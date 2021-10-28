На трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошел мощный взрыв на АЗС, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Харьковской области локализирован пожар на автозаправке, который произошел в результате взрыва. Жертв и пострадавших нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"28 октября в 04:31 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи с. Рай-Оленовка Холодногорского района на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 м куб.), в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля", - говорится в сообщении.
К тушению привлекались 40 человек и 9 ед. техники. В 05:48 пожар локализован на площади 250 кв. м.
Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС отсутствуют.
Топ комментарии
+4 Spartacuss
показать весь комментарий28.10.2021 08:20 Ответить Ссылка
+4 Владислав Носковский
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+2 Владислав Носковский
показать весь комментарий28.10.2021 08:08 Ответить Ссылка
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Украина будет ещё лет 10 наследие рыгосвинарчуков кровью отрыгивать
Иди работай , недоросль 😡
Ничего не пропускали.
Иначе, почему мы так плохо живём все 30 лет, деточка?