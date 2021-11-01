Арахамія закликав депутатів ухвалити податковий законопроєкт №5600 цього тижня
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликає колег "нормально пройти" процес ухвалення податкового законопроєкту №5600.
Про це він сказав на Погоджувальній раді депутатських фракцій (депутатських груп) у понеділок, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Арахамія нагадав, що цей законопроєкт розглядатиметься за спецпроцедурою. "Далі йде (законопроєкт. – Ред.) 3205-2. Це питання кредитів малим фермерам. Це програма, яку ми реалізовуємо спільно зі Світовим банком. Там 700 мільйонів євро. Вони вже зарезервовані. Ми, на жаль, втрачаємо граничні терміни", - наголосив нардеп і додав, що хотілося б цього тижня повністю пройти це питання.
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