Зеленский стал первым в антирейтинге украинских политиков. ИНФОГРАФИКА

31,9% украинцев ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Владимира Зеленского как кандидата в Президенты Украины.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Среди кандидатов на должность Президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли В.Зеленского (31,9%), П.Порошенко (31,6%), В.Медведчука (24,7%), Ю. Бойко (24,0%), О.Ляшко (15,0%), Ю.Тимошенко (13,8%), О.Тягнибока (11,0%). Остальных кандидатов назвали менее 10% опрошенных", - говорится в исследовании.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".