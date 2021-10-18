Монобольшинство самостоятельно проголосует "ресурсный" законопроект №5600, - "слуга народа" Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагает, что монобольшинство самостоятельно проголосует за так называемый "ресурсный" законопроект №5600.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Арахамия сказал на брифинге в понедельник.
В то же время, нардеп считает, что у этого документа вообще будет "достаточно весомая поддержка" в сессионном зале.
"Потому что законопроект сначала через медиа был сделан токсичным, но потом после доработки на комитете он существенно изменился – там уже нет "зашкварных" норм. Поэтому мне кажется, что он будет голосоваться достаточно просто, как обычный законопроект", - подчеркнул Арахамия.
избиратель ЗЕленского будет особенно рад "подарку" от служек
Родственники Агронома
==========
нет зашкварных норм для олигархов?
Я, Зель, такую же хочу
https://news.pn/ru/public/125603
капризрейтинг.
********************************************************************
"Потому что законопроект сначала через медиа был сделан токсичным, но потом после доработки на комитете он существенно изменился - там уже нет "зашкварных" норм. Поэтому мне кажется, что он будет голосоваться достаточно просто, как обычный законопроект", - подчеркнул Арахамия.
В законі були зашкварені норми, та винні медіа, які не пропустили це токсичне лайно.
Огороды в 50 соток теперь обложат налогом.
Следующий шаг - обложить владельцев цветочных горшков!
Это ведь тоже земля.
тварюки просто баранами пруть на людей...
і це після мегазашквару "найвеличнішого"...
гадаю 73% тепер оцінять нарешті "слуг" по їх заслугах...