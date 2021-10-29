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Новости Газовая война
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Молдова и "Газпром" договорились о продлении контракта на 5 лет

Молдова и

Представители правительства Молдовы и российского "Газпрома" 29 октября договорились о продлении действующего контракта на поставку газа на пять лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

На основании договоренности предварительный контракт между "Газпромом" и "Молдова-Газом" будет продлен на пять лет, используя формулу цен, предложенную молдавской стороной.

Стороны также достигли договоренности об аудите задолженности, образовавшейся в рамках компании "Молдова-Газ" и проведении переговоров по установлению платежного календаря.

Поставки газа по новому договору ожидаются с 1 ноября 2021 года.

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Автор: 

Газпром (3185) Молдова (1889)


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Топ комментарии
+31
Прикол в том, что у московии нету хранилища. Если газ не покупать какое-то короткое время (недельку - другую), то москали сами прибегут с просьбой "выпустить пар"....

Резерв увеличения транспортного задела (то, что в трубе) оооочень быстро исчерпается.
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29.10.2021 21:39 Ответить
+19
Что значит пыталась? В Молдове давно есть Спутник V, и Астра Зенека и Пфайзер и другие вакцины. Нам вообще всё равно что хотят колоть себе избиратели Путина, главное чтобы кололи, а не болтали языком и чтобы скорее прошла пандемия, это их дело. Кто не хочет Спутник, тот не колет Спутник.
Что касается Санду, её министр правильно сделал, что договорился с Газпромом. Санду и её правительству досталась почти пустая казна перед самой зимой, а так же монополия Газпрома. За 1 месяц она не может построить новые газопроводы, заполнить хранилища в Украине и Румынии, построить ветрянные мельницы, установить солнечные панели, и т.д. Это физически нереально сделать. Но это не значит, что Санду все 5 лет будет смотреть как Газпром является монополистом в стране. Это только начало пути для Молдовы к энергетическому пакету с ЕС, договором с Украиной о хранилищах, так как в Кишинёве уже не дураки сидят и видят на что способен Кремль.
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30.10.2021 03:23 Ответить
+18
Взамен на отказ от евроинтеграции?
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29.10.2021 21:37 Ответить
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Газпром без договора с Молдовагаз не может поставлять газ в Тирасполь, но при этом Кишинёв может покупать газ у Румынии через газопровод Яссы-Унгены. Газпром попытался в шантаж, но у них нет выхода, иначе Приднестровье без копеечного газа умрёт. В Приднестровье кстати люди платят за газ, просто эти деньги оседают на месте, а не идут Газпрому, отсюда и долг, в основном долги предприятий, которые потом контрабандой сбывают продукцию.
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30.10.2021 03:11 Ответить
І здавалося б - до чого тут Придністров'я...
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30.10.2021 06:15 Ответить
ахренительно !!! а потом руские жалуются что их никто не понимает. как можно понять руского бредящего имперскими замашками.
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30.10.2021 06:23 Ответить
Мы им от чистого сердца и газ и политическую поддержку.
А они нам ...
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30.10.2021 09:26 Ответить
Молодццццы молдаване!! Утерли нос *****-Пуйлу!! Вот так сообща, можно поставить эту гниющую, неадекватную Россию , со своим ******-Пуйлом ,нефтью и газом , на колени!! Никуда он , этот пуйло не денется!! Надо только , чтобы помненьше было таких стран-штрейхбрекеров-жополизов, типа: германии, Франции, венгрии , Австии, вонючей Сербии и прочих стран-проституток!! Да и Приднестровье-страна -иждевенка и проститука, осталась бы тогда без газа!! Быстро бы тогда вывели из Тирасполя Сраные российские войска и признали бы Молдову!!! Вот бы ещё продажным гагаузам , такой урок преподнести!! А то уж слишком эти гагаузы лижут жопу пуйлу!!
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30.10.2021 12:33 Ответить
офигенно утерли по старому контракту цена была 145, и контракт был с возможностью продления, они блогополучно сроки просрали ,подписали по 450 что в з с лишним раза дороже, еще и долг обязались отдать. это называется обосра..сь а не нос утерли
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30.10.2021 20:23 Ответить
узбагойтесь
Молдова сделала ход конём: заставила московитов возобновить поставки газа по приемлемой цене, проведёт независимый аудит задолженности и спокойно пройдёт зимний период
в ответ московиты на 5 лет продлевают своё присутствие в Приднестровье
если честно: нахера молдаванам население Приднестровья?
за 5 лет они консолидируют нацию, вступят в НАТО и приднестровцы для них - тупой балласт
пусть скорее вымирают, детям легше
аналогичная ситуёвина и на Донбассе: его население не имеет никакой ценности для Украины - чем больше их вымрет, тем меньше нагрузка на Пенсионный фонд Украины
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30.10.2021 12:44 Ответить
Из за упорства молдавской власти и помощи Украины, шантаж Раши не удался.
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30.10.2021 13:39 Ответить
Все вокруг будут покупать дешевый газ по прямым контрактам. И только мы с голой задницей будм покупать газ по 1000 $.
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30.10.2021 14:18 Ответить
Так от прямого контракта отказалась сама рашка) Чем вы готовы пожертвовать ради "дешевого" газа??? Кацапской военной базой в своем городе???
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30.10.2021 15:46 Ответить
с фига рашка то? это третий энергетический пакет запрещает контракты с рашей длинные, типо чтоб в зависимость не попасть. а газпром наоборот за длинные, он оптовик нафиг ему эти торги с микробьемами
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30.10.2021 20:26 Ответить
А у вас с памятью туго?))) Именно рашка отказалась поставлять газ Украине после Стокгольма... И это при том, что действовал 10 летний контракт...
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30.10.2021 20:52 Ответить
украина в любой момент может прямой контракт подписать , медвечук по 175 договаривался , а его под арест,но прокладки же зарабатывать перестанут ,а после стокгольма не удивлен что контракты разорвали они газ поставляют и еще должны нафиг им такие рыночные отношения. стокгольм это как раз один из гвоздей в крышку гроба транзита через украину, они заколебались судится разбираться, вот обнулили все притензии последние 5 лет как коость собаке бросили и тикать
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31.10.2021 00:43 Ответить
У вас скрепа порвалась))) Сами себя умудрились в одном посте опровергнуть))) Какие 175 он договорился, если они по 200 отказались поставлять?))) Я уже молчу о том, что вы изначально УТВЕРЖДАЛИ, что рашке выгодны прямые контракты и тут же про разрыв контрактов запели))) Это что за поставщик такой НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ, который в любой момент может разорвать контракт?))) Так я повторю изначальный вопрос и вам... Чем вы готовы заплатить за "дешевый" газ??? Женой??? Дочерью??? Или сразу своей задницей в кацапской тюрьме???
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31.10.2021 01:13 Ответить
это не я сказал это я прочитал, если там врут значит и я вру https://vesti.ua/politika/medvedchuk-dogovorilsya-s-rossiej-o-tsene-na-gaz-v-175-dollarov https://vesti.ua/politika/medvedchuk-dogovorilsya-s-rossiej-o-tsene-na-gaz-v-175-dollarov

а на счет того что контракт разорвали , так там суды начались а в европе газпром любой суд проиграет будь он трижды прав, кстати порошенко сам категорически против прямых поставок ,я помню как он гордился что украина газ сто лет не покупает у россии.
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31.10.2021 17:46 Ответить
это третий энергетический пакет запрещает контракты с рашей...

???

серьезно? энергопакеты совсем про другое.
почему же этот энергопакет не запрещает такие длиные контракты Германии, Венгрии, Австрии, ведь эти страны подписались под энерго-пакетами, так же, как и Украина?
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31.10.2021 12:18 Ответить
зачем европа создала газовую биржу? как раз для того чтоб уйти от длинных контрактов, типо на споте будем покупать сколько надо а продавцов и товара там будет завались, у германии контракт старый действует, у польши старый, единственная страна кто сейчас новый контракт подписал это венгрия, а ну еще молдова вчера подписала
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31.10.2021 17:41 Ответить
спотовая биржа - это впридачу к долгосрочным контрактам, а вовсе не взамен им.
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31.10.2021 19:55 Ответить
взамен какраз, типо если контракт длинный это зависимость от кацапов, а так на бирже купим сколько надо вот цитата , не знаю как картинки вставлять

Европейские чиновники и компании за последнее десятилетие успешно оказывали давление на российского энергетического гиганта ПАО «Газпром», который на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком газа в Европейский союз, с целью заменить долгосрочные контракты, привязанные к цене на нефть, продажами, основанными на рыночной цене голубого топлива в реальном времени.
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31.10.2021 21:13 Ответить
за последнее десятилетие успешно оказывали давление на российского энергетического гиганта ПАО «Газпром», который на сегодняшний день является крупнейшим ...

ага, пожалей еще газпрём из азиопской паРаши, он, кАнечно же, ниучемневиноват, не использует свое монопольное положение, не манипулирует ценами, паРаша не использует энергопоставки с целью политического давления на европейские страны, вот никогда же такого не было, правда?
кремлядь же не строит вовсе не нужные потоки в обход Украины(между тем, одного газопровода Уренгой-Помары-Ужгород и Ямал-Европа впридачу в реальности хватало и хватает с лихвой для всего рассеянского газового экспорта в Европу) с целью давления на нее и продолжения агрессии, не газпрём ведь накануне зимнего сезона оставил крупнейшие газохранилища в Германии и Австрии фактически пустыми, чисто случайно, кАнечено,
а во всем виноваты, как оказывается, европейские чиновники.
сдается мне, что ты реально кацапсина и рашистский троль под прокси, уж больно ты выгораживаешь кацапо-ордынскую срань, которая,как всем очевидно, в основном и виновата во взлетевших с начала лета в 8-10 раз диких ценах на газ...
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31.10.2021 23:35 Ответить
сам ты кацапсина, я за правду, тут же на цензоре несколько тем назад есть статья что газпром не виноват в повышение цен, они кацапы ? давай от противного как в школе, допустим ты прав газпром такой плохой повышает цены, но в азии его нет вообще, а вот цены там дороже в полтора раза как так то? мне лень искать но там все разжевано было, кратенько тут раскажу холодная зима, в том числе и в штатах, напомню сша зимой не то что спг продавала европе а сама несколько рейсов с россии привезла, далее лето очень жаркое и впридачу безветренное ветряки встали, а энергии надо много, где брать? угольные тэц и аэс закрыты, газ единственный вариант и он не копился, что получали то и сжигали сразу, тут азия развивается жрали 120 млрд а стали 240 жрать , денег у китая как какашек они весь спг стали скупать, в америке все газовозы частные их нельзя заставить везти в европу, в азию с газовоза маржа 150 миллионов баксов, а в европу маржа сотка всего, европе деватся некуда зима скоро надо газ покупать , поднимает цену чтоб хоть часть газовозов переманить, а китаю пофиг он еще поднимает, вот цены и летят в небеса.
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01.11.2021 22:38 Ответить
А как жеж Ишаки из Гавнонавтогаза,они ринулись первые составлять конракт с Молдовой?
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30.10.2021 15:00 Ответить
Среди комментаторов большинство полные дегенераты.
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30.10.2021 15:21 Ответить
А что, когда-то было иначе? )
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30.10.2021 20:18 Ответить
хорошо. газ через Украину транзитом пойдёт, заработок.
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30.10.2021 18:02 Ответить
и не скоты мы им еще газу давали подстилки террористьи...что оно все ппрреднестровьем стало
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30.10.2021 18:42 Ответить
Ти бот чи тобі реально важко подумати?
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30.10.2021 19:45 Ответить
Что за чушь? Не скоты. У них других вариантов нет. И нам хорошо, транзит на юг будет идти. И деньги, и возможность Одесскую область газом обеспечивать.
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30.10.2021 20:09 Ответить
транзит террорестического газа...вы больные..вчера похорон военного был ..
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31.10.2021 08:40 Ответить
Без транзита мы сами останемся без газа. Особенно юг. Легче от этого никому не станет.
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02.11.2021 15:26 Ответить
вопрос зачем тебе террорестичьий газ
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02.11.2021 16:00 Ответить
На нем не написано, чей он. У них мы газ не покупаем. Это они нам платят за транзит. А за эти деньги и налоги частично содержится армия.
Электростанции, ТЭЦ, водогрейные котельные и промышленные предприятия должны работать, а не закрываться.
Без транзита, особенно в условиях дефицита в Европе и небольшой пропускной способности реального реверса, все накроется медным тазом.
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02.11.2021 21:52 Ответить
ага и хоронить можно военных в парке металлургов и газ поставлять и кони сыты и овцеволки напоены..россия ж не воююет с нами...хоть от такой хитрожопости украинской не пострадать...
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02.11.2021 17:00 Ответить
Один миллиард кубов помощи - верните обратно, нам самим этот обьем карман не тянет.
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30.10.2021 19:01 Ответить
15 млн. кубов они взяли по факту
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30.10.2021 20:09 Ответить
Вы ошиблись где-то раз в тысячу, совсем немного))
помощь была размером в двух-дневное потреление, несколько миллионов, а не миллиардов кубометров.)
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31.10.2021 12:21 Ответить
Це дзвіночок для Майки і решти молдаванів - "єврооптимістів": сядьте на своє місце і не займайте Придністрянщини!
PS. А як верещали: Майя = Європа.. опа...опа..(Ж)опа!
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30.10.2021 20:04 Ответить
если бы не украинский газ, возможно заключили договор на гораздо худших условиях
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30.10.2021 20:22 Ответить
Молдова просто перекрыла газ оркам из Приднестровья и все сразу "разрулилось".
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30.10.2021 22:00 Ответить
Придністрянщина ніколи молдавською не була, не є і не буде. Чим більше таких зусиль і дій - тим швидше Лівобережжя Дністра повернеться до складу України. Майї і молдаванам - євромастурбатурам вітання!
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31.10.2021 11:12 Ответить
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