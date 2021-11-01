Украина пытается "втянуть Россию в какие-то силовые действия", - Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров уверяет, что киевские власти якобы пытаются создать провокационную ситуацию на Донбассе, после чего они намерены втянуть Россию в силовые действия.
Об этом глава МИД РФ сказал в эфире телеканала "Россия 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".
"Но возвращаясь к Украине, к нормандскому формату, да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются", — сказал глава российского МИД.
В то же время он ни слова не сказал об агрессивных действиях со стороны России на Донбассе.
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+31 Alexey Chernyavsky
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+16 Прощай немытая раССея
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"Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним" - это тоже из Библии
вас бы сук чем-то оттянуть и перетянуть по хребтине, шоб больше не лезли андоны !
Після цих битв Володимиро-Суздальске князівство розпалося на численні уділи, і вже було не здатне загрожувати інтересам Києва та втручатися в справи Русі. Майже 400 років сиділи тихо.
В 1527 р. московіти разом з татарами зайшли в Україну і відбулася битва біля Канева, де московіти потерпіли поразку від русів під командуванням Констянтина Острозького. Було знищено більше 26 тис. московітів і татар. Після того вони не потикалися на українські землі аж до Переяславської Ради!