К защите Саакашвили подключится высококвалифицированный американский адвокат
Американский адвокат Джан Сендвидж подключится к защите бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам адвокат экс-президента Ника Гварамия.
"Мы в ближайшее время ждем юриста из США, который обладает высокой квалификацией. Он будет главным международным спикером в этом деле", - сказал Гварамия.
В настоящее время Саакашвили защищают пять грузинских адвокатов.
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль