Інформаційне навантаження про коронавірус варто зменшити, - епідеміолог Виноград. ВIДЕО

Сьогодні українці отримують надто багато інформації про коронавірус з різних джерел. Це інформаційне навантаження слід зменшити.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявила доктор медичних наук, професор, епідеміолог Наталія Виноград.

"Припиняємо зайве інформаційне перевантаження населення. На мою думку, протягом двох років це один із критичних напрямів. Комусь вигідно, щоб люди постійно нервували, мали різноспрямовану інформацію", - зазначила епідеміолог.

Медик провела паралель з інформуванням громадян України щодо подій у зоні бойових дій на Донбас.

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"Ви чули, щоб про події на фронті хтось більше говорив, ніж відповідальна особа – скільки поранених, убитих, скільки обстрілів? Ні. Так само має бути і тут. У нас також війна, тільки біологічна. Є одна людина, яка має право озвучувати, яка надає потрібну інформацію щодня. І щодня відповідно до певної території та груп населення ми повинні включати адекватність у наших заходах та моделювати – це закрити, це заборонити, за цим стежити", - підсумувала Виноград.