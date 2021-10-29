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Молдова і "Газпром" домовилися про продовження контракту на 5 років
Представники уряду Молдови і російського "Газпрому" 29 жовтня домовилися про продовження чинного контракту на постачання газу на п'ять років.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
На підставі домовленості попередній контракт між "Газпромом" та "Молдова-Газом" буде продовжено на п'ять років, використовуючи формулу цін, запропоновану молдавською стороною.
Сторони також досягли домовленості про аудит заборгованості, що утворилася в рамках компанії "Молдова-Газ" та проведення переговорів щодо встановлення платіжного календаря.
Постачання газу за новим договором очікується з 1 листопада 2021 року.
Топ коментарі
+31 SerjUA
показати весь коментар29.10.2021 21:39 Відповісти Посилання
+19 Svetlana Rusu #350908
показати весь коментар30.10.2021 03:23 Відповісти Посилання
+18 Vladimir Novosolov #428109
показати весь коментар29.10.2021 21:37 Відповісти Посилання
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А они нам ...
Молдова сделала ход конём: заставила московитов возобновить поставки газа по приемлемой цене, проведёт независимый аудит задолженности и спокойно пройдёт зимний период
в ответ московиты на 5 лет продлевают своё присутствие в Приднестровье
если честно: нахера молдаванам население Приднестровья?
за 5 лет они консолидируют нацию, вступят в НАТО и приднестровцы для них - тупой балласт
пусть скорее вымирают, детям легше
аналогичная ситуёвина и на Донбассе: его население не имеет никакой ценности для Украины - чем больше их вымрет, тем меньше нагрузка на Пенсионный фонд Украины
а на счет того что контракт разорвали , так там суды начались а в европе газпром любой суд проиграет будь он трижды прав, кстати порошенко сам категорически против прямых поставок ,я помню как он гордился что украина газ сто лет не покупает у россии.
???
серьезно? энергопакеты совсем про другое.
почему же этот энергопакет не запрещает такие длиные контракты Германии, Венгрии, Австрии, ведь эти страны подписались под энерго-пакетами, так же, как и Украина?
Европейские чиновники и компании за последнее десятилетие успешно оказывали давление на российского энергетического гиганта ПАО «Газпром», который на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком газа в Европейский союз, с целью заменить долгосрочные контракты, привязанные к цене на нефть, продажами, основанными на рыночной цене голубого топлива в реальном времени.
ага, пожалей еще газпрём из азиопской паРаши, он, кАнечно же, ниучемневиноват, не использует свое монопольное положение, не манипулирует ценами, паРаша не использует энергопоставки с целью политического давления на европейские страны, вот никогда же такого не было, правда?
кремлядь же не строит вовсе не нужные потоки в обход Украины(между тем, одного газопровода Уренгой-Помары-Ужгород и Ямал-Европа впридачу в реальности хватало и хватает с лихвой для всего рассеянского газового экспорта в Европу) с целью давления на нее и продолжения агрессии, не газпрём ведь накануне зимнего сезона оставил крупнейшие газохранилища в Германии и Австрии фактически пустыми, чисто случайно, кАнечено,
а во всем виноваты, как оказывается, европейские чиновники.
сдается мне, что ты реально кацапсина и рашистский троль под прокси, уж больно ты выгораживаешь кацапо-ордынскую срань, которая,как всем очевидно, в основном и виновата во взлетевших с начала лета в 8-10 раз диких ценах на газ...
Электростанции, ТЭЦ, водогрейные котельные и промышленные предприятия должны работать, а не закрываться.
Без транзита, особенно в условиях дефицита в Европе и небольшой пропускной способности реального реверса, все накроется медным тазом.
помощь была размером в двух-дневное потреление, несколько миллионов, а не миллиардов кубометров.)
PS. А як верещали: Майя = Європа.. опа...опа..(Ж)опа!