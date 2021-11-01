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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін має заборонити чи обмежити експорт кисню, - Арахамія

Кабмін має заборонити чи обмежити експорт кисню, - Арахамія

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликає голів фракцій та депутатських груп підписати листа до уряду щодо тимчасової заборони на експорт кисню.

Про це Арахамія заявив сьогодні на погоджувальній раді ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Арахамії, потрібно або заборонити експорт кисню, або запровадити обмеження.

"Бо ми бачимо, що зараз між усіма країнами починається, як колись була боротьба за вакцини та маски, а зараз – за кисень", - пояснив голова фракції "СН".

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Він повідомив, що зараз уряд проводить роботу з усіма українськими виробниками кисню.

"Вони працюють у три зміни, але потрібно, щоб підприємці не маніпулювали цим питанням", - додав він.

Автор: 

ВР (15073) карантин (18172) Арахамія Давид (1107) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


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Топ коментарі
+5
Нужно просто перестать дышать!!!
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01.11.2021 11:52 Відповісти
+4
какой экспорт?
вы докирувались до того что импортируете кислород из Польши!
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01.11.2021 11:48 Відповісти
+2
Давид Арахамия призывает глав фракций и депутатских групп подписать письмо к правительству по поводу временного запрета на экспорт кислорода.
Из чего делаем вывод, что слуги, каким-то образом, протупили и пролетели мимо этого бизнеса
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01.11.2021 11:49 Відповісти
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какой экспорт?
вы докирувались до того что импортируете кислород из Польши!
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01.11.2021 11:48 Відповісти
Так скоро дойдем до того, что будет как за мобильную связь, оплачивать свой баланс потребляемого кислорода с атмосферы. Тарифы "Неделя минимум", 100 минут негораниченного дыхания в сутки., Безлим на месяц, бонусные 200 вдохов каждый день после 24.00
Это Украина
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01.11.2021 11:54 Відповісти
все придумано давно до нас
"Продавец воздуха" А.Беляев 1928
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01.11.2021 11:56 Відповісти
мова йдe за кисeнь для ковiд лiкарeнь
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01.11.2021 15:05 Відповісти
Давид Арахамия призывает глав фракций и депутатских групп подписать письмо к правительству по поводу временного запрета на экспорт кислорода.
Из чего делаем вывод, что слуги, каким-то образом, протупили и пролетели мимо этого бизнеса
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01.11.2021 11:49 Відповісти
Простой механизм: рыночная цена.

Но что тогда хламидия скажет?
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01.11.2021 11:50 Відповісти
Зелені бариги.
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01.11.2021 11:52 Відповісти
Нужно просто перестать дышать!!!
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01.11.2021 11:52 Відповісти
А вот это уже чистой воды популизм .Работа на публику.Кислородные заводы многие принадлежат германцам.В Харькове -точно.Кислород нужен и для ракет!!
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01.11.2021 11:58 Відповісти
Я вот смотрю на это чучело абрекахамия, и диву даюсь, неужели в партии из более 200 человеков никого более вменяемого не нашлось?? Шо ты несешь увалок??? Какой кислород нахер на экспорт?? Популизм чистой воды - а давайте я что нибудь пердну и посмотрим как пойдет!!! Дебил.
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01.11.2021 12:20 Відповісти
Так падаждітє! Який експорт? Імпортуємо з Польщі і тут же назад? Якась нєсостиковочка...
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01.11.2021 12:40 Відповісти
Ну так экспортируют - "уважаемые бизнесмены".
А импортируют - за бюджетные деньги.
Что тут непонятного?!
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01.11.2021 12:46 Відповісти
Мавпочка мала на увазі - обмежити вживання кисню в процесі дихання для громадян, яких зараз називають безсимптомними носіями, а раніше називали здоровими, допоки вони не вколють собі отруту.
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01.11.2021 12:40 Відповісти
верно.
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01.11.2021 14:19 Відповісти
 
 