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На трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошел мощный взрыв на АЗС, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харьковской области локализирован пожар на автозаправке, который произошел в результате взрыва. Жертв и пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28 октября в 04:31 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи с. Рай-Оленовка Холодногорского района на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 м куб.), в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 40 человек и 9 ед. техники. В 05:48 пожар локализован на площади 250 кв. м.

Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС отсутствуют.

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На трассе Киев-Харьков-Довжанский произошел мощный взрыв на АЗС, - ГСЧС 01
На трассе Киев-Харьков-Довжанский произошел мощный взрыв на АЗС, - ГСЧС 02
На трассе Киев-Харьков-Довжанский произошел мощный взрыв на АЗС, - ГСЧС 03

АЗС (391) взрыв (6813) пожар (5974) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+4


Украина будет ещё лет 10 наследие рыгосвинарчуков кровью отрыгивать



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28.10.2021 08:20 Ответить
+4
Так а що папєрєднікі украли? 2млрд. євро з ковідного фонду? Чи це папєрєдніки змусили пісюніста вкрасти 40млн. доларів і вивести їх у офшор? Список можна продовжувати вічно (це я вже не кажу про мільйони гривень на утримання родичів депутатів у якості "помічників").
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28.10.2021 08:37 Ответить
+2
Так зараз же ригозелень при владі)) і крадуть вони в набагато більших масштабах.
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28.10.2021 08:08 Ответить
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порох виноват...
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28.10.2021 07:59 Ответить
Естественно. Что-то рыгосвинарчуки и там украли

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28.10.2021 08:03 Ответить
Так зараз же ригозелень при владі)) і крадуть вони в набагато більших масштабах.
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28.10.2021 08:08 Ответить


Украина будет ещё лет 10 наследие рыгосвинарчуков кровью отрыгивать



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28.10.2021 08:20 Ответить
Опа....и сразу ху#лопоклонник нарисовался...😂
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28.10.2021 08:24 Ответить
Агент "Лолита"?

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28.10.2021 08:57 Ответить
Пельку свою брудну закрий , зебенєтроляко 😡
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28.10.2021 09:08 Ответить
Почему, если человек-рыгосвинарчук, то обязательно гопник? ©

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28.10.2021 09:12 Ответить
Ти проплачена беніна наволоч і просто корисний ідіот 😠
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28.10.2021 09:14 Ответить
Ума ноль. Судя по нервным истерикам - утерявший воровские доходы - таки ты

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28.10.2021 09:15 Ответить
Твои умозаключения мне до одного места , так как болтунов и брехунов терпеть не могу !

Иди работай , недоросль 😡
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28.10.2021 09:19 Ответить
Иди, воруй. Поймаем

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28.10.2021 09:45 Ответить
Многие идиоты и слабоумные появляются на свет от родителей, предававшихся пьянству.😠
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28.10.2021 09:52 Ответить
Так а що папєрєднікі украли? 2млрд. євро з ковідного фонду? Чи це папєрєдніки змусили пісюніста вкрасти 40млн. доларів і вивести їх у офшор? Список можна продовжувати вічно (це я вже не кажу про мільйони гривень на утримання родичів депутатів у якості "помічників").
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28.10.2021 08:37 Ответить
"Так а що папєрєднікі украли?" - всё до чего могли дотянуться.
Ничего не пропускали.

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28.10.2021 08:56 Ответить
Що і скільки конкретно вкрали попередніки можеш сказати і документально підтверджено , якщо ні , то заглохни троляко!
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28.10.2021 09:12 Ответить
Все, что могли. Законспектируй.
Иначе, почему мы так плохо живём все 30 лет, деточка?

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28.10.2021 09:14 Ответить
например, ботяра? Примерчики давай. А то пипикать вы мастера а фактов ноль
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28.10.2021 09:13 Ответить
Факти, де факти?)))
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28.10.2021 09:29 Ответить
Да, дальнобойщики заночевали с огоньком.
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28.10.2021 08:23 Ответить
власник АЗС тупо відмивав бабло , і ні копійки не вкладав у безпеку та розвиток
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28.10.2021 08:42 Ответить
 
 