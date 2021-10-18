Монобільшість самостійно проголосує "ресурсний" законопроєкт №5600, - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія передбачає, що монобільшість самостійно проголосує за так званий "ресурсний" законопроєкт №5600.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Арахамія сказав на брифінгу в понеділок.

Водночас, нардеп вважає, що у цього документа взагалі буде "досить вагома підтримка" у сесійній залі.

"Тому що законопроєкт спочатку через медіа був зроблений токсичним, але потім після доопрацювання на комітеті він суттєво змінився - там вже немає "зашкварних" норм. Тому мені здається, що він голосуватиметься досить просто, як звичайний законопроєкт", - підкреслив Арахамія.

