Информационную нагрузку о коронавирусе следует уменьшить, - эпидемиолог Виноград. ВИДЕО

На сегодняшний день украинцы получают слишком много информации о коронавирусе из разных источников. Эту информационную нагрузку следует уменьшить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Наталия Виноград.

"Прекращаем излишнюю информационную перегрузку населения. По-моему, в течение двух лет это одно из критических направлений. Кому-то выгодно, чтобы люди постоянно нервничали, имели разнонаправленную информацию", - отметила эпидемиолог.

Медик провела параллель с информированием граждан Украины о событиях в зоне боевых действий на Донбасс.

"Вы слышали, чтобы о событиях на фронте кто-то больше говорил, чем ответственное лицо - сколько раненых, убитых, сколько обстрелов? Нет. Так же должно быть и здесь. ... У нас тоже война, только биологическая. Есть один человек, который имеет право озвучивать, который предоставляет нужную информацию каждый день. И каждый день в соответствии с определенной территорией и группами населения мы должны включать адекватность в наших мероприятиях и моделировать – это закрыть, это запретить, за этим следить", - подытожила Виноград.

