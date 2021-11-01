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Інформаційне навантаження про коронавірус варто зменшити, - епідеміолог Виноград. ВIДЕО

Сьогодні українці отримують надто багато інформації про коронавірус з різних джерел. Це інформаційне навантаження слід зменшити.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявила доктор медичних наук, професор, епідеміолог Наталія Виноград.

"Припиняємо зайве інформаційне перевантаження населення. На мою думку, протягом двох років це один із критичних напрямів. Комусь вигідно, щоб люди постійно нервували, мали різноспрямовану інформацію", - зазначила епідеміолог.

Медик провела паралель з інформуванням громадян України щодо подій у зоні бойових дій на Донбас.

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"Ви чули, щоб про події на фронті хтось більше говорив, ніж відповідальна особа – скільки поранених, убитих, скільки обстрілів? Ні. Так само має бути і тут. У нас також війна, тільки біологічна. Є одна людина, яка має право озвучувати, яка надає потрібну інформацію щодня. І щодня відповідно до певної території та груп населення ми повинні включати адекватність у наших заходах та моделювати – це закрити, це заборонити, за цим стежити", - підсумувала Виноград.

Автор: 

інформація (299) карантин (18172) МОЗ (5406) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Виноград Наталія (4)


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Топ коментарі
+19
Кому-то выгодно, чтобы люди постоянно нервничали, имели разнонаправленную информацию
Это прежде всего выгодно тем кто проводит вакцинацию. Именно они и нагнетают треш. Напугай человека, вгони его в панику, заставь выключить мозги и включить рефлексы и все - он твой. Руководи им как хочешь - делай с ним что хочешь.
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01.11.2021 09:35 Відповісти
+19
А можна просто жити без вакцинації та крематоріїв? Чи Ви цього апріорі не припускаєте. У Вас тілки чорно-білі кольори можливі. Чи теж треш наганяєте?
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01.11.2021 09:37 Відповісти
+16
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01.11.2021 09:32 Відповісти
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ну і що "опровєргнуто " ?

22 лікуються вдома у неважкому стані..

звичайна європейська статистика...ЩО НЕ ТАК ?

------------------------------------------

Так, минуточку. «Немає жодного хворого», или все-таки «немає жодного госпіталізованого»?

Таки да, «у лікарні» - немає. А «у містечку» - таки есть.

https://dumskaya.net/pics1/pics2/c9803-1635352422.png

Не, тоже неплохо - в целом городе всего лишь 22 больных, из них только 8 привитых. Это 36% получается.
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01.11.2021 14:38 Відповісти
це з ФСБ-шної методички ...)
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01.11.2021 14:35 Відповісти
альо тролі...скільки башляють вам ваші мамки щоб писати брєд...
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01.11.2021 09:50 Відповісти
набагато менше, ніж журнашлюхам за їх нагнітання страху, на жаль(
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01.11.2021 09:56 Відповісти
В известной степени согласен: слишком много белого шума. Как минимум-тяжело ориентироваться в избытке информации. Как максимум-психологическое давление и так далее.
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01.11.2021 09:53 Відповісти
У багатьох людей взагалі відсутнє критичне мислення та логіка.
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01.11.2021 09:56 Відповісти
Беда в том, что информации нет. Есть истерика- вакцина или крематорий. Как у обезьян- крик вместо фактов.
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01.11.2021 09:57 Відповісти
є iнфoррмацiя. лишe мiзкiв нeмає ii пeрeварити. а коли iнфа нe пeрeварюється то накoпичується баласт
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01.11.2021 10:03 Відповісти
Скільки по місяцям померло всього та скільки від ковіду? У вас є така інформація, чи це просто висєр?
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01.11.2021 11:50 Відповісти
информации более чем достаточно.
Как раз при Степанове, который был вечно в истерике и не умел адекватно изъясняться, не плюясь слюной, я почти не читал украинские ресурсы по теме ковида, предпочитал Ассошиейтед пресс, Рейтерс, ВОЗ и т.д. Все очень ясно и четно объясняется. На основании научных данных.
А ученым, в отличие от кацапских троллей, я привык доверять.
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01.11.2021 10:37 Відповісти
"ОДИН человек предоставляет НУЖНУЮ информацию"! Що не зрозуміло?! Стадо хтось,кудись,навіщось гонить! Хто не бажає у "стадо"-оголосити"антиваксером,піддати обструкції,затаврувати,засудити,поставити на місце!
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01.11.2021 09:55 Відповісти
А "великий епідеміолог" не подумала що вона пропагандує звичайну цензуру? "Лише одна людина має право інформувать"? А хто - ця людина? Та якій дадуть команду замовчувать чергові "просери" "ЗЕ-шобла"? Адже тоді ніхто не довідається як сільський фельдшер на Чернігівщині "на око" виставив бабці діагноз - "КОВІД"! А в обласній лікарні без перевірки запхнули її у "ковідне" відділення І лише через три дні вияснилося що у бабки - звичайна застуда і перевели у звичайну палату І бабка вже туди перенесла збудника ковіду заразившись там А результатом було те що бабка все-таки від КОВІДУ померла (який отримала в лікарні) та ще й всю свою сім"ю заразила(двох синів і невістку) та сусідів по палаті І це - інформація "з перших рук" - від людини що знає цю сім"ю особисто
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01.11.2021 09:57 Відповісти
Про це вона і каже- ніяких бездоказових фактів, а тільки статистика.
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01.11.2021 10:00 Відповісти
А те що я привів - це "статистика" чи ні?
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01.11.2021 10:06 Відповісти
Ні. Скільки всього померло, скільки ві ковіду? Один випадок- це не статистика.
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01.11.2021 11:48 Відповісти
Саме із таких "випадків" формується відношення до збереження життя людей в Україні! Так "епідеміолог" хоче щоб про подібне мала право говорить лише одна людина? А хто буде приймать рішення - повідомлять про подібне чи ні?!
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01.11.2021 11:55 Відповісти
власне "роздування" подібних випадків дехто може сприйняти за тенденцію...
І звідси паніка і протиставлення ваксерів і антиваксерів..

бо коли одні починають "городити ху..ню", то протилежна сторона не змовчить....
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01.11.2021 14:23 Відповісти
Ну - і що ти хочеш цим сказать? Люди вже прекрасно зрозуміли що "ЗЕ-скот" при владі "засрався по самі вуха" і старається хоч якось приховать свої чергові "зашквари" Виправить не вдається : значить - треба "замовчувать" Саме це ми і бачимо!
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01.11.2021 14:42 Відповісти
А Кличко не подумал, что не пускать невакцинированных в транспорт это действие почище цензуры под названием сегрегация?Как аукнется, так и откликнется.
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01.11.2021 10:28 Відповісти
Я не знаю що "думав"Кличко! Може про те що невакциновані заповнили усі коовідні відділення? І що саме з-за них лікарі працюють з перевантаженням і витрачають на них левову частку медресурсів і часу?
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01.11.2021 10:54 Відповісти
Кличко думал?Это слишком смешно, чтобы спорить.
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01.11.2021 11:03 Відповісти
Судячи з твоїх "високопарних" коментарів - тобі до нього далеко! Теж мені - "Еллочка-людоїдка ХХІ століття"! Одна "сегрегація" чого варта! Ти хоч розберися чим вона відрізняється від "дискримінації" Ще почни про "апартеїд" "закидать"!!!
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01.11.2021 11:09 Відповісти
На каждого мудреца довольно простоты. Устроить ему дефенестрацию, и следом швырнуть огнетушителем.
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01.11.2021 11:15 Відповісти
Есть вопросы. Нахрена бабка с простудой поперлась в больницу вместо поликлиники? Где были родные? Если бабке себя удовлетворительно ощущала, зачем согласилась лечь в ковидное отделение? У бабки маразм
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01.11.2021 12:14 Відповісти
А фельдшер бабку питала? Вона - спеціаліст і представляє за своїми посадовими обов"язками державу у тому селі (в області охорони здоров"я) Саме про це я і кажу - коли інформація "дозована" і лише одна особа приймає рішення - інформувать чи ні - то якраз до подібних наслідків це і приводить!
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01.11.2021 12:19 Відповісти
Информация должна поступать из нескольких источников иначе всегда срабатывает искушение распорядиться ею в свою пользу и соответственно во вред остальным.
Другое дело, что в той инфопомойке , в которую нас макают, разобраться и сделать правильные выводы, дано ох как далеко не всем...
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01.11.2021 13:01 Відповісти
Саме цьому принципу нас і вчили - отримувать інформацію з кількох джерел аналізувать її відсіювать суб"єктивізм і отримувать об"єктивну картину Основна маса це зробить не здатна -живе емоціями
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01.11.2021 13:12 Відповісти
Так, даже жизнь их ничему не учит...
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01.11.2021 13:19 Відповісти
Нужно уменьшить не информационную а брехливую нагрузку!!
Почему не верят нашим чиновникам и МОЗ ? Потому что, в 80% случаев они несут откровенную пургу.
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01.11.2021 09:57 Відповісти
Причем в этой пурге даже элементарная логика отсутствует зачастую.
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01.11.2021 10:02 Відповісти
Логика - у них ругательное слово.
Отсутствует здравый смысл.
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01.11.2021 10:04 Відповісти
тому що iх породили тi у кого тeж логiка вiдсутня. i вони вiдповiдно продукують для тих хто iх породив.
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01.11.2021 10:05 Відповісти
типичная совковая методика борьбы с проблемой.
не повышать уровень образования населения а уменьшать нагрузку на его тупой мозг.
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01.11.2021 10:00 Відповісти
а як жe ж ii повисити коли ЗeЛeнка випустила антиковiдний ролiк зi своiми зiрками дe вони залякують дiтeй нeправдивою iнфою - дiтям кажуть нe лапати кнопки в лiфтi i т.д. начe вiрус пeрeдаєтья чeрeз шкiру. а в рeалi лапати можна всe. трeба лишe нe лазити тими руками у слизовi оболонки.
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01.11.2021 10:10 Відповісти
Дети редко моют руки и часто ковыряют в носу.
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01.11.2021 12:02 Відповісти
так i лапають усe. чим мeншe за вiком тим бiльшe лапають! алe за мeншими повиннi слiдкувати дорослi. а ось старшим якi можуть вжe за собою слiдкувати нашо брeхати? ти просто нe бачив як дiти iз зaсраними вчилками мiзками вeдуть сeбe: сидить 5 класник у маршрутцi. усe дорослe бидло бeз намордникiв. малий щiльно натягaє свою синю бeзполєзну масочку. бо йому нiхто нe пояснив що коли стадо бeз намординикiв то йому та маска до жопи двeрцi.
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01.11.2021 15:28 Відповісти
хотел сначала лайкнуть женщину, авторитетный специалист, но... пойдем простым логическим путем (с) - у меня больше тысячи знакомых (одних одноклассников-однокурсников сотня), два года эпидемии - все живы! (дай бог всем здоровья) Молния за это время двоих убила... А доходы людей за это время (точнее покупательная способность зарплаты, при стабильном долларе) упала в 2-3 раза. Где деньги, Зин? А почитайте статистику банков, металлургии, список форбс, здесь же, на цензоре - в 2-3 раза увеличение. Совпадение? - не думаю...) Проблема в том, что люди сверхпродажные - за сиюминутные деньги готовы не только статистику подделывать. И не надо говорить, типа "посмотрите что в больницах творится" - согнать всех на один этаж, тогда как и раньше была очень серьезная проблема внутрибольничной инфекции а сейчас, когда все рядышком в инфекционке лежат и принимают сильнейшие иммунодепрессанты...
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01.11.2021 10:05 Відповісти
Кілька днів - з Єгіпта. Ну, нема на курортах ніякого вірусу, нема. Масок теж майже нема ніде, зрідка наші перелякані і кацапи в масках трапляються. Кого щепять, невідомо. Людям їсти нема чого, їм не до вірусу. Це в нас ще залишки доїдають, як доїдять, збагнуть, шо лишились голими-босими-голодними, але буде пізно.
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01.11.2021 10:45 Відповісти
зате кільканадцять разів щеплені)
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01.11.2021 11:00 Відповісти
В Єгипті ?
НЕ ПИ.ДИ !

299929
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01.11.2021 14:28 Відповісти
На курортах у народа притупляется чувство опасности, другое настроение, им неохота думать про ковид. Правда там живут в бунгало и номерах, пересекаются редко и мало, всюду открытые помещения где хорошо обновляется воздух. Масса солнца, ультрафиолета. Курорты совершенно не аналогичны городам. Мы там не видим что происходит в городах, да нас туда и не пустят. Власти выгодно сохранять туризм на курортах, это бабло. Они не будут сильно напрягать туристов карантином. А если вдруг где-то вспышка ковида, это скроют.
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01.11.2021 12:00 Відповісти
Дитятко, ти з тайги вилізло?
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01.11.2021 12:20 Відповісти
і знову лахтінські боти про майбутній голод в Україні....
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01.11.2021 14:27 Відповісти
По Египту за сутки новых больных 933
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01.11.2021 17:45 Відповісти
Был летом в Риме на матче сборной, это ещё когда волны не было новой.
Все в масках, даже бомжи и арабы, в закрытых помещениях, в метро, даже там, где нет полиции и никто не видит, в поездах никто не снимает, как у нас. Причём не просто в марлевых масочках и шарфиках, а в нормальных респираторах не ниже FFP2 (кто с клапаном, кто без), потому что масочки из овна запретили носить, т.к. они плохо защищают. Даже на улицах многие в масках.
И никто не выёживается и не кричит, что его прав лишают.
Только Украина равняется на Египет. Ведь Египет - самая прогрессивная в мире страна с лучшей медициной и постоверной статистикой заболевших, куда там той Италии.
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02.11.2021 16:18 Відповісти
Читати і розуміти, про шо йдеться, респіратор заважає?
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03.11.2021 06:51 Відповісти
И что же там написано? Разъясни. Что никакого вируса нет? Или я что-то неправильно прочитал?
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03.11.2021 14:20 Відповісти
"пойдем простым логическим путем (с)"
твой бред логичным никак не назовешь... ты допускаешь массу логическийх ошибок, первая из которых, это делать выводы о масштабах и серьезности пандемии на примере своего окружения....
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01.11.2021 11:11 Відповісти
это точно врач написала ? Наоборот, власть давным давно должна была бы провести мощную просветительскую кампанию насчет вакцинации. Взамен имеем лишь дыбильные видосики президента-стендапера.... и пиар кампанию "велыкого будивныцтва" которое многие почему то называют "крадивныцтывом"
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01.11.2021 11:08 Відповісти
Таки да, это если хотят чтоб болели меньше, конечно)
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01.11.2021 11:14 Відповісти
Взагал-то ситуацiя показує що люди давно абстрагувалися вiд тeми вiруса. тому iх важко будь-якою iнфою загнати вакцинуватися. бо вони поза будь-якою iнфою про пандeмю! тому вона на них нe дiє. тому змeншиться об"єм iнфи чи збiльшится - насрать!
а ось нeдопуском на роботу напрягти уколотися як два пальцi.
тому тупо копiювати європу нeмає сeнсу. європа змeншує iнфотиск бо вони вжe вкололися на 60-80%. далi дiло за природою i самозбeрганням. а дамочки украiнськi що говорять такi рeчi лишe показують що вони слiдкують за iнфопотоком в iнших краiнах а до своє примiнити можуть як папуги бeз логiчноi адаптацii до умов своє крани.
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01.11.2021 11:17 Відповісти
Пока массово задаются дебильные вопросы "зачем прививки и карантин? Зачем носить маски и блюсти дистанцию? Почему власть меня не обезопасила от болезни и смерти?" - инфы слишком мало, или она не доходит до народа, и нагрузку нужно увеличивать. То есть десятитысячного повторения многим мало, им нужно повторить сто тысяч, привести примеры, может даже картинки и видео показать. Потому как зачастую уровень невежества зашкаливает
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01.11.2021 11:51 Відповісти
Припиняємо зайве інформаційне перевантаження населення.
НА АТЬ _ДВА !

епідеміолог освіччена ,але дура.

БО ЯК?
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01.11.2021 14:25 Відповісти
Сегодня в Украине новых больных короной 18500, а за неделю в среднем за сутки 22900. Останавливать просвещение народа по ковиду можно когда новых больных пару тысяч будет. И не будет повышения стабильно пол-года.
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01.11.2021 17:51 Відповісти
Власть и сми сами пиарят эту "смертельную" болезнь как придурки и ставят людей в очередь на вакцины, вместо того, что бы решать вопросы с медициной и забыть об этом явлении. Теперь каждый сезон будет этот психоз. В Европе люди живут нормальной жизнью и не парятся, наши "спасают" и всем плохо от их спасения.
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02.11.2021 03:00 Відповісти
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