"Газпром" починає постачання газу до Молдови за новим контрактом

Постачання газу до Молдови за новим довгостроковим контрактом "Газпром" починає з 1 листопада. Новий договір було підписано сторонами 29 жовтня на п'ять років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Віце-прем'єр Молдови Андрій Спину розповів, що російський газ тепер коштуватиме приблизно 450 доларів за 1 тис. куб. м у листопаді. Зазначається, що це вдвічі менше за ринкову ціну і ту вартість, яку влада платила в жовтні.

Переговори про нові постачання газу тривали протягом місяця. На той час індекси ціни на паливо для Молдови почали залежати від спотової ціни на німецькому хабі NCG. Через дефіцит газу в європейських сховищах біржова ціна на газ зросла до рекордних 1900 доларів за 1 тис. куб. м.

Для Молдови у вересні ціна газу підскочила до 550 доларів порівняно із середньою ціною 149 доларів у 2020 році.

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