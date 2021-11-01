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Новини
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Арахамія закликав депутатів ухвалити податковий законопроєкт №5600 цього тижня

Арахамія закликав депутатів ухвалити податковий законопроєкт №5600 цього тижня

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликає колег "нормально пройти" процес ухвалення податкового законопроєкту №5600.

Про це він сказав на Погоджувальній раді депутатських фракцій (депутатських груп) у понеділок, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Арахамія нагадав, що цей законопроєкт розглядатиметься за спецпроцедурою. "Далі йде (законопроєкт. – Ред.) 3205-2. Це питання кредитів малим фермерам. Це програма, яку ми реалізовуємо спільно зі Світовим банком. Там 700 мільйонів євро. Вони вже зарезервовані. Ми, на жаль, втрачаємо граничні терміни", - наголосив нардеп і додав, що хотілося б цього тижня повністю пройти це питання.

Читайте: Монобільшість самостійно проголосує "ресурсний" законопроєкт №5600, - "слуга народу" Арахамія

Автор: 

ВР (15073) податки (3913) Арахамія Давид (1107) Слуга народу (2822)


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Топ коментарі
+6
Ню-ню. Бабло кончается? Пилить больше нечего?
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01.11.2021 12:09 Відповісти
+4
Хламідія нас оподатковує
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01.11.2021 12:11 Відповісти
+3
Какой нынче тариф в конвертах?
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01.11.2021 12:11 Відповісти
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Ню-ню. Бабло кончается? Пилить больше нечего?
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01.11.2021 12:09 Відповісти
Хламідія нас оподатковує
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01.11.2021 12:11 Відповісти
не хламидия, а Слуги народа
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01.11.2021 12:18 Відповісти
Это называется сами себя поимели (зробимо їх разом)
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01.11.2021 13:27 Відповісти
Что пилить больше не откуда?
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01.11.2021 12:11 Відповісти
Враги Президента Зеленского сопротивляются и ставят палки в кол5са
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01.11.2021 12:11 Відповісти
Так и есть бот подолятский. Везде враги...
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01.11.2021 12:32 Відповісти
Медиатузы в печали...
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01.11.2021 12:11 Відповісти
Какой нынче тариф в конвертах?
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01.11.2021 12:11 Відповісти
Треба терміново розпиляти 700 млн. ЄВРО!
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01.11.2021 12:23 Відповісти
 
 