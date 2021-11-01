Кабмин должен запретить или ограничить экспорт кислорода, - Арахамия

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призывает глав фракций и депутатских групп подписать письмо к правительству по поводу временного запрета на экспорт кислорода.

Об этом Арахамия заявил сегодня на согласительном совете ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Арахамии, нужно либо запретить экспорт кислорода, либо ввести ограничения.

"Потому что мы видим, что сейчас между всеми странами начинается, как когда то была борьба за вакцины и маски, а сейчас - за кислород", - объяснил глава фракции "СН".

Он проинформировал, что сейчас правительство проводит работу со всеми украинскими производителями кислорода.

"Они работают в три смены, но нужно чтобы предприниматели не манипулировали этим вопросом", - добавил он.

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