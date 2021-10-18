РУС
Монобольшинство самостоятельно проголосует "ресурсный" законопроект №5600, - "слуга народа" Арахамия

Монобольшинство самостоятельно проголосует

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагает, что монобольшинство самостоятельно проголосует за так называемый "ресурсный" законопроект №5600.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Арахамия сказал на брифинге в понедельник.

В то же время, нардеп считает, что у этого документа вообще будет "достаточно весомая поддержка" в сессионном зале.

"Потому что законопроект сначала через медиа был сделан токсичным, но потом после доработки на комитете он существенно изменился – там уже нет "зашкварных" норм. Поэтому мне кажется, что он будет голосоваться достаточно просто, как обычный законопроект", - подчеркнул Арахамия.

Автор: 

ВР (29396) налоги (3255) Арахамия Давид (995) Слуга народа (2660)
Топ комментарии
+16
монобольшинство - говори мудрый Каа, мы тебя слушаем...

18.10.2021 21:18 Ответить
+13
Тобто Агрохімія визнав, що спочатку був зашквар? 😲🤣🤣🤣🤣🤣 Так найбільший зашквар і залишився! Найвеличніший уникає оподаткування через офшори, а селяни будуть башляти, якщо земельки у них більше 50 сотиків. Якою ж це гнидою потрібно бути?
18.10.2021 21:23 Ответить
+12
Залишилися лише для селян, та покупців квартир. Нувориші як завжди при сплаті податків нє при дєлі.
18.10.2021 21:21 Ответить
пайдьот режим турба - й у т ч друкарський станок у нацбанку...
18.10.2021 21:15 Ответить
турба в помощь !

избиратель ЗЕленского будет особенно рад "подарку" от служек
18.10.2021 21:51 Ответить
У Арахамии внешность немытого проходимца
18.10.2021 22:11 Ответить
Ему некогда мыться, слюнявит кэш по конвертам, более мерзких барыг в ВР ещё не было.
18.10.2021 23:12 Ответить
Сухумской обезьяны в какашках 😂
19.10.2021 02:25 Ответить
это как самоудовлетворение?...
18.10.2021 21:16 Ответить
ФОП! Вам в поп.
18.10.2021 21:17 Ответить
монобольшинство - говори мудрый Каа, мы тебя слушаем...

18.10.2021 21:18 Ответить
Все из Сухумского бабезьяника 😂

Родственники Агронома
19.10.2021 02:27 Ответить
хламидники , короче ))))))
19.10.2021 09:50 Ответить
"Потому что законопроект сначала через медиа был сделан токсичным, но потом после доработки на комитете он существенно изменился - там уже нет "зашкварных" норм.
==========
нет зашкварных норм для олигархов?
18.10.2021 21:18 Ответить
Залишилися лише для селян, та покупців квартир. Нувориші як завжди при сплаті податків нє при дєлі.
18.10.2021 21:21 Ответить
Які можуть бути податки, з 300 метрового будинку під Києвом, придбаним хламідією, за "чесно зароблені в офшорах", 37 тисяч доларів?
18.10.2021 21:29 Ответить
Тобто Агрохімія визнав, що спочатку був зашквар? 😲🤣🤣🤣🤣🤣 Так найбільший зашквар і залишився! Найвеличніший уникає оподаткування через офшори, а селяни будуть башляти, якщо земельки у них більше 50 сотиків. Якою ж це гнидою потрібно бути?
18.10.2021 21:23 Ответить
яким дебілом треба бути , щоб проголосувати за цих гнид ?
18.10.2021 21:51 Ответить
Зеленим. У значенні з дитячим інтелектом.
18.10.2021 22:08 Ответить
Спершу за ЗЕ проголосували, не забувай.
14.04.2022 10:09 Ответить
А ето хто в короткой маечке?
показать весь комментарий
18.10.2021 21:19 Ответить
Звідки взявся в Україні цей горний бабуїн?
18.10.2021 21:19 Ответить
Как откуда? Родом то он из Параши.
18.10.2021 21:24 Ответить
Йому ж хтось дав громадянство України,і хто ж ця курва?
показать весь комментарий
А дійсно озвуч! Мабуть ти знаєш!
18.10.2021 21:30 Ответить
Якби знав не, питав би.
18.10.2021 21:33 Ответить
Ну то почитай що воно тоді співало.
https://news.pn/ru/public/125603
18.10.2021 21:36 Ответить
При этом, он допускал, что согласится на подпись Петра Порошенко,Тобто і тут треба дякувати петі мальдівському ?
18.10.2021 21:42 Ответить
Ну то подякуй. Так а ти що зараз проти нього? Ти відкликаєш свій голос 2019го?
18.10.2021 21:46 Ответить
Петя везде, но твоя жонка рошенке за щекой радуется, а ты ей же (рошенке) по утру в труселях истеришь, что не так?
18.10.2021 21:47 Ответить
Не розумію собачої і не хочу бо гидую кацапів.Мене від вас нудить.
18.10.2021 21:54 Ответить
ну то не муч себе - піди вдавись на параші - щоб людям не воняло...
18.10.2021 22:36 Ответить
О, не зважайте на цю істоту. Я пригадав її. Декілька днів тому вона тут писала. ЇЇ останній аргумент то є мова. Таке собі чудернацьке створіння.
18.10.2021 21:58 Ответить
віктор, а до чого тут твій висер про Пороха? Ти, вітьок зовсім дебіл, чи тебе ще можа вилікувати?
14.04.2022 10:13 Ответить
Україно, Україно, подивись на себе...
18.10.2021 21:21 Ответить
Если примут закон 5600, то от рейтинга Зеленского и "Слуг Народа" ничего не останется.
18.10.2021 21:22 Ответить
Я тільки за! Зебидло повинно страждати через свій вибір. Шкода звичайно що це зачепить нормальних громадян.
18.10.2021 21:39 Ответить
Нічого. За бюджетні кошти, Бубочка замовить який завгодно каприз рейтинг.
18.10.2021 21:40 Ответить
Если зеленые уроды начнут уже вовсю заниматься фальсификациями, запугиваниями и прочей ерундой, которой занимался и Янукович, то конец их будет неизбежен, и будет гораздо худший, чем у рыгов.
18.10.2021 21:58 Ответить
який ти наївний !
18.10.2021 21:53 Ответить
Здається Хламідія взагалі не розуміє що за прийняття будь якого закону несе відповідальність ця монобільшість обрана зедебілами.
18.10.2021 21:24 Ответить
Сьогодні він агрохімія, завтра ахінєя, післязавтра хламідія а потім ахрєнєя. Карочє, нєуловімий мстітєль
18.10.2021 22:22 Ответить
Депутат ВР спокойно ботает по-фене... Это современный уровень ЗЕ-парламентаризма
18.10.2021 21:24 Ответить
Ара - "Монобольшинство самостоятельно проголосует "ресурсный" законопроект №5600"
********************************************************************
18.10.2021 21:34 Ответить
Зебіли у всій своїй красі. Завжли винен хтось. Маніпулятори НІКОЛИ не візьмуть на себе відповідальність.

"Потому что законопроект сначала через медиа был сделан токсичным, но потом после доработки на комитете он существенно изменился - там уже нет "зашкварных" норм. Поэтому мне кажется, что он будет голосоваться достаточно просто, как обычный законопроект", - подчеркнул Арахамия.

В законі були зашкварені норми, та винні медіа, які не пропустили це токсичне лайно.
18.10.2021 21:36 Ответить
Замечательно!
Огороды в 50 соток теперь обложат налогом.
Следующий шаг - обложить владельцев цветочных горшков!
Это ведь тоже земля.
18.10.2021 21:41 Ответить
Та і податок можуть прийняти на землю під дворовими туалетами як користування надрами.
19.10.2021 08:32 Ответить
Бачу , слідуюча Рада , яка надіюсь - вже не буде зеленою , тільки й робитиме те що - розгрібатиме після слуг , завали ,з тих дров , яких вони наламуть - кожен день все більше і більше = скасовуватиме все що слуги наприймають . .
18.10.2021 21:47 Ответить
достатньо одного закону , просто відмінити всі закони прийняті за цей час .
18.10.2021 21:56 Ответить
Отак і живемо . Одні витрачають дорогоцінний час щоб приймати дебільні закони , інші його будуть витрачати щоб їх скасувати . А час даремно і невблаганно іде . .
18.10.2021 22:12 Ответить
так минули 30 останніх років .
18.10.2021 22:17 Ответить
Да какая вам разница, всё равно же продадите абхазам.
18.10.2021 21:56 Ответить
Давиду в кино нужно сниматься - такой себе современный Шариков от Булгакова. И идеи у него вполне большевитско-шариковые. И вообще вся партия не более чем управдомы, типа ОСББ, ГСК и т.п...... Там бы они были все на своих местах, а так перебор...
18.10.2021 22:16 Ответить
смєтуни приготовились к броску:
18.10.2021 22:40 Ответить
Ні, кинуті вже не кинуться в кидку.
19.10.2021 08:29 Ответить
Турборежим-2,или разгон зрадофильской Рады?
18.10.2021 22:57 Ответить
цим зеленим гнидам пох що зростають ціни,тарифи,аренда...що починається нова хвиля КОВІДу,що незрозуміла ціна на опалення та схоже електрику...їм конче потрібно всіг впрягти в РРО та підвищити податки...
тварюки просто баранами пруть на людей...
і це після мегазашквару "найвеличнішого"...
гадаю 73% тепер оцінять нарешті "слуг" по їх заслугах...
18.10.2021 22:58 Ответить
зедене бидло в шоці...
18.10.2021 23:07 Ответить
18.10.2021 23:17 Ответить
Монобольшивики сделали нам инфляцию в 13%!!! Такого себе даже овощь не позволял!
19.10.2021 03:57 Ответить
"Турборежим", сер! По-іншому вони не здатні, все в турботах за внуків.
19.10.2021 08:25 Ответить
Цікаво, скільки це коштуватиме? Реально то в монобільшості десь 215 слуг і служок, прислужників треба буде прикупити.
19.10.2021 08:28 Ответить
 
 