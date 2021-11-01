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Новости Коронавирус и карантин
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Для стабилизации ситуации с COVID-19 Киеву потребуется около трех недель, - Рубан

Для стабилизации ситуации с COVID-19 Киеву потребуется около трех недель, - Рубан

"Красная" зона карантина в Киеве начала действовать с 1 ноября. Для стабилизации ситуации с коронавирусом в столице потребуется около трех недель.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олега Рубана в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. 

Рубан отметил, что сейчас Киев вошел в пик заболеваемости.

"Как показывает практика, лишь трехнедельная мера ограничительная приводит к стабилизации эпидемической ситуации. Поэтому необходимо наблюдать, работать с группами риска, работать с вакцинацией и проводить контроль противоэпидемических мероприятий. Если соблюдать, то мы скоро увидим стабилизацию ситуации", - отметил он.

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Отметим, ранее в Минздраве отмечали, что опыт прошлых "красных" зон свидетельствует о том, что средний срок пребывания региона в зоне с самыми строгими ограничениями составляет 37 дней.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25792) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Правильно,локдаун на три недели и порядок!
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01.11.2021 11:37 Ответить
Коли почнеться розгляд судових справ з впровадження цього ковідного геноциду людства, кияни ні в якому разі не повинні забути заслуг таких виродків, як Кличко і Рубан...
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01.11.2021 11:42 Ответить
Насмішив. Заслуг Кличка, звісно, не забудуть: оберуть мером на слідуючий термін. А то і президентом. Ходять такі чутки, що він слідуючим запланований. Хіба що Буба вмовить "сильних світу цього" залишити його ще на один срок.
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01.11.2021 13:18 Ответить
Ти хоч і Комік, але точно не Прикольний.
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01.11.2021 13:36 Ответить
Через три тижні (21.11.2021) - річниця початку Помаранчевої революції та Євромайдану. А незабаром (27.11.2021) - річниця вшанування жертв Голодомору
Одразу після цих подій локдаун скасують в Києві.
Згадаєте мої слова
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01.11.2021 11:51 Ответить
Очень правильно посчитали! Сначала подъем, потом плато, потом спад... Сейчас вышли на плато. Недели три - и пойдет спад. Орви проходят циклично. И без локдауна. А они теперь эту цикличность себе в заслуги запишут... Молодцы какие... Главное, каждый год такое, а такое впечатление, что люди только 2020 на свет родились и такую цикличность орви заметили... Ах, да, мы ж до этого тесты не делали... Что те тесты показывают, правда, никому не известно... Написали, что ковид... Не читайте на заборах...
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01.11.2021 11:57 Ответить
 
 