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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин должен запретить или ограничить экспорт кислорода, - Арахамия

Кабмин должен запретить или ограничить экспорт кислорода, - Арахамия

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призывает глав фракций и депутатских групп подписать письмо к правительству по поводу временного запрета на экспорт кислорода.

Об этом Арахамия заявил сегодня на согласительном совете ВР, информирует корреспондент Цензор.НЕТ. 

По словам Арахамии, нужно либо запретить экспорт кислорода, либо ввести ограничения.

"Потому что мы видим, что сейчас между всеми странами начинается, как когда то была борьба за вакцины и маски, а сейчас - за кислород", - объяснил глава фракции "СН".

Он проинформировал, что сейчас правительство проводит работу со всеми украинскими производителями кислорода.

"Они работают в три смены, но нужно чтобы предприниматели не манипулировали этим вопросом", - добавил он.

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Автор: 

ВР (29302) карантин (16729) Арахамия Давид (991) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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Топ комментарии
+5
Нужно просто перестать дышать!!!
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01.11.2021 11:52 Ответить
+4
какой экспорт?
вы докирувались до того что импортируете кислород из Польши!
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01.11.2021 11:48 Ответить
+2
Давид Арахамия призывает глав фракций и депутатских групп подписать письмо к правительству по поводу временного запрета на экспорт кислорода.
Из чего делаем вывод, что слуги, каким-то образом, протупили и пролетели мимо этого бизнеса
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01.11.2021 11:49 Ответить
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какой экспорт?
вы докирувались до того что импортируете кислород из Польши!
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01.11.2021 11:48 Ответить
Так скоро дойдем до того, что будет как за мобильную связь, оплачивать свой баланс потребляемого кислорода с атмосферы. Тарифы "Неделя минимум", 100 минут негораниченного дыхания в сутки., Безлим на месяц, бонусные 200 вдохов каждый день после 24.00
Это Украина
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01.11.2021 11:54 Ответить
все придумано давно до нас
"Продавец воздуха" А.Беляев 1928
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01.11.2021 11:56 Ответить
мова йдe за кисeнь для ковiд лiкарeнь
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01.11.2021 15:05 Ответить
Давид Арахамия призывает глав фракций и депутатских групп подписать письмо к правительству по поводу временного запрета на экспорт кислорода.
Из чего делаем вывод, что слуги, каким-то образом, протупили и пролетели мимо этого бизнеса
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01.11.2021 11:49 Ответить
Простой механизм: рыночная цена.

Но что тогда хламидия скажет?
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01.11.2021 11:50 Ответить
Зелені бариги.
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01.11.2021 11:52 Ответить
Нужно просто перестать дышать!!!
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01.11.2021 11:52 Ответить
А вот это уже чистой воды популизм .Работа на публику.Кислородные заводы многие принадлежат германцам.В Харькове -точно.Кислород нужен и для ракет!!
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01.11.2021 11:58 Ответить
Я вот смотрю на это чучело абрекахамия, и диву даюсь, неужели в партии из более 200 человеков никого более вменяемого не нашлось?? Шо ты несешь увалок??? Какой кислород нахер на экспорт?? Популизм чистой воды - а давайте я что нибудь пердну и посмотрим как пойдет!!! Дебил.
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01.11.2021 12:20 Ответить
Так падаждітє! Який експорт? Імпортуємо з Польщі і тут же назад? Якась нєсостиковочка...
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01.11.2021 12:40 Ответить
Ну так экспортируют - "уважаемые бизнесмены".
А импортируют - за бюджетные деньги.
Что тут непонятного?!
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01.11.2021 12:46 Ответить
Мавпочка мала на увазі - обмежити вживання кисню в процесі дихання для громадян, яких зараз називають безсимптомними носіями, а раніше називали здоровими, допоки вони не вколють собі отруту.
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01.11.2021 12:40 Ответить
верно.
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01.11.2021 14:19 Ответить
 
 