Уровень госпитализаций с COVID-19 6-й день находится на плато, - Ляшко

Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине вышел на плато после трехмесячного роста.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Темпы вакцинации в Украине уже дают первые положительные результаты. Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста", - сказал он.

Ляшко сообщил, что на минувшей неделе в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной за неделю – 1,74 млн, неделей ранее - более 1,5 млн.

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