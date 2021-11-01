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Кабмін має заборонити чи обмежити експорт кисню, - Арахамія
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликає голів фракцій та депутатських груп підписати листа до уряду щодо тимчасової заборони на експорт кисню.
Про це Арахамія заявив сьогодні на погоджувальній раді ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами Арахамії, потрібно або заборонити експорт кисню, або запровадити обмеження.
"Бо ми бачимо, що зараз між усіма країнами починається, як колись була боротьба за вакцини та маски, а зараз – за кисень", - пояснив голова фракції "СН".
Він повідомив, що зараз уряд проводить роботу з усіма українськими виробниками кисню.
"Вони працюють у три зміни, але потрібно, щоб підприємці не маніпулювали цим питанням", - додав він.
Топ коментарі
+5 Здоровенькі Були
показати весь коментар01.11.2021 11:52 Відповісти Посилання
+4 Стрелок
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+2 belge
показати весь коментар01.11.2021 11:49 Відповісти Посилання
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вы докирувались до того что импортируете кислород из Польши!
Это Украина
"Продавец воздуха" А.Беляев 1928
Из чего делаем вывод, что слуги, каким-то образом, протупили и пролетели мимо этого бизнеса
Но что тогда хламидия скажет?
А импортируют - за бюджетные деньги.
Что тут непонятного?!