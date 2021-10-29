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Молдова и "Газпром" договорились о продлении контракта на 5 лет
Представители правительства Молдовы и российского "Газпрома" 29 октября договорились о продлении действующего контракта на поставку газа на пять лет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
На основании договоренности предварительный контракт между "Газпромом" и "Молдова-Газом" будет продлен на пять лет, используя формулу цен, предложенную молдавской стороной.
Стороны также достигли договоренности об аудите задолженности, образовавшейся в рамках компании "Молдова-Газ" и проведении переговоров по установлению платежного календаря.
Поставки газа по новому договору ожидаются с 1 ноября 2021 года.
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+31 SerjUA
показать весь комментарий29.10.2021 21:39 Ответить Ссылка
+19 Svetlana Rusu #350908
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+18 Vladimir Novosolov #428109
показать весь комментарий29.10.2021 21:37 Ответить Ссылка
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А они нам ...
Молдова сделала ход конём: заставила московитов возобновить поставки газа по приемлемой цене, проведёт независимый аудит задолженности и спокойно пройдёт зимний период
в ответ московиты на 5 лет продлевают своё присутствие в Приднестровье
если честно: нахера молдаванам население Приднестровья?
за 5 лет они консолидируют нацию, вступят в НАТО и приднестровцы для них - тупой балласт
пусть скорее вымирают, детям легше
аналогичная ситуёвина и на Донбассе: его население не имеет никакой ценности для Украины - чем больше их вымрет, тем меньше нагрузка на Пенсионный фонд Украины
а на счет того что контракт разорвали , так там суды начались а в европе газпром любой суд проиграет будь он трижды прав, кстати порошенко сам категорически против прямых поставок ,я помню как он гордился что украина газ сто лет не покупает у россии.
???
серьезно? энергопакеты совсем про другое.
почему же этот энергопакет не запрещает такие длиные контракты Германии, Венгрии, Австрии, ведь эти страны подписались под энерго-пакетами, так же, как и Украина?
Европейские чиновники и компании за последнее десятилетие успешно оказывали давление на российского энергетического гиганта ПАО «Газпром», который на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком газа в Европейский союз, с целью заменить долгосрочные контракты, привязанные к цене на нефть, продажами, основанными на рыночной цене голубого топлива в реальном времени.
ага, пожалей еще газпрём из азиопской паРаши, он, кАнечно же, ниучемневиноват, не использует свое монопольное положение, не манипулирует ценами, паРаша не использует энергопоставки с целью политического давления на европейские страны, вот никогда же такого не было, правда?
кремлядь же не строит вовсе не нужные потоки в обход Украины(между тем, одного газопровода Уренгой-Помары-Ужгород и Ямал-Европа впридачу в реальности хватало и хватает с лихвой для всего рассеянского газового экспорта в Европу) с целью давления на нее и продолжения агрессии, не газпрём ведь накануне зимнего сезона оставил крупнейшие газохранилища в Германии и Австрии фактически пустыми, чисто случайно, кАнечено,
а во всем виноваты, как оказывается, европейские чиновники.
сдается мне, что ты реально кацапсина и рашистский троль под прокси, уж больно ты выгораживаешь кацапо-ордынскую срань, которая,как всем очевидно, в основном и виновата во взлетевших с начала лета в 8-10 раз диких ценах на газ...
Электростанции, ТЭЦ, водогрейные котельные и промышленные предприятия должны работать, а не закрываться.
Без транзита, особенно в условиях дефицита в Европе и небольшой пропускной способности реального реверса, все накроется медным тазом.
помощь была размером в двух-дневное потреление, несколько миллионов, а не миллиардов кубометров.)
PS. А як верещали: Майя = Європа.. опа...опа..(Ж)опа!