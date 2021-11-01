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Новини
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"Газпром" починає постачання газу до Молдови за новим контрактом

Постачання газу до Молдови за новим довгостроковим контрактом "Газпром" починає з 1 листопада. Новий договір було підписано сторонами 29 жовтня на п'ять років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Віце-прем'єр Молдови Андрій Спину розповів, що російський газ тепер коштуватиме приблизно 450 доларів за 1 тис. куб. м у листопаді. Зазначається, що це вдвічі менше за ринкову ціну і ту вартість, яку влада платила в жовтні.

Переговори про нові постачання газу тривали протягом місяця. На той час індекси ціни на паливо для Молдови почали залежати від спотової ціни на німецькому хабі NCG. Через дефіцит газу в європейських сховищах біржова ціна на газ зросла до рекордних 1900 доларів за 1 тис. куб. м.

Для Молдови у вересні ціна газу підскочила до 550 доларів порівняно із середньою ціною 149 доларів у 2020 році.

Читайте: Молдова і "Газпром" домовилися про продовження контракту на 5 років

Автор: 

газ (10523) Газпром (3399) Молдова (2097) росія (66461)


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Топ коментарі
+7
Патамушта мудрий нарід посадив на табуретку лошару-*************.
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01.11.2021 09:02 Відповісти
+2
***** на місяць дало знижку і Молдова на гачку.
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01.11.2021 08:46 Відповісти
+2
Серьезные заработки у *****.
Есть теперь деньги на новое оружие.
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01.11.2021 09:03 Відповісти
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***** на місяць дало знижку і Молдова на гачку.
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01.11.2021 08:46 Відповісти
Поставил лайк. Но, честное слово, больше интересует что будет делать наш нелох и его кабмин. Не спроста конь-лавруха сказал, что Рашка подготовила "предложения" для Нормандской четверки
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01.11.2021 08:54 Відповісти
и переиграл украину с трубой, теперь тоже будем в трубе, а с евросоюзом и германией цемкаются, а мы в жопе
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01.11.2021 08:55 Відповісти
Патамушта мудрий нарід посадив на табуретку лошару-*************.
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01.11.2021 09:02 Відповісти
Почему на месяц, там контракт на 5 лет.
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01.11.2021 09:18 Відповісти
пацакам газ потрібно продавати, бо в "пятьйорочке" його не продадуть і не висосуть в шлунок
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01.11.2021 08:50 Відповісти
Серьезные заработки у *****.
Есть теперь деньги на новое оружие.
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01.11.2021 09:03 Відповісти
На молдованах озолотиться? Продаст им 15 млн. Кубометров😁😁😁😁
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01.11.2021 09:05 Відповісти
Ещё 5 лет будет задействована украинская ГТС.
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01.11.2021 09:29 Відповісти
Контракт долгосрочньій , аналогичньій тому , что подписала Тимошенко в 2009г. Базовая цена 450 долл. будет пересматриваться периодически. Ценьі на спотовом рьінке неизбежно упадут и Молдова подаст на пересмотр , при отказе Газпрома - Арбитраж. Все нормально.
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01.11.2021 09:07 Відповісти
Там все не так, цена меняется автоматически по формуле. Пересмотр каждый месяц и цена привязана к споту и к нефти.
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01.11.2021 09:22 Відповісти
Це "вбитись з тумбочки" - молдавани будуть отримувати газ по 450 доларів. а з наших підприємств деруть по 1500 і більше.
Може вже досить цього газового геноциду?!
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01.11.2021 09:07 Відповісти
А может надо было закупать газ вовремя и по нормальным ценам? Та не, херня какая, лучше асфальт закупим. Правда?
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01.11.2021 09:46 Відповісти
жаль...кацапию нужно мочить в сортирах, а получается что зависимость от тварей все больше, люди проплачивают собственное убийство...
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01.11.2021 09:09 Відповісти
Санду будут нагибать.а может и уже нагнули
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01.11.2021 09:11 Відповісти
Вона і не розгиналася ніколи....
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01.11.2021 09:26 Відповісти
Ploxo kogda gazom mozet raska nazimat stranu.Alternativnix variantov tam kak ponimaju netu.
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01.11.2021 09:49 Відповісти
Альтернативный там есть - из Румынии, через "Турецкий поток"
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01.11.2021 10:20 Відповісти
В прошлом году брали за 149, а теперь и 450 в радость. Дебильная политика ЕС. Они еще требуют чтобы Газпром привязал цены к их "свободному" европейскому споту. К тому самому, из-за которого газ сейчас скачет до 2000 баксов.
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01.11.2021 09:54 Відповісти
По сравнению с 1500 на европейских биржах, 450 это в радость. Даже молдаване успели подстелить мягкое под себя. У Украины из мягкого только тырса.
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01.11.2021 10:51 Відповісти
сейчас уже меньше 900
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01.11.2021 11:14 Відповісти
 
 