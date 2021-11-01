Информационную нагрузку о коронавирусе следует уменьшить, - эпидемиолог Виноград. ВИДЕО
На сегодняшний день украинцы получают слишком много информации о коронавирусе из разных источников. Эту информационную нагрузку следует уменьшить.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Наталия Виноград.
"Прекращаем излишнюю информационную перегрузку населения. По-моему, в течение двух лет это одно из критических направлений. Кому-то выгодно, чтобы люди постоянно нервничали, имели разнонаправленную информацию", - отметила эпидемиолог.
Медик провела параллель с информированием граждан Украины о событиях в зоне боевых действий на Донбасс.
"Вы слышали, чтобы о событиях на фронте кто-то больше говорил, чем ответственное лицо - сколько раненых, убитых, сколько обстрелов? Нет. Так же должно быть и здесь. ... У нас тоже война, только биологическая. Есть один человек, который имеет право озвучивать, который предоставляет нужную информацию каждый день. И каждый день в соответствии с определенной территорией и группами населения мы должны включать адекватность в наших мероприятиях и моделировать – это закрыть, это запретить, за этим следить", - подытожила Виноград.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
22 лікуються вдома у неважкому стані..
звичайна європейська статистика...ЩО НЕ ТАК ?
------------------------------------------
Так, минуточку. «Немає жодного хворого», или все-таки «немає жодного госпіталізованого»?
Таки да, «у лікарні» - немає. А «у містечку» - таки есть.
https://dumskaya.net/pics1/pics2/c9803-1635352422.png
Не, тоже неплохо - в целом городе всего лишь 22 больных, из них только 8 привитых. Это 36% получается.
Как раз при Степанове, который был вечно в истерике и не умел адекватно изъясняться, не плюясь слюной, я почти не читал украинские ресурсы по теме ковида, предпочитал Ассошиейтед пресс, Рейтерс, ВОЗ и т.д. Все очень ясно и четно объясняется. На основании научных данных.
А ученым, в отличие от кацапских троллей, я привык доверять.
І звідси паніка і протиставлення ваксерів і антиваксерів..
бо коли одні починають "городити ху..ню", то протилежна сторона не змовчить....
Другое дело, что в той инфопомойке , в которую нас макают, разобраться и сделать правильные выводы, дано ох как далеко не всем...
Почему не верят нашим чиновникам и МОЗ ? Потому что, в 80% случаев они несут откровенную пургу.
Отсутствует здравый смысл.
не повышать уровень образования населения а уменьшать нагрузку на его тупой мозг.
НЕ ПИ.ДИ !
299929
Все в масках, даже бомжи и арабы, в закрытых помещениях, в метро, даже там, где нет полиции и никто не видит, в поездах никто не снимает, как у нас. Причём не просто в марлевых масочках и шарфиках, а в нормальных респираторах не ниже FFP2 (кто с клапаном, кто без), потому что масочки из овна запретили носить, т.к. они плохо защищают. Даже на улицах многие в масках.
И никто не выёживается и не кричит, что его прав лишают.
Только Украина равняется на Египет. Ведь Египет - самая прогрессивная в мире страна с лучшей медициной и постоверной статистикой заболевших, куда там той Италии.
твой бред логичным никак не назовешь... ты допускаешь массу логическийх ошибок, первая из которых, это делать выводы о масштабах и серьезности пандемии на примере своего окружения....
а ось нeдопуском на роботу напрягти уколотися як два пальцi.
тому тупо копiювати європу нeмає сeнсу. європа змeншує iнфотиск бо вони вжe вкололися на 60-80%. далi дiло за природою i самозбeрганням. а дамочки украiнськi що говорять такi рeчi лишe показують що вони слiдкують за iнфопотоком в iнших краiнах а до своє примiнити можуть як папуги бeз логiчноi адаптацii до умов своє крани.
НА АТЬ _ДВА !
епідеміолог освіччена ,але дура.
БО ЯК?