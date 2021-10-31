УКР
Новини
6 062 40

Патрульний катер французького виробництва прибуде до Одеси навесні, - Монастирський

Патрульний корабель французької компанії "ОСЕА" доставлять до Одеси наступної весни.

Про це повідомив у фейсбуці міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ці кораблі стануть справжнім посиленням для морської охорони. Вони, зокрема, здатні протидіяти контрабандистам та диверсійним групам на морі. І гідно боронитимуть наші кордони в Азово-Чорноморському басейні", - написав міністр.

Перший катер, виготовлений спеціально для Держприкордонслужби, прибуде до Одеси вже навесні. Як повідомив Монастирський, 5 із 20 кораблів мають бути виготовлені в Україні: "Це дозволить нам згодом самостійно обслуговувати кораблі та розвивати власне виробництво, щоб Україна ставала ще потужнішою".

+15
Слідчих ДБР тільки до нього не допускайте!
показати весь коментар
31.10.2021 19:44 Відповісти
+12
І витратять на нього грошей, як на десять кентаврів, з «кузні на рибальському»...
показати весь коментар
31.10.2021 19:56 Відповісти
+12
развалить промышленность одна из главных целей коллаборантов
показати весь коментар
31.10.2021 20:03 Відповісти
Добре. Ще б з'ясуати нахріна ДБР український деснтно- штурмовий знищила, було б ще краще.
показати весь коментар
31.10.2021 19:45 Відповісти
куратор приказал, что поделаешь. а то не придет зп за октябрь на карточку
показати весь коментар
31.10.2021 19:52 Відповісти
Французи--- патрульние, американци Марк6- тоже патрульние, Исланди- и тут ***.... Тоже патрульние, а ракетние, торпедние ---Белий дом, или наша любимая Канада или опять одеяла пришлете о обеспокоенность. Как не мужики))))
показати весь коментар
31.10.2021 19:53 Відповісти
До весны ,дай Бог, Украина сама построит пару таких катеров.
показати весь коментар
31.10.2021 19:56 Відповісти
А шо там з гелікоптерами авакяна? На пів лярда програма була. Скільки їх вже у нас? Хоч і б/у.
показати весь коментар
31.10.2021 20:07 Відповісти
"Прибудет в Одессу весной..."

Ещё бы котиков запостил... Зашёл на ФБ министра - ни слова об убийстве Александра Иванины в Сумах. Это не уровень министра? Уровень министра - это покушение на машину Шефира, или ещё какого клоуна, или маленький кораблик... весной...
показати весь коментар
31.10.2021 20:13 Відповісти
А это у нас такой уровень министров, тем более внутренних дел, которые свою трудовую деятельность начинают с "советов" нардепу. Катер весной, вертолёт зимой, что-то ещё после дождичка в четверг. Ни результатов борьбы с оргпреступностью, ни развёрнутого анализа деятельности Авакова, ни статистики по очищению полиции от старого мусора, ни готовности Нацгвардии к возможным провокациям на границе с северным соседом, полная тишина
показати весь коментар
31.10.2021 20:44 Відповісти
То весною найвеличнішому, якщо досидить, буде чим зайнятися!

Ніякого перерізання стрічок! (с)

Вони вважають нас гупіями без пам'яті, хоча є самі тими гупіями, бо ніц не пам'ятвють того, що говорили навіть тиждень-два тому....
показати весь коментар
31.10.2021 20:18 Відповісти
Я шота думал - Ахметов плавит броню для наших эсминцев и корветов, Беня производит оборудование, Моторсич дигателя, КБ Южное- крылатые ракеты, Лучь - ПРО и ПВО, Фирташ - пушки и снаряды,...
показати весь коментар
31.10.2021 20:19 Відповісти
Угу. Рудий гудок свиснув в юх. А інші без попередження крали.
показати весь коментар
31.10.2021 20:46 Відповісти
Травка зенелеет, солнышко блестит. Катер наш с весною в море к нам летит (с0
показати весь коментар
31.10.2021 20:21 Відповісти
І чим цей катер кращий за наші Кентаври???
Ладно б ракетні катери закупили, чи там корвети, фрегати, есмінці (хоча в Миколаєві колись будували і крейсери, і навіть лінкори!)... Але це?
показати весь коментар
31.10.2021 20:23 Відповісти
Бг-ггг... в Николаеве строили бедоносца "Кузю". Не смешите мои тапочки...ХЕХ...ЗЫ... пусть начинают тренироваться с катеров.
показати весь коментар
31.10.2021 21:01 Відповісти
Так Кузя норм був спочатку, просто криворукі москальські техніки уграли його!
показати весь коментар
31.10.2021 21:05 Відповісти
Первые катера этого типа были поставлены Алжиру в 2008 году, позднее суда этой серии приобрели Бенин, Нигерия и Суринам.
показати весь коментар
31.10.2021 20:30 Відповісти
та не катерків ціх боїться мавзолейний фюрер, а американських B-1, бо у 2017 році B-1 модифікували для несення нової протикорабельної ракети великої дальності - **********-"невидимки" AGM-158C LRASM ...
один борт може нести 24 такі ракети по $3 млн кожна...
кілька B-1 може випустити 48 LRASM по російському Балтійському флоту,
мабуть, цього достатньо, щоб за один прохід потопити весь флот і усунути головну загрозу для кораблів США та їхніх союзників у тому регіоні...
тобто у воєнний час навіть не буде необхідності порушувати кордон ворожої держави, адже радіус враження AGM-158C LRASM - понад 800 км,
це дозволить B-1 відстрілятися по російським кораблям у будь-якій точці Чорного моря з повітряного простору НАТО чи України та зробити повне знищення всьго ЧФ за один раз !
пробні польоти цьго монстра нещодавно, в супроводі наших винищувачів вже були
показати весь коментар
31.10.2021 20:51 Відповісти
А ж ще є і В-2...
показати весь коментар
31.10.2021 21:06 Відповісти
Дозвуковая ракета LRASM является легкой добычей для современных комплексов корабельной ПВО России "Кинжал" и "Кортик" несмотря на сниженную радиолокационную заметность ракеты.
показати весь коментар
31.10.2021 21:31 Відповісти
это вряд ли кацап
иди туши пердак и чаще смотри мультики от пу
показати весь коментар
31.10.2021 21:38 Відповісти
Це хто таке сказав, москалику?
показати весь коментар
31.10.2021 21:57 Відповісти
Стесняюсь сказать балаболу... Передайте ему , шо сначала доставить в Одессу, затем тока трындеть.
показати весь коментар
31.10.2021 20:53 Відповісти
Жаль, что это Аваков намутил с этими катерами, а то назвали бы уже "Велике катерництво" и жужжали по всем каналам...
показати весь коментар
31.10.2021 21:03 Відповісти
ГБР ждет

показати весь коментар
31.10.2021 21:09 Відповісти
Нашо купляти катери і гелікоптери у по суті ворогів? Німеччина і Франція це російські підстилки. Терба мати відносини з Британією, США, Туреччиною, Канадою.
показати весь коментар
31.10.2021 21:19 Відповісти
Просто позорище для страны с огромным судостроительным опытом покупать катера (!!!) в то время как рашка где-то на Оке и Каме клепает корабли и сплавляет их в Чёрное море.
показати весь коментар
31.10.2021 21:53 Відповісти
Опыт был лет 30 назад
показати весь коментар
31.10.2021 22:41 Відповісти
Да... Но это не квантовый компьютер. Есть же развитая металлургия и толковые сварщики.
показати весь коментар
31.10.2021 22:43 Відповісти
Это еще главный двигатель, генератор, рулевое управление с гидравликой, система навигации и автоматического удержания курса, связь и очень много вспомогательных систем и сигнализаций соответсвующие требованием IMO. А шаланду для ловли тюльки да, у нас могут изготовить, только дешевле ее у китайцев купить
показати весь коментар
31.10.2021 22:48 Відповісти
Вы думаете на Оке-Каме на свои суда собственную навигацию/двигатели ставят?
показати весь коментар
31.10.2021 23:14 Відповісти
Нет не думаю, я знаю что у нас даже корпуса сварит особо некому, все на судоремонт в Гданьск свалили, на Ильичевском СРЗ одни пенсы работают, те что помоложе все по рейсам ибо там оклад 50тыс а в Украине макс 15. Да и проекты прийдется покупать бо некому этим заниматься. А делать штучные изделия смысла нет, они не будут конкурентны верфям Кореи и Китая. Дешевле просто купить судно у тех кто их делает на потоке, чем строить новый завод для производства нескольких лоханей
показати весь коментар
31.10.2021 23:22 Відповісти
А главное, качество изделия, без распила на нем бабла, как в великому крадiвництву от зебуина.
показати весь коментар
01.11.2021 08:43 Відповісти
и очень много вспомогательных систем, - Ой-ц , а увеличение штата кораб ляЦкАГА регистра(контролировать качество строительства) чего стоит... Вон , без судостроя регистр жирует. В противном случае будет купаться , просто, шо вареник в масле... Как пить дать.
показати весь коментар
01.11.2021 08:50 Відповісти
Та да там на каждый болт 100500 сертификатов затребуют
показати весь коментар
01.11.2021 11:16 Відповісти
Усе будем теперь турецкого рыбака гонять
показати весь коментар
31.10.2021 22:40 Відповісти
Типо, замаскировавшегося под турецкого рыбака кацапа... Тока кацапов и без нас шугают турецкие шаланды...
Эгейское море
Наш «Робкий» не дремлет-
В сомненьях, вестимо,
Стесняюсь об этом
Я громко сказать.

Ведь так откровенно
В тебя таки зырят
«Барашки» , что с гребней,
Чего тут молчать.

Мурашки - по коже,
И в пузе - негоже (немножко)…
Гашетку невольно
Нажал (2М3)…

Иль в зной , или в стужу
Не жаль свое пузо -
На дальнем рубеж
От «врага» защищать.

Но вот ведь осечка,
Храни меня , Боже -
Турецкая шхуна
пошла «наступать»…

Победно «сраженье»
Ведь так начиналось,
Но видно придется
нам здесь «погибать».

P.S. напрасно, старушка,
Взываешь Ты к сыну,
Не жди теперь сына
И вовсе домой:

Погряз он двухсотого
Мыслью в трясине-
В кладбищенском роке,
Назад - ни ногой.
показати весь коментар
01.11.2021 08:59 Відповісти
 
 