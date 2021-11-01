РУС
Информационную нагрузку о коронавирусе следует уменьшить, - эпидемиолог Виноград. ВИДЕО

На сегодняшний день украинцы получают слишком много информации о коронавирусе из разных источников. Эту информационную нагрузку следует уменьшить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Наталия Виноград.

"Прекращаем излишнюю информационную перегрузку населения. По-моему, в течение двух лет это одно из критических направлений. Кому-то выгодно, чтобы люди постоянно нервничали, имели разнонаправленную информацию", - отметила эпидемиолог.

Медик провела параллель с информированием граждан Украины о событиях в зоне боевых действий на Донбасс.

"Вы слышали, чтобы о событиях на фронте кто-то больше говорил, чем ответственное лицо - сколько раненых, убитых, сколько обстрелов? Нет. Так же должно быть и здесь. ... У нас тоже война, только биологическая. Есть один человек, который имеет право озвучивать, который предоставляет нужную информацию каждый день. И каждый день в соответствии с определенной территорией и группами населения мы должны включать адекватность в наших мероприятиях и моделировать – это закрыть, это запретить, за этим следить", - подытожила Виноград.

Также читайте: Эпидзонирование Украины: уровень заболеваемости превышен в 10 раз, в Киеве и 12 областях "красный" уровень по занятости коек с кислородом, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

+19
Кому-то выгодно, чтобы люди постоянно нервничали, имели разнонаправленную информацию
Это прежде всего выгодно тем кто проводит вакцинацию. Именно они и нагнетают треш. Напугай человека, вгони его в панику, заставь выключить мозги и включить рефлексы и все - он твой. Руководи им как хочешь - делай с ним что хочешь.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:35 Ответить
+19
А можна просто жити без вакцинації та крематоріїв? Чи Ви цього апріорі не припускаєте. У Вас тілки чорно-білі кольори можливі. Чи теж треш наганяєте?
показать весь комментарий
01.11.2021 09:37 Ответить
+16
показать весь комментарий
01.11.2021 09:32 Ответить
ну і що "опровєргнуто " ?

22 лікуються вдома у неважкому стані..

звичайна європейська статистика...ЩО НЕ ТАК ?

------------------------------------------

Так, минуточку. «Немає жодного хворого», или все-таки «немає жодного госпіталізованого»?

Таки да, «у лікарні» - немає. А «у містечку» - таки есть.

https://dumskaya.net/pics1/pics2/c9803-1635352422.png

Не, тоже неплохо - в целом городе всего лишь 22 больных, из них только 8 привитых. Это 36% получается.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:38 Ответить
це з ФСБ-шної методички ...)
показать весь комментарий
01.11.2021 14:35 Ответить
альо тролі...скільки башляють вам ваші мамки щоб писати брєд...
показать весь комментарий
01.11.2021 09:50 Ответить
набагато менше, ніж журнашлюхам за їх нагнітання страху, на жаль(
показать весь комментарий
01.11.2021 09:56 Ответить
В известной степени согласен: слишком много белого шума. Как минимум-тяжело ориентироваться в избытке информации. Как максимум-психологическое давление и так далее.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:53 Ответить
У багатьох людей взагалі відсутнє критичне мислення та логіка.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:56 Ответить
Беда в том, что информации нет. Есть истерика- вакцина или крематорий. Как у обезьян- крик вместо фактов.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:57 Ответить
є iнфoррмацiя. лишe мiзкiв нeмає ii пeрeварити. а коли iнфа нe пeрeварюється то накoпичується баласт
показать весь комментарий
01.11.2021 10:03 Ответить
Скільки по місяцям померло всього та скільки від ковіду? У вас є така інформація, чи це просто висєр?
показать весь комментарий
01.11.2021 11:50 Ответить
информации более чем достаточно.
Как раз при Степанове, который был вечно в истерике и не умел адекватно изъясняться, не плюясь слюной, я почти не читал украинские ресурсы по теме ковида, предпочитал Ассошиейтед пресс, Рейтерс, ВОЗ и т.д. Все очень ясно и четно объясняется. На основании научных данных.
А ученым, в отличие от кацапских троллей, я привык доверять.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:37 Ответить
"ОДИН человек предоставляет НУЖНУЮ информацию"! Що не зрозуміло?! Стадо хтось,кудись,навіщось гонить! Хто не бажає у "стадо"-оголосити"антиваксером,піддати обструкції,затаврувати,засудити,поставити на місце!
показать весь комментарий
01.11.2021 09:55 Ответить
А "великий епідеміолог" не подумала що вона пропагандує звичайну цензуру? "Лише одна людина має право інформувать"? А хто - ця людина? Та якій дадуть команду замовчувать чергові "просери" "ЗЕ-шобла"? Адже тоді ніхто не довідається як сільський фельдшер на Чернігівщині "на око" виставив бабці діагноз - "КОВІД"! А в обласній лікарні без перевірки запхнули її у "ковідне" відділення І лише через три дні вияснилося що у бабки - звичайна застуда і перевели у звичайну палату І бабка вже туди перенесла збудника ковіду заразившись там А результатом було те що бабка все-таки від КОВІДУ померла (який отримала в лікарні) та ще й всю свою сім"ю заразила(двох синів і невістку) та сусідів по палаті І це - інформація "з перших рук" - від людини що знає цю сім"ю особисто
показать весь комментарий
01.11.2021 09:57 Ответить
Про це вона і каже- ніяких бездоказових фактів, а тільки статистика.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:00 Ответить
А те що я привів - це "статистика" чи ні?
показать весь комментарий
01.11.2021 10:06 Ответить
Ні. Скільки всього померло, скільки ві ковіду? Один випадок- це не статистика.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:48 Ответить
Саме із таких "випадків" формується відношення до збереження життя людей в Україні! Так "епідеміолог" хоче щоб про подібне мала право говорить лише одна людина? А хто буде приймать рішення - повідомлять про подібне чи ні?!
показать весь комментарий
01.11.2021 11:55 Ответить
власне "роздування" подібних випадків дехто може сприйняти за тенденцію...
І звідси паніка і протиставлення ваксерів і антиваксерів..

бо коли одні починають "городити ху..ню", то протилежна сторона не змовчить....
показать весь комментарий
01.11.2021 14:23 Ответить
Ну - і що ти хочеш цим сказать? Люди вже прекрасно зрозуміли що "ЗЕ-скот" при владі "засрався по самі вуха" і старається хоч якось приховать свої чергові "зашквари" Виправить не вдається : значить - треба "замовчувать" Саме це ми і бачимо!
показать весь комментарий
01.11.2021 14:42 Ответить
А Кличко не подумал, что не пускать невакцинированных в транспорт это действие почище цензуры под названием сегрегация?Как аукнется, так и откликнется.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:28 Ответить
Я не знаю що "думав"Кличко! Може про те що невакциновані заповнили усі коовідні відділення? І що саме з-за них лікарі працюють з перевантаженням і витрачають на них левову частку медресурсів і часу?
показать весь комментарий
01.11.2021 10:54 Ответить
Кличко думал?Это слишком смешно, чтобы спорить.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:03 Ответить
Судячи з твоїх "високопарних" коментарів - тобі до нього далеко! Теж мені - "Еллочка-людоїдка ХХІ століття"! Одна "сегрегація" чого варта! Ти хоч розберися чим вона відрізняється від "дискримінації" Ще почни про "апартеїд" "закидать"!!!
показать весь комментарий
01.11.2021 11:09 Ответить
На каждого мудреца довольно простоты. Устроить ему дефенестрацию, и следом швырнуть огнетушителем.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:15 Ответить
Есть вопросы. Нахрена бабка с простудой поперлась в больницу вместо поликлиники? Где были родные? Если бабке себя удовлетворительно ощущала, зачем согласилась лечь в ковидное отделение? У бабки маразм
показать весь комментарий
01.11.2021 12:14 Ответить
А фельдшер бабку питала? Вона - спеціаліст і представляє за своїми посадовими обов"язками державу у тому селі (в області охорони здоров"я) Саме про це я і кажу - коли інформація "дозована" і лише одна особа приймає рішення - інформувать чи ні - то якраз до подібних наслідків це і приводить!
показать весь комментарий
01.11.2021 12:19 Ответить
Информация должна поступать из нескольких источников иначе всегда срабатывает искушение распорядиться ею в свою пользу и соответственно во вред остальным.
Другое дело, что в той инфопомойке , в которую нас макают, разобраться и сделать правильные выводы, дано ох как далеко не всем...
показать весь комментарий
01.11.2021 13:01 Ответить
Саме цьому принципу нас і вчили - отримувать інформацію з кількох джерел аналізувать її відсіювать суб"єктивізм і отримувать об"єктивну картину Основна маса це зробить не здатна -живе емоціями
показать весь комментарий
01.11.2021 13:12 Ответить
Так, даже жизнь их ничему не учит...
показать весь комментарий
01.11.2021 13:19 Ответить
Нужно уменьшить не информационную а брехливую нагрузку!!
Почему не верят нашим чиновникам и МОЗ ? Потому что, в 80% случаев они несут откровенную пургу.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:57 Ответить
Причем в этой пурге даже элементарная логика отсутствует зачастую.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:02 Ответить
Логика - у них ругательное слово.
Отсутствует здравый смысл.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:04 Ответить
тому що iх породили тi у кого тeж логiка вiдсутня. i вони вiдповiдно продукують для тих хто iх породив.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:05 Ответить
типичная совковая методика борьбы с проблемой.
не повышать уровень образования населения а уменьшать нагрузку на его тупой мозг.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:00 Ответить
а як жe ж ii повисити коли ЗeЛeнка випустила антиковiдний ролiк зi своiми зiрками дe вони залякують дiтeй нeправдивою iнфою - дiтям кажуть нe лапати кнопки в лiфтi i т.д. начe вiрус пeрeдаєтья чeрeз шкiру. а в рeалi лапати можна всe. трeба лишe нe лазити тими руками у слизовi оболонки.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:10 Ответить
Дети редко моют руки и часто ковыряют в носу.
показать весь комментарий
01.11.2021 12:02 Ответить
так i лапають усe. чим мeншe за вiком тим бiльшe лапають! алe за мeншими повиннi слiдкувати дорослi. а ось старшим якi можуть вжe за собою слiдкувати нашо брeхати? ти просто нe бачив як дiти iз зaсраними вчилками мiзками вeдуть сeбe: сидить 5 класник у маршрутцi. усe дорослe бидло бeз намордникiв. малий щiльно натягaє свою синю бeзполєзну масочку. бо йому нiхто нe пояснив що коли стадо бeз намординикiв то йому та маска до жопи двeрцi.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:28 Ответить
хотел сначала лайкнуть женщину, авторитетный специалист, но... пойдем простым логическим путем (с) - у меня больше тысячи знакомых (одних одноклассников-однокурсников сотня), два года эпидемии - все живы! (дай бог всем здоровья) Молния за это время двоих убила... А доходы людей за это время (точнее покупательная способность зарплаты, при стабильном долларе) упала в 2-3 раза. Где деньги, Зин? А почитайте статистику банков, металлургии, список форбс, здесь же, на цензоре - в 2-3 раза увеличение. Совпадение? - не думаю...) Проблема в том, что люди сверхпродажные - за сиюминутные деньги готовы не только статистику подделывать. И не надо говорить, типа "посмотрите что в больницах творится" - согнать всех на один этаж, тогда как и раньше была очень серьезная проблема внутрибольничной инфекции а сейчас, когда все рядышком в инфекционке лежат и принимают сильнейшие иммунодепрессанты...
показать весь комментарий
01.11.2021 10:05 Ответить
Кілька днів - з Єгіпта. Ну, нема на курортах ніякого вірусу, нема. Масок теж майже нема ніде, зрідка наші перелякані і кацапи в масках трапляються. Кого щепять, невідомо. Людям їсти нема чого, їм не до вірусу. Це в нас ще залишки доїдають, як доїдять, збагнуть, шо лишились голими-босими-голодними, але буде пізно.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:45 Ответить
зате кільканадцять разів щеплені)
показать весь комментарий
01.11.2021 11:00 Ответить
В Єгипті ?
НЕ ПИ.ДИ !

299929
показать весь комментарий
01.11.2021 14:28 Ответить
На курортах у народа притупляется чувство опасности, другое настроение, им неохота думать про ковид. Правда там живут в бунгало и номерах, пересекаются редко и мало, всюду открытые помещения где хорошо обновляется воздух. Масса солнца, ультрафиолета. Курорты совершенно не аналогичны городам. Мы там не видим что происходит в городах, да нас туда и не пустят. Власти выгодно сохранять туризм на курортах, это бабло. Они не будут сильно напрягать туристов карантином. А если вдруг где-то вспышка ковида, это скроют.
показать весь комментарий
01.11.2021 12:00 Ответить
Дитятко, ти з тайги вилізло?
показать весь комментарий
01.11.2021 12:20 Ответить
і знову лахтінські боти про майбутній голод в Україні....
показать весь комментарий
01.11.2021 14:27 Ответить
По Египту за сутки новых больных 933
показать весь комментарий
01.11.2021 17:45 Ответить
Был летом в Риме на матче сборной, это ещё когда волны не было новой.
Все в масках, даже бомжи и арабы, в закрытых помещениях, в метро, даже там, где нет полиции и никто не видит, в поездах никто не снимает, как у нас. Причём не просто в марлевых масочках и шарфиках, а в нормальных респираторах не ниже FFP2 (кто с клапаном, кто без), потому что масочки из овна запретили носить, т.к. они плохо защищают. Даже на улицах многие в масках.
И никто не выёживается и не кричит, что его прав лишают.
Только Украина равняется на Египет. Ведь Египет - самая прогрессивная в мире страна с лучшей медициной и постоверной статистикой заболевших, куда там той Италии.
показать весь комментарий
02.11.2021 16:18 Ответить
Читати і розуміти, про шо йдеться, респіратор заважає?
показать весь комментарий
03.11.2021 06:51 Ответить
И что же там написано? Разъясни. Что никакого вируса нет? Или я что-то неправильно прочитал?
показать весь комментарий
03.11.2021 14:20 Ответить
"пойдем простым логическим путем (с)"
твой бред логичным никак не назовешь... ты допускаешь массу логическийх ошибок, первая из которых, это делать выводы о масштабах и серьезности пандемии на примере своего окружения....
показать весь комментарий
01.11.2021 11:11 Ответить
это точно врач написала ? Наоборот, власть давным давно должна была бы провести мощную просветительскую кампанию насчет вакцинации. Взамен имеем лишь дыбильные видосики президента-стендапера.... и пиар кампанию "велыкого будивныцтва" которое многие почему то называют "крадивныцтывом"
показать весь комментарий
01.11.2021 11:08 Ответить
Таки да, это если хотят чтоб болели меньше, конечно)
показать весь комментарий
01.11.2021 11:14 Ответить
Взагал-то ситуацiя показує що люди давно абстрагувалися вiд тeми вiруса. тому iх важко будь-якою iнфою загнати вакцинуватися. бо вони поза будь-якою iнфою про пандeмю! тому вона на них нe дiє. тому змeншиться об"єм iнфи чи збiльшится - насрать!
а ось нeдопуском на роботу напрягти уколотися як два пальцi.
тому тупо копiювати європу нeмає сeнсу. європа змeншує iнфотиск бо вони вжe вкололися на 60-80%. далi дiло за природою i самозбeрганням. а дамочки украiнськi що говорять такi рeчi лишe показують що вони слiдкують за iнфопотоком в iнших краiнах а до своє примiнити можуть як папуги бeз логiчноi адаптацii до умов своє крани.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:17 Ответить
Пока массово задаются дебильные вопросы "зачем прививки и карантин? Зачем носить маски и блюсти дистанцию? Почему власть меня не обезопасила от болезни и смерти?" - инфы слишком мало, или она не доходит до народа, и нагрузку нужно увеличивать. То есть десятитысячного повторения многим мало, им нужно повторить сто тысяч, привести примеры, может даже картинки и видео показать. Потому как зачастую уровень невежества зашкаливает
показать весь комментарий
01.11.2021 11:51 Ответить
Припиняємо зайве інформаційне перевантаження населення.
НА АТЬ _ДВА !

епідеміолог освіччена ,але дура.

БО ЯК?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:25 Ответить
Сегодня в Украине новых больных короной 18500, а за неделю в среднем за сутки 22900. Останавливать просвещение народа по ковиду можно когда новых больных пару тысяч будет. И не будет повышения стабильно пол-года.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:51 Ответить
Власть и сми сами пиарят эту "смертельную" болезнь как придурки и ставят людей в очередь на вакцины, вместо того, что бы решать вопросы с медициной и забыть об этом явлении. Теперь каждый сезон будет этот психоз. В Европе люди живут нормальной жизнью и не парятся, наши "спасают" и всем плохо от их спасения.
показать весь комментарий
02.11.2021 03:00 Ответить
