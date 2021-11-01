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Украина пытается "втянуть Россию в какие-то силовые действия", - Лавров

Украина пытается

Министр иностранных дел Сергей Лавров уверяет, что киевские власти якобы пытаются создать провокационную ситуацию на Донбассе, после чего они намерены втянуть Россию в силовые действия.

Об этом глава МИД РФ сказал в эфире телеканала "Россия 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Но возвращаясь к Украине, к нормандскому формату, да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются", — сказал глава российского МИД.

В то же время он ни слова не сказал об агрессивных действиях со стороны России на Донбассе. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров заявил, что РФ передала партнерам предложения по встрече в Нормандском формате: "Ждем реакции"

Автор: 

агрессия (1705) Лавров Сергей (2329) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+33
Він не ідіот, а готує ґрунт для наступу і шугає найвеличнішого говнокомандуючого.
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01.11.2021 12:20 Ответить
+31
Ну да! Это ж Украина нагнала в Россию военного хлама мама не горюй.
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01.11.2021 12:16 Ответить
+16
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01.11.2021 12:20 Ответить
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01.11.2021 12:56 Ответить
Зазеркалье.
"Злые люди не разумеют справедливости"(с)
"Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним" - это тоже из Библии
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01.11.2021 13:14 Ответить
Жалкая гебельсовская шлюха ваш лавров.
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01.11.2021 13:17 Ответить
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"
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01.11.2021 13:20 Ответить
Россия пытается втянуть США в какие-то силовые действия!
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01.11.2021 13:21 Ответить
Харош трындеть кацапы.Заходите уже,поутилизируем вас тут) СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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01.11.2021 13:22 Ответить
https://litsa.com.ua/19732/
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01.11.2021 13:24 Ответить
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01.11.2021 13:35 Ответить
гопник в переулке сказал прохожему что тот его провоцырует своей золотой цепочкой и дорогими часами
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01.11.2021 13:40 Ответить
В Кремле панически боятся саммита в Нормандском формате с участием Меркель , та напоследок вьідаст Пуйлу люлей . Имхо
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01.11.2021 13:46 Ответить
конь педальный лишнюю дорожку втянул, колбасит животинку не падецки)))))
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01.11.2021 13:50 Ответить
та вас ******не надо втягивать...
вас бы сук чем-то оттянуть и перетянуть по хребтине, шоб больше не лезли андоны !

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01.11.2021 13:50 Ответить
Лучшим ответом унылой коняке Лаврову и его узкоглазому хАзяину Уйлу Владимировичу будет наш https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc музыкальный привет от славной группы Пирятин.
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01.11.2021 13:51 Ответить
prostopadła (перпендикулярная прямая, если что)
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01.11.2021 13:59 Ответить
Послушайте риторику ЭТОГО прогэбэшного УБЛЮДКА Лаврова и вспомните что говорила эта лошадь ещё ТРИ ГОДА НАЗАД!! А теперь, когда впереди КРЕМЛЁВСКИХ ТВАРЕЙ замаячил Афган, когда страна агрессор идёт ко дну блгодаря санкциям и углеводороды в мире подходят к своей НЕНУЖНОСТИ, вся пропутинская СВОЛОЧЬ при любом шаге Украины в сторону войны ДАЁТ ЗАДНЮЮ. Бабло у банды недоумков на исходе, отсюда и стоны, и молчание, и обида. А ведь это не конец... это только НАЧАЛО того АРМАГЕДОНЦА, который ждёт агрессивных паскуд в ближайшем будущем. Мало того, грядёт то время, когда эта МРАЗЬ будет умолять Украину сесть за стол переговоров и обговаривать возвращение некогда захваченных ею земель.
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01.11.2021 14:18 Ответить
Треба добряче наваляти, як полізуть, чого б це не коштувало. Приклади з історії: В 1170 р. військо Романа Мстиславича, у лютому 1170 р. вщерть розбило армію суздальців. У полон захопили стільки суздальців, що їх продавали по 2 ногати (1 ногата дорівнювала 1/20 гривні). Розгром багатотисячного війська суздальців під Вишгородом у грудні 1173.
Після цих битв Володимиро-Суздальске князівство розпалося на численні уділи, і вже було не здатне загрожувати інтересам Києва та втручатися в справи Русі. Майже 400 років сиділи тихо.
В 1527 р. московіти разом з татарами зайшли в Україну і відбулася битва біля Канева, де московіти потерпіли поразку від русів під командуванням Констянтина Острозького. Було знищено більше 26 тис. московітів і татар. Після того вони не потикалися на українські землі аж до Переяславської Ради!
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01.11.2021 14:18 Ответить
"Бедненькие" все вас "втягивают и втягивают" то в Молдову, то в Грузию, то в Украину, то в азербайджанский Карабах, то в Сирию, то в Ливию, то в ЦАР, то в Беларусь, то .. то... то.. то... Так и хочется вас " пожалеть" волков позорных.
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01.11.2021 14:40 Ответить
ага, гаубицу подбросили и за веревочку дергали чтоб стреляла
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01.11.2021 15:10 Ответить
Ну, усьо - більше ніяких "Байрактарів", щоб "как би чего не вишло..." (с). Ба, навіть турки забороняють нам називати ці безпілотники турецькими - торгувати ************ з рашкою дорожче. Рано ми раділи, тепер закуплені "Байрактари" припадатимуть пилом замість прямого застосування...
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01.11.2021 16:29 Ответить
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