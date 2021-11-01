Байден подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты с Путиным, - Лавров
Президент США Джо Байден во время их беседы "на полях" саммита G20 в Риме обозначил нацеленность на дальнейшие контакты с российским лидером Владимиром Путиным, обсуждалась возможность их проведения в обозримой перспективе.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Путину, подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты", - сказал Лавров.
По его словам, стороны также обсудили то, "как эти контакты в обозримой перспективе выстроить".
"Я уже президенту передал об этом, думаю, что это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков", - добавил Лавров.
Байден послал ***** лесом...
Когда там уже санкции, все уже замахались их ждать.
Путин легко и эффектно решил задачу исключения России из G7.
А вот добиться исключения из G20 пока не получается.
Но надежда остаётся!