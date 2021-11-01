Інформаційне навантаження про коронавірус варто зменшити, - епідеміолог Виноград. ВIДЕО
Сьогодні українці отримують надто багато інформації про коронавірус з різних джерел. Це інформаційне навантаження слід зменшити.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявила доктор медичних наук, професор, епідеміолог Наталія Виноград.
"Припиняємо зайве інформаційне перевантаження населення. На мою думку, протягом двох років це один із критичних напрямів. Комусь вигідно, щоб люди постійно нервували, мали різноспрямовану інформацію", - зазначила епідеміолог.
Медик провела паралель з інформуванням громадян України щодо подій у зоні бойових дій на Донбас.
"Ви чули, щоб про події на фронті хтось більше говорив, ніж відповідальна особа – скільки поранених, убитих, скільки обстрілів? Ні. Так само має бути і тут. У нас також війна, тільки біологічна. Є одна людина, яка має право озвучувати, яка надає потрібну інформацію щодня. І щодня відповідно до певної території та груп населення ми повинні включати адекватність у наших заходах та моделювати – це закрити, це заборонити, за цим стежити", - підсумувала Виноград.
Будь ласка, зачекайте...
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22 лікуються вдома у неважкому стані..
звичайна європейська статистика...ЩО НЕ ТАК ?
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Так, минуточку. «Немає жодного хворого», или все-таки «немає жодного госпіталізованого»?
Таки да, «у лікарні» - немає. А «у містечку» - таки есть.
https://dumskaya.net/pics1/pics2/c9803-1635352422.png
Не, тоже неплохо - в целом городе всего лишь 22 больных, из них только 8 привитых. Это 36% получается.
Как раз при Степанове, который был вечно в истерике и не умел адекватно изъясняться, не плюясь слюной, я почти не читал украинские ресурсы по теме ковида, предпочитал Ассошиейтед пресс, Рейтерс, ВОЗ и т.д. Все очень ясно и четно объясняется. На основании научных данных.
А ученым, в отличие от кацапских троллей, я привык доверять.
І звідси паніка і протиставлення ваксерів і антиваксерів..
бо коли одні починають "городити ху..ню", то протилежна сторона не змовчить....
Другое дело, что в той инфопомойке , в которую нас макают, разобраться и сделать правильные выводы, дано ох как далеко не всем...
Почему не верят нашим чиновникам и МОЗ ? Потому что, в 80% случаев они несут откровенную пургу.
Отсутствует здравый смысл.
не повышать уровень образования населения а уменьшать нагрузку на его тупой мозг.
НЕ ПИ.ДИ !
299929
Все в масках, даже бомжи и арабы, в закрытых помещениях, в метро, даже там, где нет полиции и никто не видит, в поездах никто не снимает, как у нас. Причём не просто в марлевых масочках и шарфиках, а в нормальных респираторах не ниже FFP2 (кто с клапаном, кто без), потому что масочки из овна запретили носить, т.к. они плохо защищают. Даже на улицах многие в масках.
И никто не выёживается и не кричит, что его прав лишают.
Только Украина равняется на Египет. Ведь Египет - самая прогрессивная в мире страна с лучшей медициной и постоверной статистикой заболевших, куда там той Италии.
твой бред логичным никак не назовешь... ты допускаешь массу логическийх ошибок, первая из которых, это делать выводы о масштабах и серьезности пандемии на примере своего окружения....
а ось нeдопуском на роботу напрягти уколотися як два пальцi.
тому тупо копiювати європу нeмає сeнсу. європа змeншує iнфотиск бо вони вжe вкололися на 60-80%. далi дiло за природою i самозбeрганням. а дамочки украiнськi що говорять такi рeчi лишe показують що вони слiдкують за iнфопотоком в iнших краiнах а до своє примiнити можуть як папуги бeз логiчноi адаптацii до умов своє крани.
НА АТЬ _ДВА !
епідеміолог освіччена ,але дура.
БО ЯК?