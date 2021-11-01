РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8363 посетителя онлайн
Новости
53 196 362

Зеленский стал первым в антирейтинге украинских политиков. ИНФОГРАФИКА

Зеленский стал первым в антирейтинге украинских политиков. ИНФОГРАФИКА

31,9% украинцев ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Владимира Зеленского как кандидата в Президенты Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Среди кандидатов на должность Президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли В.Зеленского (31,9%), П.Порошенко (31,6%), В.Медведчука (24,7%), Ю. Бойко (24,0%), О.Ляшко (15,0%), Ю.Тимошенко (13,8%), О.Тягнибока (11,0%). Остальных кандидатов назвали менее 10% опрошенных", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского с августа упал с 28,8% до 25,7%, а "Слуги народа" с 26,6% до 21,6%, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Зеленский стал первым в антирейтинге украинских политиков 01
Зеленский стал первым в антирейтинге украинских политиков 02

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".

Автор: 

Бойко Юрий (950) Зеленский Владимир (21064) Ляшко Олег (1642) Медведчук Виктор (1791) опрос (2870) Порошенко Петр (19628) рейтинг (1643) Тимошенко Юлия (24591) Тягнибок Олег (1240)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+46
Meridian113

"Якщо зараз написати словосполучення " мілке мстиве чмо", то ніхто навіть не спитає про кого це..."
показать весь комментарий
01.11.2021 11:01 Ответить
+41
Я ж казав, до кінця буде рейтинг 0,7%.
Питання ,чи буде ще тоді Україна.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:55 Ответить
+40
показать весь комментарий
01.11.2021 10:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
В этом некорректном сравнении вся беда. Не сотвори себе кумира ( а точнее идола), тем более было бы из кого. Если за кандидатуру, то лучше уж была бы Ирина Геращенко например.Ну это чисто мое мнение. Это только если из ближнего круга. Думаю и за ним можно поискать. Ну а так и будите плясать с бубнами вокруг вождя с его процентами.. антирейтинг не куда не денется( хоть и уменьшится).Как и на предыдущих президентских выборах ПАПа выиграет только у Бойко ( Медведчука), а проиграет любому другому кандидату.( как вариант во втором туре). Но ни кто об этом и помыслить не хочет , а все из за амбиций и "святости" патрона. Тут же не личное отношение к ПАПе, а вопрос что ему второй раз не войти в реку.. а что делать Украине..( вот поэтому я еще в середине его срока говорил что ему самому нужно искать и готовить себе замену, но он возомнил себя как минимум апостолом ( ваше сравнение считаю кощунством).
показать весь комментарий
02.11.2021 13:06 Ответить
не сотворі куміра - це про нинішнього....
з ПАПа куміра не вийде ніяк - він зовнішньо виглядає не дуже, оратор з нього - ніякий. Поводиться теж принаймні дивно.
Єдина його перевага (недосяжна для розуміння плєбсу) - це вміння домовлятись.
Він домовився:
- за безвіз
- за незалежну від агресора українську церкву
- за тісні взаємозв'язки із НАТО
- почав знову приділяти увагу армії та флоту, ВПК
- спецслужби почали трохи працювати на країну замість існування у якості філіалу ФСБ
- навів лад у банківський сфері, що несподобалося дуже багатьом ділкам, наприклад, тій самій бородатій бабушці
- почав націоналізацію деяких підприємств
- відмовився від постачання газу з росії
- почав будівництво/ремонт доріг/інфраструктури
- реформа децентралізації
- домовився за мінські угоди та визнання росії агресором
- росія і Захід припинили домовлятись за нас так ніби ми якась річ

Він залишається кращим Президентом України
показать весь комментарий
06.11.2021 09:24 Ответить
"Я буду мстить и мстя моя страшна!",-Д.А.Разумков)
показать весь комментарий
01.11.2021 14:57 Ответить
оце показник, чим займається більшість політиків. Популізмом і боротьбою між собою(

Хочу бачити президентом Тимошенко. Їй байдуже на всіх, хто і що каже. Вона топить за Україну, за людей і за нормальне життя для людей. Для мене це велика цінність.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:11 Ответить
...щоб не один наш танк не виїхав з боксу, ни один наш солдат не вийшов з зброею з казарми...
Это так блеяла баба Дуля на заседании СНБО под руководством железного пастора Турчинова в 14 году, когда кацапня своей ордой двинула в Украину. Пока она жива, никто и никогда не забудет, как старуха пыталвась продать Украину фюреру репоедов *****.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:10 Ответить
Скільки тобі років ?
показать весь комментарий
07.11.2021 00:53 Ответить
Не удивлюсь, если на следующих выборах к власти придет жопоблок. Раскачивая лодку петя потопит и себя и всю Украину.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:59 Ответить
Чувак, очнись, лодку третий год раскачивает янелох оманский.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:07 Ответить
невідомо хто прийде, але клоуна обрати другий раз - це треба бути повним дауном. Обрати цукерочника - така ж сама дибільність. Де він зараз? ЙОго не видно і не чутно) А так за Україну переймався.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:07 Ответить
Да на работе Порох, в Раде. Вон, выступал буквально чуть ли не сегодня. А не видно его и не слышно, только если смотреть 1+1, да, там его точно не показывают.
PS третьим по списку претендентов в цари идёт Бойко, за ним уже начинается пустыня. Нас опять готовят к выбору "из двух сортов говна выбери наилучшее". Кого будешь выбирать на следующих выборах, когда во втором туре будет пара "Зеленский-Порошенко" ? Это мой любимый вопрос для любителей говорить "все они там одинаковые". Напоминаю выбор "не пойду вообще голосовать", "испорчу бюллетень", и т.д. - это просто выбор "я проголосовал как большинство" и сделавший так всё равно несет ответственность за то, что этого человека выбрали в президенты.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:25 Ответить
Пустяня начинается от Зеленского и тянеться до Гройсмана. Дальше то ли полупустыня то ли полустепи с сусликами...
Все, что выше Гройсмана - гопак на граблях в исполнении мудрого нарiда!
показать весь комментарий
03.11.2021 13:15 Ответить
допиФделся и **********....
показать весь комментарий
01.11.2021 15:03 Ответить
Якщо чесно, то мені чомусь дуже не подобається Ігор Смєшко і Гордон.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:51 Ответить
наверное, можно было бы найти лучше и порядочнее Зеленского, но вероятно, они уже все уехали за границу или умерли от тоски и безысходности, глядя на непрекращающийся хаос в нашей стране. так что скажите спасибо, что такой
показать весь комментарий
01.11.2021 15:17 Ответить
тобто ви пропонуєте дякувати за це свавілля і купу виведених грошей в офшори? Замість того, щоб заплатити медикам? Не робіть з людей дурнів, досить нам Зеленського
показать весь комментарий
01.11.2021 16:05 Ответить
если про оффшоры и правда, что не факт, то это детский лепет на лужайке по сравнению с тем, что натворили остальные президенты
показать весь комментарий
01.11.2021 19:19 Ответить
как чужие грехи оправдывают грехи Бубочки?
показать весь комментарий
01.11.2021 21:00 Ответить
Медведчук має голоси? Що це за опитування? Люди, ви здуріли геть... і не розумію, чи сміятись чи плакати)
показать весь комментарий
01.11.2021 16:04 Ответить
Та ні может бить!!! Коля ОболонськаКатлета сказав, що рейтинг стрімітельно растьот!
показать весь комментарий
01.11.2021 16:33 Ответить
этого долбня уже и на базарах троллят ))

показать весь комментарий
01.11.2021 16:47 Ответить
Красивше было бы для коли на котлеты.
показать весь комментарий
01.11.2021 16:49 Ответить
Народ скаже як зав"яже!!!
показать весь комментарий
01.11.2021 16:51 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27490034.html Имею сказать

Порохоботы в Фейсбуке массово радуются тому, что антирейтинг Зеленского обогнал антирейтинг Порошенко.
Безусловно, я тоже рад как конкретно этому событию, так и тенденциям в целом - тем более, что я тоже приложил к этому руку. И всё же, вынужден испортить всем праздник, добавив пару ложек дёгтя.

Ложка №1. Обратите внимание, что антирейтинг Зеленского резко вырос по версии Центра Разумкова. Того самого центра, который по необъяснимым причинам крайне лоялен к пророссийскому сыну своего пророссийского отца Дмитрию Разумкову. Тому самому Дмитрию Разумкову, которого недавно обидел Зеленский, выперев его пинком под зад с поста главы парламента. Тому самому Дмитрию Разумкову, который по сути заявил о начале предвыборной кампании, и под которого (по слухам) уже собирают партию с ЛОМами вроде Гордона и Комаровского, которые вдруг принялись критиковать бубочку, от которого раньше буквально текли. Тому самому Дмитрию Разумкову, который в этом же опросе имеет самый низкий антирейтинг во вселенной, какой замечательный кандидат, в такого обязательно должны инвестировать все заинтересованные лица от Ахметова до Путина.

В свете этих факторов верить рейтингам от центра Разумкова - мягко говоря наивно.

Ложка №2. Антирейтинг Порошенко никуда не делся. Хорошо, если Зеленского больше не выберут президентом. Плохо, что Порошенко тоже не выберут. Плохо, что олигархи опять наделают политпроектов на все вкусы, от партии Разумкова для умеренно-пророссийских и "евроскептиков", до партии Притулы для умеренно-патриотичных избирателей. Для радикалов по разные стороны спектра будут Свобода и Шарий, для консерваторов - ОПЗЖ и Тимошенко. А уж за то, что останется, и будут драться между собой настоящие проукраинские партии, продемонстрировавшие на выборах в Харькове редкую способность к объединению и соблюдению договорённостей.

Впрочем, это уже ложка номер 3.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:16 Ответить
Имел прочитать сие сообщение. Имею ответить, что бочку дегтя тремя ложками дегтя не испортишь.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:39 Ответить
О-о-о! Это уже тянет на новое открытие в области да той же химии!
Раньше, чтобы испортить бочку мёда, хватало и одной ложки!
показать весь комментарий
02.11.2021 09:12 Ответить
Ваша проблема, что вы никак не можете отказаться от своей мессии и выбрать из не-олигархичной среды единого патриотичного кандидата без антирейтинга.
Ну а рассказывать про олигархические партии, скуля по ОЛИГАРХУ Порошенко - выглядит тупо и нелепо.
показать весь комментарий
02.11.2021 02:08 Ответить
Дык, С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
А не могли бы Вы назвать ну хоть парочку "патриотичных кандидатов без антирейтинга" ?
показать весь комментарий
02.11.2021 09:10 Ответить
А смысл? Вы же их сразу же обосрете вне зависимости от того, кого бы я не назвал?
показать весь комментарий
02.11.2021 10:16 Ответить
Почему??? Всё зависит от того, кого Вы видите патриотом Украины. Не исключено, что наши с Вами мнения об этих людях могут не совпадать.
Обещаю только, что с моей стороны хамства не будет.
показать весь комментарий
02.11.2021 12:51 Ответить
Потому, что частично их обосрали уже в первом же посте с названием "имею сказать".

Свобода там исключена из патриотических сил и обозначена как партия для радикалов (даже не радикальных патриотов), Притула там - "олигархический политпроект" и тд. Помнится - "Голос" у порошенковских политтехнологов тоже был "олигархическим проектом", хотя казалось бы - что может быть более олигархическим проектом, чем непосредственно олигарх во главе партии и олигарх как кандидат в президенты?
Вот и получается, что любые проукраинские кандидаты для порошенковских политтехнологов - это либо "радикалы", либо "олигархические политпроекты", либо Партия ЕС (то есть - партия одного олигарха). Верно?
показать весь комментарий
02.11.2021 22:53 Ответить
Неверно )))
Лично я вообще не понимаю и не принимаю политиков "из народа" -- рабочих-колхозников, артистов, поэтов-художников и проч. творческих. Что они смыслят в реальной политике? Политикой, кмк, должны заниматься юристы, экономисты, международники, да и то те, что поумнее и поопытнее. А балаболам от сохи/от станка/от микрофона здесь не место, кмк.
Записался в партию (голос, слуги...) = попал в парламент -- мне это тоже не понять. "Новые лица" -- это конечно хорошо, но в определённых пределах. До маразма типа нашего доходить тут не стОит.

Поэтому я и согласен автором "Имею сказать".
показать весь комментарий
03.11.2021 09:22 Ответить
Они с петей соревнуются явно.

За ними не особо далеко 2 откровенно прокацапских выродка.

А вот Чмыряев настораживает...
показать весь комментарий
01.11.2021 17:53 Ответить
,,Мудрий народ", і за кого ж ви будете голосувать, якщо з одного боку буде Бойко чи Медведчук, а з іншого Зеленський, чи Порошенко? Ніколи не говори ніколи.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:58 Ответить
За "Комітет Національного Порятунку" після Майдану Лінча.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:23 Ответить
Ну хоч десь Зєбулон перший. Хоч в антирейтингу.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:06 Ответить
Разумков старший сейчас в гробу переворачивается... Всем известно, что рейтинг Зеленского всегда был выше рейтинга СН. А как раз СН с большим отрывом от ЕС побеждает на довыборах, причем как и по экзитполу так и по официальным результатам. Что априори не могло бы быть при бОльшем антирейтинге Зеленского. Фокуса нет, ларчик открывается очень просто - после покупки Центра Разумкова небезызвестным коррупционером Мартыненко нелепо говорить о объективных результатах соцопросов Центра Разумкова. Центр постепенно становится настоящим пропагандистским ресурсом, по типу Украины, Прямого, Интера или закрытого 112 канала.
Одним словом, довыборы наглядно показали, что 70% антирейтинг Петра Алексеевича никуда не делся, что что, а антирейтинг изменить крайне сложно, Юлия Владимировна подтвердит...
показать весь комментарий
01.11.2021 18:19 Ответить
Да все две недели наблюдали,как зекрысы фарганили эти довыборы,не гнушаясь ничем)так что мимо,зебил -идете вы всей зешоблой в задницу и слава Богу...
показать весь комментарий
01.11.2021 18:52 Ответить
С таким отрывом? Вы здоровы?
показать весь комментарий
01.11.2021 19:49 Ответить
Так через месяц ещё больше будет -отрыва )
показать весь комментарий
01.11.2021 20:11 Ответить
В какую сторону? ЕС проиграла эти довыборы с огромным разрывом.
показать весь комментарий
01.11.2021 20:35 Ответить
Довыборы зекрысы фальсифицировали две недели в лучших традициях овоча и кацапов)так что ничего они не значат от слова совсем-тем более там выиграли местные,которые ещё месяц назад никакого отношения к сн не имели
показать весь комментарий
01.11.2021 20:55 Ответить
Не звертайте на цю "жіночку" увагу, ВОНО на роботі, відробляє рошенки.
показать весь комментарий
01.11.2021 22:44 Ответить
Тобто Бойко й медведчук кращі за Порошенка - "мудрий" український нарід.
показать весь комментарий
01.11.2021 18:47 Ответить
На вьіборах 2019г , при отсутствии феномена Зеленского , основное соревнование бьі шло между Порошенко и Тимошенко. Причем , ЮВТ по рейтингам явно опережала ПОП . Так , что рановато пока меряться пиписьками...
показать весь комментарий
01.11.2021 19:10 Ответить
хай Тимошенко переможе, а люди відкриють очі і побачать, що вона єдиний шанс для Україні.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:14 Ответить
Вартість компослуг по рокам (по м. Київ) для тих хто забув скільки ми тоді платили:
показать весь комментарий
02.11.2021 07:40 Ответить
А тем временем в слуге народа
показать весь комментарий
01.11.2021 21:18 Ответить
Какой главнокомандующий, такой удар пшик болванкой по противнику Байрактаром.
Кишка тонка.
Позорище.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:22 Ответить
Гаубицы на открытом поле.
Погиб солдат Украины, а эти с ОП бутафорией занимаются по договорённости.
показать весь комментарий
01.11.2021 21:27 Ответить
Каждый вечер вечер наступает вдруг.

В хатке очень холодно тебе, мой друг,

Но если ты за ЗЕ бежал, голосовал -

Можешь не морозиться - включи Квартал!

Там ожог от дивана,

Там в жаре- фонари,

Там тепло от экрана -

Всё кипит до зари...
показать весь комментарий
01.11.2021 21:49 Ответить
Порохоботы тоже сдвинутые, как и зеленоботы.
показать весь комментарий
01.11.2021 22:18 Ответить
З почином вас, Володимире Нелоховичу.
показать весь комментарий
01.11.2021 22:33 Ответить
немного осталось до -73%
показать весь комментарий
01.11.2021 23:25 Ответить
ну из такого списка выбрать одного очень тяжело практически все..... пожалуй соглашусь №1 мертвенчук
показать весь комментарий
01.11.2021 23:40 Ответить
Якось Гройсман не вписується в цей список.
показать весь комментарий
01.11.2021 23:50 Ответить
Надо понимать что антирейтинг плохого отношения в несколько раз больше чем антирейтинг по принципу "не проголосую ни при каких обстоятельствах". И он для первых здесь в списке не менее 70% для каждого. Печально, что главными претендентами на президента есть люди с такими громадными антирейтингами.
показать весь комментарий
02.11.2021 00:16 Ответить
Антирейтинги , це виключно про другий тур ... Й виключно суттєві , виключно для політиків які хоча б на 90% абсолютно впізнанних .
ЗЕ , ПО, ЮЛь - мають 100% . Вже Мертветчук й Бойко тільки разом мають 100% . По-одинці в кожного по 60% десь так й саме цей фактор Ібуковича висував як лідера прокремлівської шобли . Бо Бойко не такий був таксичний, але ж в ті часи впізнаність його була не більше 20% .
Той же Смешко - супер підходить як військовий фахівець . Але ж хто його знає ?! Так само й Разумков .
Їх антирейтинги поряд з абсолютно опізнанними лідерами не маєть жодного сенсу . Але ж для тих , хто зараз витягує за вуха Разумкова це дуже добре . Бо саме тому , що дрібна частина виборців знає й розумії , хто такий Разумков , саме тому олігархату буде нескладно через йще одне "нове обличчя" не дати можливості просунутив в презіденти людину для їх небеспечну ... Просунути абсолютного клона ЗЕ-висюка з точку зору системних питань : землі , властності , продажу України в лізінг іноземцям ..
показать весь комментарий
02.11.2021 05:39 Ответить
Единственно кем не стал зеленский - так это президентом... И ни 73%, ни кортежи, ни лыжный переход из Карпат в Оман ему не помогли...
показать весь комментарий
02.11.2021 09:02 Ответить
Статки Золотої сотні українців за рік зросли ледь не на половину і що піднесло Ахметова на недосяжну висоту.
показать весь комментарий
05.11.2021 06:17 Ответить
Дуже смішно читати коментарі заядлих зеленоботів, що до цього рейтингу
показать весь комментарий
07.11.2021 00:54 Ответить
Страница 4 из 4
 
 