Молдова и "Газпром" договорились о продлении контракта на 5 лет

Представители правительства Молдовы и российского "Газпрома" 29 октября договорились о продлении действующего контракта на поставку газа на пять лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

На основании договоренности предварительный контракт между "Газпромом" и "Молдова-Газом" будет продлен на пять лет, используя формулу цен, предложенную молдавской стороной.

Стороны также достигли договоренности об аудите задолженности, образовавшейся в рамках компании "Молдова-Газ" и проведении переговоров по установлению платежного календаря.

Поставки газа по новому договору ожидаются с 1 ноября 2021 года.

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