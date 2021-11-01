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Зеленський став першим в антирейтингу українських політиків. ІНФОГРАФІКА

Зеленський став першим в антирейтингу українських політиків. ІНФОГРАФІКА

31,9% українців за жодних обставин не проголосують за Володимира Зеленського як кандидата у Президенти України.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед кандидатів на посаду Президента України, за яких не голосуватимуть за жодних обставин, респонденти називали В.Зеленського (31,9%), П.Порошенка (31,6%), В.Медведчука (24,7%), Ю.Бойка (24,0%), О.Ляшка (15,0%), Ю.Тимошенко (13,8%), О.Тягнибока (11,0%). Решту кандидатів назвали менше 10% опитаних", - йдеться у дослідженні.

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Зеленський став першим в антирейтингу українських політиків 01
Зеленський став першим в антирейтингу українських політиків 02

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".

Автор: 

Бойко Юрій (441) Зеленський Володимир (24576) Ляшко Олег (1019) Медведчук Віктор (1714) опитування (1986) Порошенко Петро (15203) рейтинг (1668) Тимошенко Юлія (4698) Тягнибок Олег (166)


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Топ коментарі
+46
Meridian113

"Якщо зараз написати словосполучення " мілке мстиве чмо", то ніхто навіть не спитає про кого це..."
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01.11.2021 11:01 Відповісти
+41
Я ж казав, до кінця буде рейтинг 0,7%.
Питання ,чи буде ще тоді Україна.
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01.11.2021 10:55 Відповісти
+40
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01.11.2021 10:55 Відповісти
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Сторінка 4 з 4
В этом некорректном сравнении вся беда. Не сотвори себе кумира ( а точнее идола), тем более было бы из кого. Если за кандидатуру, то лучше уж была бы Ирина Геращенко например.Ну это чисто мое мнение. Это только если из ближнего круга. Думаю и за ним можно поискать. Ну а так и будите плясать с бубнами вокруг вождя с его процентами.. антирейтинг не куда не денется( хоть и уменьшится).Как и на предыдущих президентских выборах ПАПа выиграет только у Бойко ( Медведчука), а проиграет любому другому кандидату.( как вариант во втором туре). Но ни кто об этом и помыслить не хочет , а все из за амбиций и "святости" патрона. Тут же не личное отношение к ПАПе, а вопрос что ему второй раз не войти в реку.. а что делать Украине..( вот поэтому я еще в середине его срока говорил что ему самому нужно искать и готовить себе замену, но он возомнил себя как минимум апостолом ( ваше сравнение считаю кощунством).
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02.11.2021 13:06 Відповісти
не сотворі куміра - це про нинішнього....
з ПАПа куміра не вийде ніяк - він зовнішньо виглядає не дуже, оратор з нього - ніякий. Поводиться теж принаймні дивно.
Єдина його перевага (недосяжна для розуміння плєбсу) - це вміння домовлятись.
Він домовився:
- за безвіз
- за незалежну від агресора українську церкву
- за тісні взаємозв'язки із НАТО
- почав знову приділяти увагу армії та флоту, ВПК
- спецслужби почали трохи працювати на країну замість існування у якості філіалу ФСБ
- навів лад у банківський сфері, що несподобалося дуже багатьом ділкам, наприклад, тій самій бородатій бабушці
- почав націоналізацію деяких підприємств
- відмовився від постачання газу з росії
- почав будівництво/ремонт доріг/інфраструктури
- реформа децентралізації
- домовився за мінські угоди та визнання росії агресором
- росія і Захід припинили домовлятись за нас так ніби ми якась річ

Він залишається кращим Президентом України
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06.11.2021 09:24 Відповісти
"Я буду мстить и мстя моя страшна!",-Д.А.Разумков)
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01.11.2021 14:57 Відповісти
оце показник, чим займається більшість політиків. Популізмом і боротьбою між собою(

Хочу бачити президентом Тимошенко. Їй байдуже на всіх, хто і що каже. Вона топить за Україну, за людей і за нормальне життя для людей. Для мене це велика цінність.
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01.11.2021 16:11 Відповісти
...щоб не один наш танк не виїхав з боксу, ни один наш солдат не вийшов з зброею з казарми...
Это так блеяла баба Дуля на заседании СНБО под руководством железного пастора Турчинова в 14 году, когда кацапня своей ордой двинула в Украину. Пока она жива, никто и никогда не забудет, как старуха пыталвась продать Украину фюреру репоедов *****.
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01.11.2021 18:10 Відповісти
Скільки тобі років ?
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07.11.2021 00:53 Відповісти
Не удивлюсь, если на следующих выборах к власти придет жопоблок. Раскачивая лодку петя потопит и себя и всю Украину.
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01.11.2021 14:59 Відповісти
Чувак, очнись, лодку третий год раскачивает янелох оманский.
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01.11.2021 15:07 Відповісти
невідомо хто прийде, але клоуна обрати другий раз - це треба бути повним дауном. Обрати цукерочника - така ж сама дибільність. Де він зараз? ЙОго не видно і не чутно) А так за Україну переймався.
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01.11.2021 16:07 Відповісти
Да на работе Порох, в Раде. Вон, выступал буквально чуть ли не сегодня. А не видно его и не слышно, только если смотреть 1+1, да, там его точно не показывают.
PS третьим по списку претендентов в цари идёт Бойко, за ним уже начинается пустыня. Нас опять готовят к выбору "из двух сортов говна выбери наилучшее". Кого будешь выбирать на следующих выборах, когда во втором туре будет пара "Зеленский-Порошенко" ? Это мой любимый вопрос для любителей говорить "все они там одинаковые". Напоминаю выбор "не пойду вообще голосовать", "испорчу бюллетень", и т.д. - это просто выбор "я проголосовал как большинство" и сделавший так всё равно несет ответственность за то, что этого человека выбрали в президенты.
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01.11.2021 17:25 Відповісти
Пустяня начинается от Зеленского и тянеться до Гройсмана. Дальше то ли полупустыня то ли полустепи с сусликами...
Все, что выше Гройсмана - гопак на граблях в исполнении мудрого нарiда!
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03.11.2021 13:15 Відповісти
допиФделся и **********....
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01.11.2021 15:03 Відповісти
Якщо чесно, то мені чомусь дуже не подобається Ігор Смєшко і Гордон.
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01.11.2021 23:51 Відповісти
наверное, можно было бы найти лучше и порядочнее Зеленского, но вероятно, они уже все уехали за границу или умерли от тоски и безысходности, глядя на непрекращающийся хаос в нашей стране. так что скажите спасибо, что такой
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01.11.2021 15:17 Відповісти
тобто ви пропонуєте дякувати за це свавілля і купу виведених грошей в офшори? Замість того, щоб заплатити медикам? Не робіть з людей дурнів, досить нам Зеленського
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01.11.2021 16:05 Відповісти
если про оффшоры и правда, что не факт, то это детский лепет на лужайке по сравнению с тем, что натворили остальные президенты
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01.11.2021 19:19 Відповісти
как чужие грехи оправдывают грехи Бубочки?
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01.11.2021 21:00 Відповісти
Медведчук має голоси? Що це за опитування? Люди, ви здуріли геть... і не розумію, чи сміятись чи плакати)
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01.11.2021 16:04 Відповісти
Та ні может бить!!! Коля ОболонськаКатлета сказав, що рейтинг стрімітельно растьот!
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01.11.2021 16:33 Відповісти
этого долбня уже и на базарах троллят ))

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01.11.2021 16:47 Відповісти
Красивше было бы для коли на котлеты.
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01.11.2021 16:49 Відповісти
Народ скаже як зав"яже!!!
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01.11.2021 16:51 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27490034.html Имею сказать

Порохоботы в Фейсбуке массово радуются тому, что антирейтинг Зеленского обогнал антирейтинг Порошенко.
Безусловно, я тоже рад как конкретно этому событию, так и тенденциям в целом - тем более, что я тоже приложил к этому руку. И всё же, вынужден испортить всем праздник, добавив пару ложек дёгтя.

Ложка №1. Обратите внимание, что антирейтинг Зеленского резко вырос по версии Центра Разумкова. Того самого центра, который по необъяснимым причинам крайне лоялен к пророссийскому сыну своего пророссийского отца Дмитрию Разумкову. Тому самому Дмитрию Разумкову, которого недавно обидел Зеленский, выперев его пинком под зад с поста главы парламента. Тому самому Дмитрию Разумкову, который по сути заявил о начале предвыборной кампании, и под которого (по слухам) уже собирают партию с ЛОМами вроде Гордона и Комаровского, которые вдруг принялись критиковать бубочку, от которого раньше буквально текли. Тому самому Дмитрию Разумкову, который в этом же опросе имеет самый низкий антирейтинг во вселенной, какой замечательный кандидат, в такого обязательно должны инвестировать все заинтересованные лица от Ахметова до Путина.

В свете этих факторов верить рейтингам от центра Разумкова - мягко говоря наивно.

Ложка №2. Антирейтинг Порошенко никуда не делся. Хорошо, если Зеленского больше не выберут президентом. Плохо, что Порошенко тоже не выберут. Плохо, что олигархи опять наделают политпроектов на все вкусы, от партии Разумкова для умеренно-пророссийских и "евроскептиков", до партии Притулы для умеренно-патриотичных избирателей. Для радикалов по разные стороны спектра будут Свобода и Шарий, для консерваторов - ОПЗЖ и Тимошенко. А уж за то, что останется, и будут драться между собой настоящие проукраинские партии, продемонстрировавшие на выборах в Харькове редкую способность к объединению и соблюдению договорённостей.

Впрочем, это уже ложка номер 3.
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01.11.2021 17:16 Відповісти
Имел прочитать сие сообщение. Имею ответить, что бочку дегтя тремя ложками дегтя не испортишь.
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01.11.2021 17:39 Відповісти
О-о-о! Это уже тянет на новое открытие в области да той же химии!
Раньше, чтобы испортить бочку мёда, хватало и одной ложки!
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02.11.2021 09:12 Відповісти
Ваша проблема, что вы никак не можете отказаться от своей мессии и выбрать из не-олигархичной среды единого патриотичного кандидата без антирейтинга.
Ну а рассказывать про олигархические партии, скуля по ОЛИГАРХУ Порошенко - выглядит тупо и нелепо.
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02.11.2021 02:08 Відповісти
Дык, С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
А не могли бы Вы назвать ну хоть парочку "патриотичных кандидатов без антирейтинга" ?
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02.11.2021 09:10 Відповісти
А смысл? Вы же их сразу же обосрете вне зависимости от того, кого бы я не назвал?
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02.11.2021 10:16 Відповісти
Почему??? Всё зависит от того, кого Вы видите патриотом Украины. Не исключено, что наши с Вами мнения об этих людях могут не совпадать.
Обещаю только, что с моей стороны хамства не будет.
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02.11.2021 12:51 Відповісти
Потому, что частично их обосрали уже в первом же посте с названием "имею сказать".

Свобода там исключена из патриотических сил и обозначена как партия для радикалов (даже не радикальных патриотов), Притула там - "олигархический политпроект" и тд. Помнится - "Голос" у порошенковских политтехнологов тоже был "олигархическим проектом", хотя казалось бы - что может быть более олигархическим проектом, чем непосредственно олигарх во главе партии и олигарх как кандидат в президенты?
Вот и получается, что любые проукраинские кандидаты для порошенковских политтехнологов - это либо "радикалы", либо "олигархические политпроекты", либо Партия ЕС (то есть - партия одного олигарха). Верно?
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02.11.2021 22:53 Відповісти
Неверно )))
Лично я вообще не понимаю и не принимаю политиков "из народа" -- рабочих-колхозников, артистов, поэтов-художников и проч. творческих. Что они смыслят в реальной политике? Политикой, кмк, должны заниматься юристы, экономисты, международники, да и то те, что поумнее и поопытнее. А балаболам от сохи/от станка/от микрофона здесь не место, кмк.
Записался в партию (голос, слуги...) = попал в парламент -- мне это тоже не понять. "Новые лица" -- это конечно хорошо, но в определённых пределах. До маразма типа нашего доходить тут не стОит.

Поэтому я и согласен автором "Имею сказать".
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03.11.2021 09:22 Відповісти
Они с петей соревнуются явно.

За ними не особо далеко 2 откровенно прокацапских выродка.

А вот Чмыряев настораживает...
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01.11.2021 17:53 Відповісти
,,Мудрий народ", і за кого ж ви будете голосувать, якщо з одного боку буде Бойко чи Медведчук, а з іншого Зеленський, чи Порошенко? Ніколи не говори ніколи.
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01.11.2021 17:58 Відповісти
За "Комітет Національного Порятунку" після Майдану Лінча.
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01.11.2021 18:23 Відповісти
Ну хоч десь Зєбулон перший. Хоч в антирейтингу.
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01.11.2021 18:06 Відповісти
Разумков старший сейчас в гробу переворачивается... Всем известно, что рейтинг Зеленского всегда был выше рейтинга СН. А как раз СН с большим отрывом от ЕС побеждает на довыборах, причем как и по экзитполу так и по официальным результатам. Что априори не могло бы быть при бОльшем антирейтинге Зеленского. Фокуса нет, ларчик открывается очень просто - после покупки Центра Разумкова небезызвестным коррупционером Мартыненко нелепо говорить о объективных результатах соцопросов Центра Разумкова. Центр постепенно становится настоящим пропагандистским ресурсом, по типу Украины, Прямого, Интера или закрытого 112 канала.
Одним словом, довыборы наглядно показали, что 70% антирейтинг Петра Алексеевича никуда не делся, что что, а антирейтинг изменить крайне сложно, Юлия Владимировна подтвердит...
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01.11.2021 18:19 Відповісти
Да все две недели наблюдали,как зекрысы фарганили эти довыборы,не гнушаясь ничем)так что мимо,зебил -идете вы всей зешоблой в задницу и слава Богу...
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01.11.2021 18:52 Відповісти
С таким отрывом? Вы здоровы?
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01.11.2021 19:49 Відповісти
Так через месяц ещё больше будет -отрыва )
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01.11.2021 20:11 Відповісти
В какую сторону? ЕС проиграла эти довыборы с огромным разрывом.
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01.11.2021 20:35 Відповісти
Довыборы зекрысы фальсифицировали две недели в лучших традициях овоча и кацапов)так что ничего они не значат от слова совсем-тем более там выиграли местные,которые ещё месяц назад никакого отношения к сн не имели
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01.11.2021 20:55 Відповісти
Не звертайте на цю "жіночку" увагу, ВОНО на роботі, відробляє рошенки.
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01.11.2021 22:44 Відповісти
Тобто Бойко й медведчук кращі за Порошенка - "мудрий" український нарід.
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01.11.2021 18:47 Відповісти
На вьіборах 2019г , при отсутствии феномена Зеленского , основное соревнование бьі шло между Порошенко и Тимошенко. Причем , ЮВТ по рейтингам явно опережала ПОП . Так , что рановато пока меряться пиписьками...
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01.11.2021 19:10 Відповісти
хай Тимошенко переможе, а люди відкриють очі і побачать, що вона єдиний шанс для Україні.
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01.11.2021 19:14 Відповісти
Вартість компослуг по рокам (по м. Київ) для тих хто забув скільки ми тоді платили:
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02.11.2021 07:40 Відповісти
А тем временем в слуге народа
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01.11.2021 21:18 Відповісти
Какой главнокомандующий, такой удар пшик болванкой по противнику Байрактаром.
Кишка тонка.
Позорище.
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01.11.2021 21:22 Відповісти
Гаубицы на открытом поле.
Погиб солдат Украины, а эти с ОП бутафорией занимаются по договорённости.
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01.11.2021 21:27 Відповісти
Каждый вечер вечер наступает вдруг.

В хатке очень холодно тебе, мой друг,

Но если ты за ЗЕ бежал, голосовал -

Можешь не морозиться - включи Квартал!

Там ожог от дивана,

Там в жаре- фонари,

Там тепло от экрана -

Всё кипит до зари...
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01.11.2021 21:49 Відповісти
Порохоботы тоже сдвинутые, как и зеленоботы.
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01.11.2021 22:18 Відповісти
З почином вас, Володимире Нелоховичу.
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01.11.2021 22:33 Відповісти
немного осталось до -73%
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01.11.2021 23:25 Відповісти
ну из такого списка выбрать одного очень тяжело практически все..... пожалуй соглашусь №1 мертвенчук
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01.11.2021 23:40 Відповісти
Якось Гройсман не вписується в цей список.
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01.11.2021 23:50 Відповісти
Надо понимать что антирейтинг плохого отношения в несколько раз больше чем антирейтинг по принципу "не проголосую ни при каких обстоятельствах". И он для первых здесь в списке не менее 70% для каждого. Печально, что главными претендентами на президента есть люди с такими громадными антирейтингами.
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02.11.2021 00:16 Відповісти
Антирейтинги , це виключно про другий тур ... Й виключно суттєві , виключно для політиків які хоча б на 90% абсолютно впізнанних .
ЗЕ , ПО, ЮЛь - мають 100% . Вже Мертветчук й Бойко тільки разом мають 100% . По-одинці в кожного по 60% десь так й саме цей фактор Ібуковича висував як лідера прокремлівської шобли . Бо Бойко не такий був таксичний, але ж в ті часи впізнаність його була не більше 20% .
Той же Смешко - супер підходить як військовий фахівець . Але ж хто його знає ?! Так само й Разумков .
Їх антирейтинги поряд з абсолютно опізнанними лідерами не маєть жодного сенсу . Але ж для тих , хто зараз витягує за вуха Разумкова це дуже добре . Бо саме тому , що дрібна частина виборців знає й розумії , хто такий Разумков , саме тому олігархату буде нескладно через йще одне "нове обличчя" не дати можливості просунутив в презіденти людину для їх небеспечну ... Просунути абсолютного клона ЗЕ-висюка з точку зору системних питань : землі , властності , продажу України в лізінг іноземцям ..
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02.11.2021 05:39 Відповісти
Единственно кем не стал зеленский - так это президентом... И ни 73%, ни кортежи, ни лыжный переход из Карпат в Оман ему не помогли...
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02.11.2021 09:02 Відповісти
Статки Золотої сотні українців за рік зросли ледь не на половину і що піднесло Ахметова на недосяжну висоту.
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05.11.2021 06:17 Відповісти
Дуже смішно читати коментарі заядлих зеленоботів, що до цього рейтингу
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07.11.2021 00:54 Відповісти
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