищувачів вже були
