РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8386 посетителей онлайн
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
1 825 30

К защите Саакашвили подключится высококвалифицированный американский адвокат

К защите Саакашвили подключится высококвалифицированный американский адвокат

Американский адвокат Джан Сендвидж подключится к защите бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам адвокат экс-президента Ника Гварамия.

"Мы в ближайшее время ждем юриста из США, который обладает высокой квалификацией. Он будет главным международным спикером в этом деле", - сказал Гварамия.

В настоящее время Саакашвили защищают пять грузинских адвокатов.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние Саакашвили критическое. Вопрос его передачи Украине должен решаться на самом высоком уровне, - Ясько

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

адвокат (1439) Саакашвили Михеил (3307)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Ну как бы ты за всех не расписывайся.
показать весь комментарий
01.11.2021 12:01 Ответить
+8
Это точно все ,что бы весь срок отсидел.
показать весь комментарий
01.11.2021 12:02 Ответить
+7
джулиани? он уже наадвокатировал одному такому же отбитому
показать весь комментарий
01.11.2021 12:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.11.2021 12:00 Ответить
Михо мужественный мужчина с мужественным лицом. Вся Украина с Михо!
показать весь комментарий
01.11.2021 12:00 Ответить
Ну как бы ты за всех не расписывайся.
показать весь комментарий
01.11.2021 12:01 Ответить
Это точно все ,что бы весь срок отсидел.
показать весь комментарий
01.11.2021 12:02 Ответить
не знаю как там с мужеством у твоего михо, но рожа сытая и довольная...была)
показать весь комментарий
01.11.2021 12:53 Ответить
Иностранный гражданин, нелегально проникший в Грузию, призывающий к беспорядкам. Зеленые, зачем вы в Грузию своего мотороллу послали?
показать весь комментарий
01.11.2021 16:06 Ответить
джулиани? он уже наадвокатировал одному такому же отбитому
показать весь комментарий
01.11.2021 12:01 Ответить
Каким же тупым надо быть, чтобы не прочесть хотя бы первый абзац после заголовка
показать весь комментарий
01.11.2021 12:34 Ответить
знаєте якими новинами порадувати українців
показать весь комментарий
01.11.2021 12:01 Ответить
Если из Госдепа, то Михо скоро будет в Украине.
показать весь комментарий
01.11.2021 12:01 Ответить
не все прожрано и пропито, есть еще чем заплатить американскому адвокату? а шо, грузинские реформированные адвокаты, аж 5 штук, не подходят?
показать весь комментарий
01.11.2021 12:23 Ответить
Лучше звоните Солу
показать весь комментарий
01.11.2021 12:30 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 12:59 Ответить
Чого до нього стільки уваги? Вам не набрид цей спектакль?
показать весь комментарий
01.11.2021 12:41 Ответить
"ця вистава"
показать весь комментарий
01.11.2021 12:42 Ответить
Дуже сумнівно щоб використаний "табакі" насправді цікавив "шерхана"...
показать весь комментарий
01.11.2021 12:55 Ответить
Я извеняюсь ,а за какие шиши . Он же вроде нищий
показать весь комментарий
01.11.2021 12:56 Ответить
За наши. Мои и ваши. 600 000 гр. зряплаты ему ведь и там капает из бюджета Украины. И с работы его и Ясько за прогулы ни кто не уволил.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:36 Ответить
Жіночі пожертвування.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:55 Ответить
Капец, откуда у Саакашвили столько денег? Он же всю жизнь гос должностях?
показать весь комментарий
01.11.2021 13:23 Ответить
От лекций которые он "читает" в университетах. Правда в расписании лекций он, как лектор, не числиться.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:37 Ответить
Высококвалифицированный американский адвокат стоит шальных денег, скорее всего больше, чем пять грузинских адвокатов вместе. Но для Миши это не проблема. Насколько можно понять визг зеленых о вызволении "украинца" из тюрьмы, парень находился в Грузии в служебной командировке по линии своего Офиса простых дурацких решений для 73% лохов, а значит в дополнение к 600 килогривен ему идут еще суточные и доплата на сьем жилья за наш счет
показать весь комментарий
01.11.2021 13:31 Ответить
Стесняюсь спросить , как там у вас Нетаньяху , адвокатов уже нанял ?
показать весь комментарий
01.11.2021 13:38 Ответить
Такий Сендвідч не буде лишнім для Міхо при голодуванні
показать весь комментарий
01.11.2021 13:53 Ответить
У державах із пропарашною "правововою" системою адвокат не має значення.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:16 Ответить
кацапня и подбарыжники под этой новостью спивают в унисон.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:21 Ответить
 
 