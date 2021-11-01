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Новости Коронавирус и карантин
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Уровень госпитализаций с COVID-19 6-й день находится на плато, - Ляшко

Уровень госпитализаций с COVID-19 6-й день находится на плато, - Ляшко

Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине вышел на плато после трехмесячного роста.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Темпы вакцинации в Украине уже дают первые положительные результаты. Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста", - сказал он.

Ляшко сообщил, что на минувшей неделе в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной за неделю – 1,74 млн, неделей ранее - более 1,5 млн.

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Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Как же он затрахал...Альпинист хренов.
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01.11.2021 11:39 Ответить
Плато - це стабільних 500 трупів кожного дня. Силами уряду досягнуто стабільність.
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01.11.2021 11:41 Ответить
ну,когда койки в больницах заполнены на 100%-это тоже плато госпитализации
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01.11.2021 11:42 Ответить
А ще він недавно оголосив, що в перехворілих на ковід в 11 раз більше шансів захворіти знову
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01.11.2021 11:47 Ответить
Тобто все що ми знали до цього відносно імунитету людини можна викидати у сміття, я так розумію.
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01.11.2021 12:33 Ответить
Он перепутал, в 11 раз меньше ,я читал эту статью.
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01.11.2021 13:31 Ответить
 
 