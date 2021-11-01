РУС
Байден подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты с Путиным, - Лавров

Президент США Джо Байден во время их беседы "на полях" саммита G20 в Риме обозначил нацеленность на дальнейшие контакты с российским лидером Владимиром Путиным, обсуждалась возможность их проведения в обозримой перспективе.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Байденом, который передал наилучшие приветы Владимиру Путину, подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты", - сказал Лавров.

По его словам, стороны также обсудили то, "как эти контакты в обозримой перспективе выстроить".

"Я уже президенту передал об этом, думаю, что это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков", - добавил Лавров.

Читайте также: Лавров заявил, что РФ передала партнерам предложения по встрече в Нормандском формате: "Ждем реакции"

Автор: 

Байден Джо (2801) Лавров Сергей (2365) МИД РФ (1686) путин владимир (32225)
+7
Лошадь как-то понимает всё по-своему.
01.11.2021 08:55 Ответить
+7
Якщо ці "контакти" зводяться до спільних висилок депутатів, то нехай так і продовжують "контактувати", А привіт Пуйлу може бути тільки в стилі " тітка Галька просила передати що ви, Проня Прокіпівна, велика падлюка."
01.11.2021 09:09 Ответить
+6
ТЁТЯ РОЗА

Путин легко и эффектно решил задачу исключения России из G7.
А вот добиться исключения из G20 пока не получается.
Но надежда остаётся!
01.11.2021 09:23 Ответить
01.11.2021 08:55 Ответить
Перевожу не понятный язык:
Байден послал ***** лесом...
01.11.2021 09:22 Ответить
Опять бредит старая кобыла ,видать пора на шкуродёрню ...
01.11.2021 08:55 Ответить
Лаврову можно верить . Разговору на пятак, понтов на червонец
01.11.2021 08:56 Ответить
А что про это думает сам дедушка Джо?!

Когда там уже санкции, все уже замахались их ждать.
01.11.2021 08:57 Ответить
Со слов коняки-это ни о чём.
01.11.2021 09:00 Ответить
01.11.2021 09:09 Ответить
Уточняю, не депутатів, а дипломатів. Просто співзвучні назви, хоча суть одна аби побільше зуби заговорювати.
01.11.2021 13:39 Ответить
Байден обещал жестко и предметно говорить с РФ на темьі безопасности , так и будет.
01.11.2021 09:10 Ответить
ТЁТЯ РОЗА

01.11.2021 09:23 Ответить
Надеюсь у Байдена рука не дрогнет, кремлёвский убийца будет ликвидирован и мир с облегчением вздохнет.
01.11.2021 10:18 Ответить
судя по прошлому опыту , от таких встреч Украине может быть только хуже,как в случае с Будапештской бумагой
01.11.2021 11:36 Ответить
так пу не поехал, не вылез из бункера.
01.11.2021 14:33 Ответить
и этот - туда же....
01.11.2021 14:45 Ответить
 
 