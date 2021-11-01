Арахамия призвал депутатов принять налоговый законопроект №5600 на этой неделе
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призывает коллег "нормально пройти" процесс принятия налогового законопроекта №5600.
Об этом он сказал на Согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) в понедельник, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Арахамия напомнил, что этот законопроект будет рассматриваться по спецпроцедуре. "Дальше идет (законопроект - ред.) 3205-2. Это вопрос кредитов малым фермерам. Это программа, которую мы реализовываем совместно с Мировым банком. Там 700 миллионов евро. Они уже зарезервированы. Мы, к сожалению, теряем граничные сроки", - подчеркнул нардеп и добавил, что хотелось бы на этой неделе полностью пройти этот вопрос.
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