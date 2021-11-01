Україна намагається "втягнути Росію в якісь силові дії", - Лавров

Міністр закордонних справ Сергій Лавров запевняє, що київська влада нібито намагається створити провокаційну ситуацію на Донбасі, після чого вона має намір втягнути Росію в силові дії.

Про це глава МЗС РФ сказав в ефірі телеканалу "Росія 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Але повертаючись до України, до нормандського формату, так, загострення очевидно, спроби створити провокаційну ситуацію, викликати якусь відповідь від ополчення, і, напевно, втягнути Росію в якісь силові дії, вони спостерігаються", - сказав глава російського МЗС.

Водночас він ні слова не сказав про агресивні дії з боку Росії на Донбасі.

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