"Газпром" начинает поставки газа в Молдову по новому контракту

Поставки газа в Молдову по новому долгосрочному контракту "Газпром" начинает с 1 ноября. Новый договор был подписан сторонами 29 октября сроком на пять лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну рассказал, что российский газ теперь будет стоить около 450 долларов за 1 тыс. куб. м. в ноябре. Отмечается, что это в два раза меньше рыночной цены и той стоимости, которую власти платили в октябре.

Переговоры о новых поставках газа шли в течение месяца. В то время индексы цены на топливо для Молдовы начали зависеть от спотовой цены на немецком хабе NCG. Из-за дефицита газа в европейских хранилищах биржевая цена на газ выросла до рекордных 1900 долларов за 1 тыс. куб. м.

Для Молдовы в сентябре цена газа подскочила до 550 долларов по сравнению со средней ценой в 149 долларов в 2020 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова и "Газпром" договорились о продлении контракта на 5 лет

Газ (10265) Газпром (3188) Молдова (1926) россия (97335)
+7
Патамушта мудрий нарід посадив на табуретку лошару-*************.
01.11.2021 09:02 Ответить
+2
***** на місяць дало знижку і Молдова на гачку.
01.11.2021 08:46 Ответить
+2
Серьезные заработки у *****.
Есть теперь деньги на новое оружие.
01.11.2021 09:03 Ответить
***** на місяць дало знижку і Молдова на гачку.
01.11.2021 08:46 Ответить
Поставил лайк. Но, честное слово, больше интересует что будет делать наш нелох и его кабмин. Не спроста конь-лавруха сказал, что Рашка подготовила "предложения" для Нормандской четверки
01.11.2021 08:54 Ответить
и переиграл украину с трубой, теперь тоже будем в трубе, а с евросоюзом и германией цемкаются, а мы в жопе
01.11.2021 08:55 Ответить
Патамушта мудрий нарід посадив на табуретку лошару-*************.
01.11.2021 09:02 Ответить
Почему на месяц, там контракт на 5 лет.
01.11.2021 09:18 Ответить
пацакам газ потрібно продавати, бо в "пятьйорочке" його не продадуть і не висосуть в шлунок
01.11.2021 08:50 Ответить
Серьезные заработки у *****.
Есть теперь деньги на новое оружие.
01.11.2021 09:03 Ответить
На молдованах озолотиться? Продаст им 15 млн. Кубометров😁😁😁😁
01.11.2021 09:05 Ответить
Ещё 5 лет будет задействована украинская ГТС.
01.11.2021 09:29 Ответить
Контракт долгосрочньій , аналогичньій тому , что подписала Тимошенко в 2009г. Базовая цена 450 долл. будет пересматриваться периодически. Ценьі на спотовом рьінке неизбежно упадут и Молдова подаст на пересмотр , при отказе Газпрома - Арбитраж. Все нормально.
01.11.2021 09:07 Ответить
Там все не так, цена меняется автоматически по формуле. Пересмотр каждый месяц и цена привязана к споту и к нефти.
01.11.2021 09:22 Ответить
Це "вбитись з тумбочки" - молдавани будуть отримувати газ по 450 доларів. а з наших підприємств деруть по 1500 і більше.
Може вже досить цього газового геноциду?!
01.11.2021 09:07 Ответить
А может надо было закупать газ вовремя и по нормальным ценам? Та не, херня какая, лучше асфальт закупим. Правда?
01.11.2021 09:46 Ответить
жаль...кацапию нужно мочить в сортирах, а получается что зависимость от тварей все больше, люди проплачивают собственное убийство...
01.11.2021 09:09 Ответить
Санду будут нагибать.а может и уже нагнули
01.11.2021 09:11 Ответить
Вона і не розгиналася ніколи....
01.11.2021 09:26 Ответить
Ploxo kogda gazom mozet raska nazimat stranu.Alternativnix variantov tam kak ponimaju netu.
01.11.2021 09:49 Ответить
Альтернативный там есть - из Румынии, через "Турецкий поток"
01.11.2021 10:20 Ответить
В прошлом году брали за 149, а теперь и 450 в радость. Дебильная политика ЕС. Они еще требуют чтобы Газпром привязал цены к их "свободному" европейскому споту. К тому самому, из-за которого газ сейчас скачет до 2000 баксов.
01.11.2021 09:54 Ответить
По сравнению с 1500 на европейских биржах, 450 это в радость. Даже молдаване успели подстелить мягкое под себя. У Украины из мягкого только тырса.
01.11.2021 10:51 Ответить
сейчас уже меньше 900
01.11.2021 11:14 Ответить
 
 