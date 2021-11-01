До захисту Саакашвілі підключиться висококваліфікований американський адвокат

Американський адвокат Джан Сендвідж підключиться до захисту колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам адвокат експрезидента Ніка Гварамія.

"Ми найближчим часом чекаємо на юриста зі США, який володіє високою кваліфікацією. Він буде головним міжнародним спікером у цій справі", - сказав Гварамія.

Наразі Саакашвілі захищають п'ять грузинських адвокатів.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

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У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, як тільки він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.