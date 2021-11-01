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Байден наголосив на націленості на подальші контакти з Путіним, - Лавров

Байден наголосив на націленості на подальші контакти з Путіним, - Лавров

Президент США Джо Байден під час їхньої бесіди "на полях" саміту G20 у Римі окреслив націленість на подальші контакти з російським лідером Володимиром Путіним, обговорювалася можливість їхнього проведення в найближчій перспективі.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

"Відбулася нетривала, але корисна розмова з президентом Байденом, який передав найкращі привіти Володимиру Путіну, наголосив на своїй націленості на подальших контактах", - сказав Лавров.

За його словами, сторони також обговорили те, "як ці контакти в перспективі вибудувати".

"Я вже президенту передав про це, гадаю, що це буде корисно для подальшого вибудовування наших графіків", - додав Лавров.

Також читайте: Лавров заявив, що РФ передала партнерам пропозиції щодо зустрічі в Нормандському форматі: "Чекаємо на реакцію"

Автор: 

Байден Джо (2893) Лавров Сергій (1615) МЗС рф (972) путін володимир (24218)


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Топ коментарі
+7
Лошадь как-то понимает всё по-своему.
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01.11.2021 08:55 Відповісти
+7
Якщо ці "контакти" зводяться до спільних висилок депутатів, то нехай так і продовжують "контактувати", А привіт Пуйлу може бути тільки в стилі " тітка Галька просила передати що ви, Проня Прокіпівна, велика падлюка."
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01.11.2021 09:09 Відповісти
+6
ТЁТЯ РОЗА

Путин легко и эффектно решил задачу исключения России из G7.
А вот добиться исключения из G20 пока не получается.
Но надежда остаётся!
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01.11.2021 09:23 Відповісти
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Лошадь как-то понимает всё по-своему.
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01.11.2021 08:55 Відповісти
Перевожу не понятный язык:
Байден послал ***** лесом...
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01.11.2021 09:22 Відповісти
Опять бредит старая кобыла ,видать пора на шкуродёрню ...
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01.11.2021 08:55 Відповісти
Лаврову можно верить . Разговору на пятак, понтов на червонец
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01.11.2021 08:56 Відповісти
А что про это думает сам дедушка Джо?!

Когда там уже санкции, все уже замахались их ждать.
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01.11.2021 08:57 Відповісти
Со слов коняки-это ни о чём.
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01.11.2021 09:00 Відповісти
Якщо ці "контакти" зводяться до спільних висилок депутатів, то нехай так і продовжують "контактувати", А привіт Пуйлу може бути тільки в стилі " тітка Галька просила передати що ви, Проня Прокіпівна, велика падлюка."
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01.11.2021 09:09 Відповісти
Уточняю, не депутатів, а дипломатів. Просто співзвучні назви, хоча суть одна аби побільше зуби заговорювати.
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01.11.2021 13:39 Відповісти
Байден обещал жестко и предметно говорить с РФ на темьі безопасности , так и будет.
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01.11.2021 09:10 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА

Путин легко и эффектно решил задачу исключения России из G7.
А вот добиться исключения из G20 пока не получается.
Но надежда остаётся!
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01.11.2021 09:23 Відповісти
Надеюсь у Байдена рука не дрогнет, кремлёвский убийца будет ликвидирован и мир с облегчением вздохнет.
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01.11.2021 10:18 Відповісти
судя по прошлому опыту , от таких встреч Украине может быть только хуже,как в случае с Будапештской бумагой
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01.11.2021 11:36 Відповісти
так пу не поехал, не вылез из бункера.
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01.11.2021 14:33 Відповісти
и этот - туда же....
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01.11.2021 14:45 Відповісти
 
 