Байден наголосив на націленості на подальші контакти з Путіним, - Лавров
Президент США Джо Байден під час їхньої бесіди "на полях" саміту G20 у Римі окреслив націленість на подальші контакти з російським лідером Володимиром Путіним, обговорювалася можливість їхнього проведення в найближчій перспективі.
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
"Відбулася нетривала, але корисна розмова з президентом Байденом, який передав найкращі привіти Володимиру Путіну, наголосив на своїй націленості на подальших контактах", - сказав Лавров.
За його словами, сторони також обговорили те, "як ці контакти в перспективі вибудувати".
"Я вже президенту передав про це, гадаю, що це буде корисно для подальшого вибудовування наших графіків", - додав Лавров.
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Байден послал ***** лесом...
Когда там уже санкции, все уже замахались их ждать.
Путин легко и эффектно решил задачу исключения России из G7.
А вот добиться исключения из G20 пока не получается.
Но надежда остаётся!