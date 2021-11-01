Байден наголосив на націленості на подальші контакти з Путіним, - Лавров

Президент США Джо Байден під час їхньої бесіди "на полях" саміту G20 у Римі окреслив націленість на подальші контакти з російським лідером Володимиром Путіним, обговорювалася можливість їхнього проведення в найближчій перспективі.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

"Відбулася нетривала, але корисна розмова з президентом Байденом, який передав найкращі привіти Володимиру Путіну, наголосив на своїй націленості на подальших контактах", - сказав Лавров.

За його словами, сторони також обговорили те, "як ці контакти в перспективі вибудувати".

"Я вже президенту передав про це, гадаю, що це буде корисно для подальшого вибудовування наших графіків", - додав Лавров.

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