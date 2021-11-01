За неделю огонь унес жизни более 50 человек, на водоемах погибли 6, - ГСЧС

В течение прошлой недели с 25.11 по 31.11 во время пожаров в Украине погиб 51 человек, на водных объектах - 6.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 3 тыс. 792 чрезвычайных происшествия. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасен 51 человек.

Ликвидировано 3 тыс. 347 пожаров, спасены на пожарах 43 человека и не допущено уничтожение огнем 665 зданий и 48 ед. техники. Во время пожаров погибли 54 человека, ориентировочный ущерб, по оперативным данным, составляет 6 млн. 887 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 320 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 38 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 6 человек.

