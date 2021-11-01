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Новини Коронавірус і карантин
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Рівень госпіталізацій із COVID-19 6-й день перебуває на плато, - Ляшко

Рівень госпіталізацій із COVID-19 6-й день перебуває на плато, - Ляшко

Рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні вийшов на плато після тримісячного зростання.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Темпи вакцинації в Україні вже дають перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні перебуває на плато після більш як тримісячного зростання", - сказав він.

Ляшко повідомив, що минулого тижня в Україні зробили рекордну кількість щеплень антиковідною вакциною за тиждень - 1,74 млн, тижнем раніше - понад 1,5 млн.

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Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Как же он затрахал...Альпинист хренов.
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01.11.2021 11:39 Відповісти
Плато - це стабільних 500 трупів кожного дня. Силами уряду досягнуто стабільність.
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01.11.2021 11:41 Відповісти
ну,когда койки в больницах заполнены на 100%-это тоже плато госпитализации
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01.11.2021 11:42 Відповісти
А ще він недавно оголосив, що в перехворілих на ковід в 11 раз більше шансів захворіти знову
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01.11.2021 11:47 Відповісти
Тобто все що ми знали до цього відносно імунитету людини можна викидати у сміття, я так розумію.
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01.11.2021 12:33 Відповісти
Он перепутал, в 11 раз меньше ,я читал эту статью.
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01.11.2021 13:31 Відповісти
 
 