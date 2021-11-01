"Газпром" начинает поставки газа в Молдову по новому контракту

Поставки газа в Молдову по новому долгосрочному контракту "Газпром" начинает с 1 ноября. Новый договор был подписан сторонами 29 октября сроком на пять лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну рассказал, что российский газ теперь будет стоить около 450 долларов за 1 тыс. куб. м. в ноябре. Отмечается, что это в два раза меньше рыночной цены и той стоимости, которую власти платили в октябре.

Переговоры о новых поставках газа шли в течение месяца. В то время индексы цены на топливо для Молдовы начали зависеть от спотовой цены на немецком хабе NCG. Из-за дефицита газа в европейских хранилищах биржевая цена на газ выросла до рекордных 1900 долларов за 1 тыс. куб. м.

Для Молдовы в сентябре цена газа подскочила до 550 долларов по сравнению со средней ценой в 149 долларов в 2020 году.

