Украина пытается "втянуть Россию в какие-то силовые действия", - Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров уверяет, что киевские власти якобы пытаются создать провокационную ситуацию на Донбассе, после чего они намерены втянуть Россию в силовые действия.

Об этом глава МИД РФ сказал в эфире телеканала "Россия 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Но возвращаясь к Украине, к нормандскому формату, да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются", — сказал глава российского МИД.

В то же время он ни слова не сказал об агрессивных действиях со стороны России на Донбассе.

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