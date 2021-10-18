Монобольшинство самостоятельно проголосует "ресурсный" законопроект №5600, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагает, что монобольшинство самостоятельно проголосует за так называемый "ресурсный" законопроект №5600.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Арахамия сказал на брифинге в понедельник.

В то же время, нардеп считает, что у этого документа вообще будет "достаточно весомая поддержка" в сессионном зале.

"Потому что законопроект сначала через медиа был сделан токсичным, но потом после доработки на комитете он существенно изменился – там уже нет "зашкварных" норм. Поэтому мне кажется, что он будет голосоваться достаточно просто, как обычный законопроект", - подчеркнул Арахамия.

