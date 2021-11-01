Зеленський став першим в антирейтингу українських політиків. ІНФОГРАФІКА
31,9% українців за жодних обставин не проголосують за Володимира Зеленського як кандидата у Президенти України.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.
Серед кандидатів на посаду Президента України, за яких не голосуватимуть за жодних обставин, респонденти називали В.Зеленського (31,9%), П.Порошенка (31,6%), В.Медведчука (24,7%), Ю.Бойка (24,0%), О.Ляшка (15,0%), Ю.Тимошенко (13,8%), О.Тягнибока (11,0%). Решту кандидатів назвали менше 10% опитаних", - йдеться у дослідженні.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".
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з ПАПа куміра не вийде ніяк - він зовнішньо виглядає не дуже, оратор з нього - ніякий. Поводиться теж принаймні дивно.
Єдина його перевага (недосяжна для розуміння плєбсу) - це вміння домовлятись.
Він домовився:
- за безвіз
- за незалежну від агресора українську церкву
- за тісні взаємозв'язки із НАТО
- почав знову приділяти увагу армії та флоту, ВПК
- спецслужби почали трохи працювати на країну замість існування у якості філіалу ФСБ
- навів лад у банківський сфері, що несподобалося дуже багатьом ділкам, наприклад, тій самій бородатій бабушці
- почав націоналізацію деяких підприємств
- відмовився від постачання газу з росії
- почав будівництво/ремонт доріг/інфраструктури
- реформа децентралізації
- домовився за мінські угоди та визнання росії агресором
- росія і Захід припинили домовлятись за нас так ніби ми якась річ
Він залишається кращим Президентом України
Хочу бачити президентом Тимошенко. Їй байдуже на всіх, хто і що каже. Вона топить за Україну, за людей і за нормальне життя для людей. Для мене це велика цінність.
Это так блеяла баба Дуля на заседании СНБО под руководством железного пастора Турчинова в 14 году, когда кацапня своей ордой двинула в Украину. Пока она жива, никто и никогда не забудет, как старуха пыталвась продать Украину фюреру репоедов *****.
PS третьим по списку претендентов в цари идёт Бойко, за ним уже начинается пустыня. Нас опять готовят к выбору "из двух сортов говна выбери наилучшее". Кого будешь выбирать на следующих выборах, когда во втором туре будет пара "Зеленский-Порошенко" ? Это мой любимый вопрос для любителей говорить "все они там одинаковые". Напоминаю выбор "не пойду вообще голосовать", "испорчу бюллетень", и т.д. - это просто выбор "я проголосовал как большинство" и сделавший так всё равно несет ответственность за то, что этого человека выбрали в президенты.
Все, что выше Гройсмана - гопак на граблях в исполнении мудрого нарiда!
Порохоботы в Фейсбуке массово радуются тому, что антирейтинг Зеленского обогнал антирейтинг Порошенко.
Безусловно, я тоже рад как конкретно этому событию, так и тенденциям в целом - тем более, что я тоже приложил к этому руку. И всё же, вынужден испортить всем праздник, добавив пару ложек дёгтя.
Ложка №1. Обратите внимание, что антирейтинг Зеленского резко вырос по версии Центра Разумкова. Того самого центра, который по необъяснимым причинам крайне лоялен к пророссийскому сыну своего пророссийского отца Дмитрию Разумкову. Тому самому Дмитрию Разумкову, которого недавно обидел Зеленский, выперев его пинком под зад с поста главы парламента. Тому самому Дмитрию Разумкову, который по сути заявил о начале предвыборной кампании, и под которого (по слухам) уже собирают партию с ЛОМами вроде Гордона и Комаровского, которые вдруг принялись критиковать бубочку, от которого раньше буквально текли. Тому самому Дмитрию Разумкову, который в этом же опросе имеет самый низкий антирейтинг во вселенной, какой замечательный кандидат, в такого обязательно должны инвестировать все заинтересованные лица от Ахметова до Путина.
В свете этих факторов верить рейтингам от центра Разумкова - мягко говоря наивно.
Ложка №2. Антирейтинг Порошенко никуда не делся. Хорошо, если Зеленского больше не выберут президентом. Плохо, что Порошенко тоже не выберут. Плохо, что олигархи опять наделают политпроектов на все вкусы, от партии Разумкова для умеренно-пророссийских и "евроскептиков", до партии Притулы для умеренно-патриотичных избирателей. Для радикалов по разные стороны спектра будут Свобода и Шарий, для консерваторов - ОПЗЖ и Тимошенко. А уж за то, что останется, и будут драться между собой настоящие проукраинские партии, продемонстрировавшие на выборах в Харькове редкую способность к объединению и соблюдению договорённостей.
Впрочем, это уже ложка номер 3.
Раньше, чтобы испортить бочку мёда, хватало и одной ложки!
Ну а рассказывать про олигархические партии, скуля по ОЛИГАРХУ Порошенко - выглядит тупо и нелепо.
А не могли бы Вы назвать ну хоть парочку "патриотичных кандидатов без антирейтинга" ?
Обещаю только, что с моей стороны хамства не будет.
Свобода там исключена из патриотических сил и обозначена как партия для радикалов (даже не радикальных патриотов), Притула там - "олигархический политпроект" и тд. Помнится - "Голос" у порошенковских политтехнологов тоже был "олигархическим проектом", хотя казалось бы - что может быть более олигархическим проектом, чем непосредственно олигарх во главе партии и олигарх как кандидат в президенты?
Вот и получается, что любые проукраинские кандидаты для порошенковских политтехнологов - это либо "радикалы", либо "олигархические политпроекты", либо Партия ЕС (то есть - партия одного олигарха). Верно?
Лично я вообще не понимаю и не принимаю политиков "из народа" -- рабочих-колхозников, артистов, поэтов-художников и проч. творческих. Что они смыслят в реальной политике? Политикой, кмк, должны заниматься юристы, экономисты, международники, да и то те, что поумнее и поопытнее. А балаболам от сохи/от станка/от микрофона здесь не место, кмк.
Записался в партию (голос, слуги...) = попал в парламент -- мне это тоже не понять. "Новые лица" -- это конечно хорошо, но в определённых пределах. До маразма типа нашего доходить тут не стОит.
Поэтому я и согласен автором "Имею сказать".
За ними не особо далеко 2 откровенно прокацапских выродка.
А вот Чмыряев настораживает...
Одним словом, довыборы наглядно показали, что 70% антирейтинг Петра Алексеевича никуда не делся, что что, а антирейтинг изменить крайне сложно, Юлия Владимировна подтвердит...
Кишка тонка.
Позорище.
Погиб солдат Украины, а эти с ОП бутафорией занимаются по договорённости.
В хатке очень холодно тебе, мой друг,
Но если ты за ЗЕ бежал, голосовал -
Можешь не морозиться - включи Квартал!
Там ожог от дивана,
Там в жаре- фонари,
Там тепло от экрана -
Всё кипит до зари...
ЗЕ , ПО, ЮЛь - мають 100% . Вже Мертветчук й Бойко тільки разом мають 100% . По-одинці в кожного по 60% десь так й саме цей фактор Ібуковича висував як лідера прокремлівської шобли . Бо Бойко не такий був таксичний, але ж в ті часи впізнаність його була не більше 20% .
Той же Смешко - супер підходить як військовий фахівець . Але ж хто його знає ?! Так само й Разумков .
Їх антирейтинги поряд з абсолютно опізнанними лідерами не маєть жодного сенсу . Але ж для тих , хто зараз витягує за вуха Разумкова це дуже добре . Бо саме тому , що дрібна частина виборців знає й розумії , хто такий Разумков , саме тому олігархату буде нескладно через йще одне "нове обличчя" не дати можливості просунутив в презіденти людину для їх небеспечну ... Просунути абсолютного клона ЗЕ-висюка з точку зору системних питань : землі , властності , продажу України в лізінг іноземцям ..