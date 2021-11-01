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Рівень госпіталізацій із COVID-19 6-й день перебуває на плато, - Ляшко
Рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні вийшов на плато після тримісячного зростання.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Темпи вакцинації в Україні вже дають перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні перебуває на плато після більш як тримісячного зростання", - сказав він.
Ляшко повідомив, що минулого тижня в Україні зробили рекордну кількість щеплень антиковідною вакциною за тиждень - 1,74 млн, тижнем раніше - понад 1,5 млн.
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Колыван Спикер
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