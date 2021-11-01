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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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До захисту Саакашвілі підключиться висококваліфікований американський адвокат

До захисту Саакашвілі підключиться висококваліфікований американський адвокат

Американський адвокат Джан Сендвідж підключиться до захисту колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам адвокат експрезидента Ніка Гварамія.

"Ми найближчим часом чекаємо на юриста зі США, який володіє високою кваліфікацією. Він буде головним міжнародним спікером у цій справі", - сказав Гварамія.

Наразі Саакашвілі захищають п'ять грузинських адвокатів.

Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан Саакашвілі критичний. Питання його передачі Україні має вирішуватись на найвищому рівні, - Ясько

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, як тільки він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.

Автор: 

адвокат (944) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+11
Ну как бы ты за всех не расписывайся.
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01.11.2021 12:01 Відповісти
+8
Это точно все ,что бы весь срок отсидел.
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01.11.2021 12:02 Відповісти
+7
джулиани? он уже наадвокатировал одному такому же отбитому
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01.11.2021 12:01 Відповісти
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01.11.2021 12:00 Відповісти
Михо мужественный мужчина с мужественным лицом. Вся Украина с Михо!
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01.11.2021 12:00 Відповісти
Ну как бы ты за всех не расписывайся.
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01.11.2021 12:01 Відповісти
Это точно все ,что бы весь срок отсидел.
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01.11.2021 12:02 Відповісти
не знаю как там с мужеством у твоего михо, но рожа сытая и довольная...была)
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01.11.2021 12:53 Відповісти
Иностранный гражданин, нелегально проникший в Грузию, призывающий к беспорядкам. Зеленые, зачем вы в Грузию своего мотороллу послали?
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01.11.2021 16:06 Відповісти
джулиани? он уже наадвокатировал одному такому же отбитому
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01.11.2021 12:01 Відповісти
Каким же тупым надо быть, чтобы не прочесть хотя бы первый абзац после заголовка
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01.11.2021 12:34 Відповісти
знаєте якими новинами порадувати українців
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01.11.2021 12:01 Відповісти
Если из Госдепа, то Михо скоро будет в Украине.
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01.11.2021 12:01 Відповісти
не все прожрано и пропито, есть еще чем заплатить американскому адвокату? а шо, грузинские реформированные адвокаты, аж 5 штук, не подходят?
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01.11.2021 12:23 Відповісти
Лучше звоните Солу
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01.11.2021 12:30 Відповісти
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01.11.2021 12:59 Відповісти
Чого до нього стільки уваги? Вам не набрид цей спектакль?
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01.11.2021 12:41 Відповісти
"ця вистава"
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01.11.2021 12:42 Відповісти
Дуже сумнівно щоб використаний "табакі" насправді цікавив "шерхана"...
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01.11.2021 12:55 Відповісти
Я извеняюсь ,а за какие шиши . Он же вроде нищий
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01.11.2021 12:56 Відповісти
За наши. Мои и ваши. 600 000 гр. зряплаты ему ведь и там капает из бюджета Украины. И с работы его и Ясько за прогулы ни кто не уволил.
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01.11.2021 13:36 Відповісти
Жіночі пожертвування.
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01.11.2021 13:55 Відповісти
Капец, откуда у Саакашвили столько денег? Он же всю жизнь гос должностях?
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01.11.2021 13:23 Відповісти
От лекций которые он "читает" в университетах. Правда в расписании лекций он, как лектор, не числиться.
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01.11.2021 13:37 Відповісти
Высококвалифицированный американский адвокат стоит шальных денег, скорее всего больше, чем пять грузинских адвокатов вместе. Но для Миши это не проблема. Насколько можно понять визг зеленых о вызволении "украинца" из тюрьмы, парень находился в Грузии в служебной командировке по линии своего Офиса простых дурацких решений для 73% лохов, а значит в дополнение к 600 килогривен ему идут еще суточные и доплата на сьем жилья за наш счет
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01.11.2021 13:31 Відповісти
Стесняюсь спросить , как там у вас Нетаньяху , адвокатов уже нанял ?
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01.11.2021 13:38 Відповісти
Такий Сендвідч не буде лишнім для Міхо при голодуванні
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01.11.2021 13:53 Відповісти
У державах із пропарашною "правововою" системою адвокат не має значення.
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01.11.2021 14:16 Відповісти
кацапня и подбарыжники под этой новостью спивают в унисон.
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01.11.2021 14:21 Відповісти
 
 