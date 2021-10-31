Патрульний катер французького виробництва прибуде до Одеси навесні, - Монастирський

Патрульний корабель французької компанії "ОСЕА" доставлять до Одеси наступної весни.

Про це повідомив у фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ці кораблі стануть справжнім посиленням для морської охорони. Вони, зокрема, здатні протидіяти контрабандистам та диверсійним групам на морі. І гідно боронитимуть наші кордони в Азово-Чорноморському басейні", - написав міністр.

Перший катер, виготовлений спеціально для Держприкордонслужби, прибуде до Одеси вже навесні. Як повідомив Монастирський, 5 із 20 кораблів мають бути виготовлені в Україні: "Це дозволить нам згодом самостійно обслуговувати кораблі та розвивати власне виробництво, щоб Україна ставала ще потужнішою".

