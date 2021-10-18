Монобільшість самостійно проголосує "ресурсний" законопроєкт №5600, - "слуга народу" Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія передбачає, що монобільшість самостійно проголосує за так званий "ресурсний" законопроєкт №5600.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Арахамія сказав на брифінгу в понеділок.
Водночас, нардеп вважає, що у цього документа взагалі буде "досить вагома підтримка" у сесійній залі.
"Тому що законопроєкт спочатку через медіа був зроблений токсичним, але потім після доопрацювання на комітеті він суттєво змінився - там вже немає "зашкварних" норм. Тому мені здається, що він голосуватиметься досить просто, як звичайний законопроєкт", - підкреслив Арахамія.
Вася Шевченко #371210
Rostyslav Komarnytsky
Василь Довганенко #437088
избиратель ЗЕленского будет особенно рад "подарку" от служек
Родственники Агронома
==========
нет зашкварных норм для олигархов?
Я, Зель, такую же хочу
https://news.pn/ru/public/125603
капризрейтинг.
********************************************************************
"Потому что законопроект сначала через медиа был сделан токсичным, но потом после доработки на комитете он существенно изменился - там уже нет "зашкварных" норм. Поэтому мне кажется, что он будет голосоваться достаточно просто, как обычный законопроект", - подчеркнул Арахамия.
В законі були зашкварені норми, та винні медіа, які не пропустили це токсичне лайно.
Огороды в 50 соток теперь обложат налогом.
Следующий шаг - обложить владельцев цветочных горшков!
Это ведь тоже земля.
тварюки просто баранами пруть на людей...
і це після мегазашквару "найвеличнішого"...
гадаю 73% тепер оцінять нарешті "слуг" по їх заслугах...