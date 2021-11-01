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Арахамия призвал депутатов принять налоговый законопроект №5600 на этой неделе

Арахамия призвал депутатов принять налоговый законопроект №5600 на этой неделе

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призывает коллег "нормально пройти" процесс принятия налогового законопроекта №5600.

Об этом он сказал на Согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) в понедельник, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Арахамия напомнил, что этот законопроект будет рассматриваться по спецпроцедуре. "Дальше идет (законопроект - ред.) 3205-2. Это вопрос кредитов малым фермерам. Это программа, которую мы реализовываем совместно с Мировым банком. Там 700 миллионов евро. Они уже зарезервированы. Мы, к сожалению, теряем граничные сроки", - подчеркнул нардеп и добавил, что хотелось бы на этой неделе полностью пройти этот вопрос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монобольшинство самостоятельно проголосует "ресурсный" законопроект №5600, - "слуга народа" Арахамия

ВР (29302) налоги (3243) Арахамия Давид (991) Слуга народа (2638)


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Ню-ню. Бабло кончается? Пилить больше нечего?
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01.11.2021 12:09 Ответить
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Хламідія нас оподатковує
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Какой нынче тариф в конвертах?
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01.11.2021 12:11 Ответить
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Ню-ню. Бабло кончается? Пилить больше нечего?
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01.11.2021 12:09 Ответить
Хламідія нас оподатковує
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01.11.2021 12:11 Ответить
не хламидия, а Слуги народа
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01.11.2021 12:18 Ответить
Это называется сами себя поимели (зробимо їх разом)
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01.11.2021 13:27 Ответить
Что пилить больше не откуда?
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01.11.2021 12:11 Ответить
Враги Президента Зеленского сопротивляются и ставят палки в кол5са
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01.11.2021 12:11 Ответить
Так и есть бот подолятский. Везде враги...
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01.11.2021 12:32 Ответить
Медиатузы в печали...
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01.11.2021 12:11 Ответить
Какой нынче тариф в конвертах?
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01.11.2021 12:11 Ответить
Треба терміново розпиляти 700 млн. ЄВРО!
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01.11.2021 12:23 Ответить
 
 