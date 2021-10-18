УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10011 відвідувач онлайн
Новини
9 944 62

Монобільшість самостійно проголосує "ресурсний" законопроєкт №5600, - "слуга народу" Арахамія

Монобільшість самостійно проголосує

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія передбачає, що монобільшість самостійно проголосує за так званий "ресурсний" законопроєкт №5600.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Арахамія сказав на брифінгу в понеділок.

Водночас, нардеп вважає, що у цього документа взагалі буде "досить вагома підтримка" у сесійній залі.

"Тому що законопроєкт спочатку через медіа був зроблений токсичним, але потім після доопрацювання на комітеті він суттєво змінився - там вже немає "зашкварних" норм. Тому мені здається, що він голосуватиметься досить просто, як звичайний законопроєкт", - підкреслив Арахамія.

Також читайте: Ми покладемо край офшорам і їх використанню в Україні, - "слуга народу" Гетманцев

Автор: 

ВР (15194) податки (3981) Арахамія Давид (1112) Слуга народу (2848)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
монобольшинство - говори мудрый Каа, мы тебя слушаем...

показати весь коментар
18.10.2021 21:18 Відповісти
+13
Тобто Агрохімія визнав, що спочатку був зашквар? 😲🤣🤣🤣🤣🤣 Так найбільший зашквар і залишився! Найвеличніший уникає оподаткування через офшори, а селяни будуть башляти, якщо земельки у них більше 50 сотиків. Якою ж це гнидою потрібно бути?
показати весь коментар
18.10.2021 21:23 Відповісти
+12
Залишилися лише для селян, та покупців квартир. Нувориші як завжди при сплаті податків нє при дєлі.
показати весь коментар
18.10.2021 21:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пайдьот режим турба - й у т ч друкарський станок у нацбанку...
показати весь коментар
18.10.2021 21:15 Відповісти
турба в помощь !

избиратель ЗЕленского будет особенно рад "подарку" от служек
показати весь коментар
18.10.2021 21:51 Відповісти
У Арахамии внешность немытого проходимца
показати весь коментар
18.10.2021 22:11 Відповісти
Ему некогда мыться, слюнявит кэш по конвертам, более мерзких барыг в ВР ещё не было.
показати весь коментар
18.10.2021 23:12 Відповісти
Сухумской обезьяны в какашках 😂
показати весь коментар
19.10.2021 02:25 Відповісти
это как самоудовлетворение?...
показати весь коментар
18.10.2021 21:16 Відповісти
ФОП! Вам в поп.
показати весь коментар
18.10.2021 21:17 Відповісти
монобольшинство - говори мудрый Каа, мы тебя слушаем...

показати весь коментар
18.10.2021 21:18 Відповісти
Все из Сухумского бабезьяника 😂

Родственники Агронома
показати весь коментар
19.10.2021 02:27 Відповісти
хламидники , короче ))))))
показати весь коментар
19.10.2021 09:50 Відповісти
"Потому что законопроект сначала через медиа был сделан токсичным, но потом после доработки на комитете он существенно изменился - там уже нет "зашкварных" норм.
==========
нет зашкварных норм для олигархов?
показати весь коментар
18.10.2021 21:18 Відповісти
Залишилися лише для селян, та покупців квартир. Нувориші як завжди при сплаті податків нє при дєлі.
показати весь коментар
18.10.2021 21:21 Відповісти
Які можуть бути податки, з 300 метрового будинку під Києвом, придбаним хламідією, за "чесно зароблені в офшорах", 37 тисяч доларів?
показати весь коментар
18.10.2021 21:29 Відповісти
Тобто Агрохімія визнав, що спочатку був зашквар? 😲🤣🤣🤣🤣🤣 Так найбільший зашквар і залишився! Найвеличніший уникає оподаткування через офшори, а селяни будуть башляти, якщо земельки у них більше 50 сотиків. Якою ж це гнидою потрібно бути?
показати весь коментар
18.10.2021 21:23 Відповісти
яким дебілом треба бути , щоб проголосувати за цих гнид ?
показати весь коментар
18.10.2021 21:51 Відповісти
Зеленим. У значенні з дитячим інтелектом.
показати весь коментар
18.10.2021 22:08 Відповісти
Спершу за ЗЕ проголосували, не забувай.
показати весь коментар
14.04.2022 10:09 Відповісти
А ето хто в короткой маечке?
Я, Зель, такую же хочу
показати весь коментар
18.10.2021 21:19 Відповісти
Звідки взявся в Україні цей горний бабуїн?
показати весь коментар
18.10.2021 21:19 Відповісти
Как откуда? Родом то он из Параши.
показати весь коментар
18.10.2021 21:24 Відповісти
Йому ж хтось дав громадянство України,і хто ж ця курва?
показати весь коментар
18.10.2021 21:26 Відповісти
А дійсно озвуч! Мабуть ти знаєш!
показати весь коментар
18.10.2021 21:30 Відповісти
Якби знав не, питав би.
показати весь коментар
18.10.2021 21:33 Відповісти
Ну то почитай що воно тоді співало.
https://news.pn/ru/public/125603
показати весь коментар
18.10.2021 21:36 Відповісти
При этом, он допускал, что согласится на подпись Петра Порошенко,Тобто і тут треба дякувати петі мальдівському ?
показати весь коментар
18.10.2021 21:42 Відповісти
Ну то подякуй. Так а ти що зараз проти нього? Ти відкликаєш свій голос 2019го?
показати весь коментар
18.10.2021 21:46 Відповісти
Петя везде, но твоя жонка рошенке за щекой радуется, а ты ей же (рошенке) по утру в труселях истеришь, что не так?
показати весь коментар
18.10.2021 21:47 Відповісти
Не розумію собачої і не хочу бо гидую кацапів.Мене від вас нудить.
показати весь коментар
18.10.2021 21:54 Відповісти
ну то не муч себе - піди вдавись на параші - щоб людям не воняло...
показати весь коментар
18.10.2021 22:36 Відповісти
О, не зважайте на цю істоту. Я пригадав її. Декілька днів тому вона тут писала. ЇЇ останній аргумент то є мова. Таке собі чудернацьке створіння.
показати весь коментар
18.10.2021 21:58 Відповісти
віктор, а до чого тут твій висер про Пороха? Ти, вітьок зовсім дебіл, чи тебе ще можа вилікувати?
показати весь коментар
14.04.2022 10:13 Відповісти
Україно, Україно, подивись на себе...
показати весь коментар
18.10.2021 21:21 Відповісти
Если примут закон 5600, то от рейтинга Зеленского и "Слуг Народа" ничего не останется.
показати весь коментар
18.10.2021 21:22 Відповісти
Я тільки за! Зебидло повинно страждати через свій вибір. Шкода звичайно що це зачепить нормальних громадян.
показати весь коментар
18.10.2021 21:39 Відповісти
Нічого. За бюджетні кошти, Бубочка замовить який завгодно каприз рейтинг.
показати весь коментар
18.10.2021 21:40 Відповісти
Если зеленые уроды начнут уже вовсю заниматься фальсификациями, запугиваниями и прочей ерундой, которой занимался и Янукович, то конец их будет неизбежен, и будет гораздо худший, чем у рыгов.
показати весь коментар
18.10.2021 21:58 Відповісти
який ти наївний !
показати весь коментар
18.10.2021 21:53 Відповісти
Здається Хламідія взагалі не розуміє що за прийняття будь якого закону несе відповідальність ця монобільшість обрана зедебілами.
показати весь коментар
18.10.2021 21:24 Відповісти
Сьогодні він агрохімія, завтра ахінєя, післязавтра хламідія а потім ахрєнєя. Карочє, нєуловімий мстітєль
показати весь коментар
18.10.2021 22:22 Відповісти
Депутат ВР спокойно ботает по-фене... Это современный уровень ЗЕ-парламентаризма
показати весь коментар
18.10.2021 21:24 Відповісти
Ара - "Монобольшинство самостоятельно проголосует "ресурсный" законопроект №5600"
********************************************************************
показати весь коментар
18.10.2021 21:34 Відповісти
Зебіли у всій своїй красі. Завжли винен хтось. Маніпулятори НІКОЛИ не візьмуть на себе відповідальність.

"Потому что законопроект сначала через медиа был сделан токсичным, но потом после доработки на комитете он существенно изменился - там уже нет "зашкварных" норм. Поэтому мне кажется, что он будет голосоваться достаточно просто, как обычный законопроект", - подчеркнул Арахамия.

В законі були зашкварені норми, та винні медіа, які не пропустили це токсичне лайно.
показати весь коментар
18.10.2021 21:36 Відповісти
Замечательно!
Огороды в 50 соток теперь обложат налогом.
Следующий шаг - обложить владельцев цветочных горшков!
Это ведь тоже земля.
показати весь коментар
18.10.2021 21:41 Відповісти
Та і податок можуть прийняти на землю під дворовими туалетами як користування надрами.
показати весь коментар
19.10.2021 08:32 Відповісти
Бачу , слідуюча Рада , яка надіюсь - вже не буде зеленою , тільки й робитиме те що - розгрібатиме після слуг , завали ,з тих дров , яких вони наламуть - кожен день все більше і більше = скасовуватиме все що слуги наприймають . .
показати весь коментар
18.10.2021 21:47 Відповісти
достатньо одного закону , просто відмінити всі закони прийняті за цей час .
показати весь коментар
18.10.2021 21:56 Відповісти
Отак і живемо . Одні витрачають дорогоцінний час щоб приймати дебільні закони , інші його будуть витрачати щоб їх скасувати . А час даремно і невблаганно іде . .
показати весь коментар
18.10.2021 22:12 Відповісти
так минули 30 останніх років .
показати весь коментар
18.10.2021 22:17 Відповісти
Да какая вам разница, всё равно же продадите абхазам.
показати весь коментар
18.10.2021 21:56 Відповісти
Давиду в кино нужно сниматься - такой себе современный Шариков от Булгакова. И идеи у него вполне большевитско-шариковые. И вообще вся партия не более чем управдомы, типа ОСББ, ГСК и т.п...... Там бы они были все на своих местах, а так перебор...
показати весь коментар
18.10.2021 22:16 Відповісти
смєтуни приготовились к броску:
показати весь коментар
18.10.2021 22:40 Відповісти
Ні, кинуті вже не кинуться в кидку.
показати весь коментар
19.10.2021 08:29 Відповісти
Турборежим-2,или разгон зрадофильской Рады?
показати весь коментар
18.10.2021 22:57 Відповісти
цим зеленим гнидам пох що зростають ціни,тарифи,аренда...що починається нова хвиля КОВІДу,що незрозуміла ціна на опалення та схоже електрику...їм конче потрібно всіг впрягти в РРО та підвищити податки...
тварюки просто баранами пруть на людей...
і це після мегазашквару "найвеличнішого"...
гадаю 73% тепер оцінять нарешті "слуг" по їх заслугах...
показати весь коментар
18.10.2021 22:58 Відповісти
зедене бидло в шоці...
показати весь коментар
18.10.2021 23:07 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2021 23:17 Відповісти
Монобольшивики сделали нам инфляцию в 13%!!! Такого себе даже овощь не позволял!
показати весь коментар
19.10.2021 03:57 Відповісти
"Турборежим", сер! По-іншому вони не здатні, все в турботах за внуків.
показати весь коментар
19.10.2021 08:25 Відповісти
Цікаво, скільки це коштуватиме? Реально то в монобільшості десь 215 слуг і служок, прислужників треба буде прикупити.
показати весь коментар
19.10.2021 08:28 Відповісти
 
 