Зеленський став першим в антирейтингу українських політиків. ІНФОГРАФІКА

31,9% українців за жодних обставин не проголосують за Володимира Зеленського як кандидата у Президенти України.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед кандидатів на посаду Президента України, за яких не голосуватимуть за жодних обставин, респонденти називали В.Зеленського (31,9%), П.Порошенка (31,6%), В.Медведчука (24,7%), Ю.Бойка (24,0%), О.Ляшка (15,0%), Ю.Тимошенко (13,8%), О.Тягнибока (11,0%). Решту кандидатів назвали менше 10% опитаних", - йдеться у дослідженні.

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Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".