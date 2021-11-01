Україна намагається "втягнути Росію в якісь силові дії", - Лавров
Міністр закордонних справ Сергій Лавров запевняє, що київська влада нібито намагається створити провокаційну ситуацію на Донбасі, після чого вона має намір втягнути Росію в силові дії.
Про це глава МЗС РФ сказав в ефірі телеканалу "Росія 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".
"Але повертаючись до України, до нормандського формату, так, загострення очевидно, спроби створити провокаційну ситуацію, викликати якусь відповідь від ополчення, і, напевно, втягнути Росію в якісь силові дії, вони спостерігаються", - сказав глава російського МЗС.
Водночас він ні слова не сказав про агресивні дії з боку Росії на Донбасі.
Топ коментарі
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+31 Alexey Chernyavsky
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+16 Прощай немытая раССея
показати весь коментар01.11.2021 12:20 Відповісти Посилання
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"Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним" - это тоже из Библии
вас бы сук чем-то оттянуть и перетянуть по хребтине, шоб больше не лезли андоны !
Після цих битв Володимиро-Суздальске князівство розпалося на численні уділи, і вже було не здатне загрожувати інтересам Києва та втручатися в справи Русі. Майже 400 років сиділи тихо.
В 1527 р. московіти разом з татарами зайшли в Україну і відбулася битва біля Канева, де московіти потерпіли поразку від русів під командуванням Констянтина Острозького. Було знищено більше 26 тис. московітів і татар. Після того вони не потикалися на українські землі аж до Переяславської Ради!