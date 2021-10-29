Молдова і "Газпром" домовилися про продовження контракту на 5 років

Представники уряду Молдови і російського "Газпрому" 29 жовтня домовилися про продовження чинного контракту на постачання газу на п'ять років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

На підставі домовленості попередній контракт між "Газпромом" та "Молдова-Газом" буде продовжено на п'ять років, використовуючи формулу цін, запропоновану молдавською стороною.

Сторони також досягли домовленості про аудит заборгованості, що утворилася в рамках компанії "Молдова-Газ" та проведення переговорів щодо встановлення платіжного календаря.

Постачання газу за новим договором очікується з 1 листопада 2021 року.

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