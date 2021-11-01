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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна намагається "втягнути Росію в якісь силові дії", - Лавров

Україна намагається

Міністр закордонних справ Сергій Лавров запевняє, що київська влада нібито намагається створити провокаційну ситуацію на Донбасі, після чого вона має намір втягнути Росію в силові дії.

Про це глава МЗС РФ сказав в ефірі телеканалу "Росія 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Але повертаючись до України, до нормандського формату, так, загострення очевидно, спроби створити провокаційну ситуацію, викликати якусь відповідь від ополчення, і, напевно, втягнути Росію в якісь силові дії, вони спостерігаються", - сказав глава російського МЗС.

Водночас він ні слова не сказав про агресивні дії з боку Росії на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про відмову РФ від відносин із НАТО: Це агресивний блок, створений проти нашої країни

Автор: 

агресія (1195) Лавров Сергій (1615) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+33
Він не ідіот, а готує ґрунт для наступу і шугає найвеличнішого говнокомандуючого.
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01.11.2021 12:20 Відповісти
+31
Ну да! Это ж Украина нагнала в Россию военного хлама мама не горюй.
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01.11.2021 12:16 Відповісти
+16
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01.11.2021 12:20 Відповісти
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01.11.2021 12:56 Відповісти
Зазеркалье.
"Злые люди не разумеют справедливости"(с)
"Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним" - это тоже из Библии
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01.11.2021 13:14 Відповісти
Жалкая гебельсовская шлюха ваш лавров.
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01.11.2021 13:17 Відповісти
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"
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01.11.2021 13:20 Відповісти
Россия пытается втянуть США в какие-то силовые действия!
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01.11.2021 13:21 Відповісти
Харош трындеть кацапы.Заходите уже,поутилизируем вас тут) СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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01.11.2021 13:22 Відповісти
https://litsa.com.ua/19732/
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01.11.2021 13:24 Відповісти
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01.11.2021 13:35 Відповісти
гопник в переулке сказал прохожему что тот его провоцырует своей золотой цепочкой и дорогими часами
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01.11.2021 13:40 Відповісти
В Кремле панически боятся саммита в Нормандском формате с участием Меркель , та напоследок вьідаст Пуйлу люлей . Имхо
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01.11.2021 13:46 Відповісти
конь педальный лишнюю дорожку втянул, колбасит животинку не падецки)))))
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01.11.2021 13:50 Відповісти
та вас ******не надо втягивать...
вас бы сук чем-то оттянуть и перетянуть по хребтине, шоб больше не лезли андоны !

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01.11.2021 13:50 Відповісти
Лучшим ответом унылой коняке Лаврову и его узкоглазому хАзяину Уйлу Владимировичу будет наш https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc музыкальный привет от славной группы Пирятин.
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01.11.2021 13:51 Відповісти
prostopadła (перпендикулярная прямая, если что)
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01.11.2021 13:59 Відповісти
Послушайте риторику ЭТОГО прогэбэшного УБЛЮДКА Лаврова и вспомните что говорила эта лошадь ещё ТРИ ГОДА НАЗАД!! А теперь, когда впереди КРЕМЛЁВСКИХ ТВАРЕЙ замаячил Афган, когда страна агрессор идёт ко дну блгодаря санкциям и углеводороды в мире подходят к своей НЕНУЖНОСТИ, вся пропутинская СВОЛОЧЬ при любом шаге Украины в сторону войны ДАЁТ ЗАДНЮЮ. Бабло у банды недоумков на исходе, отсюда и стоны, и молчание, и обида. А ведь это не конец... это только НАЧАЛО того АРМАГЕДОНЦА, который ждёт агрессивных паскуд в ближайшем будущем. Мало того, грядёт то время, когда эта МРАЗЬ будет умолять Украину сесть за стол переговоров и обговаривать возвращение некогда захваченных ею земель.
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01.11.2021 14:18 Відповісти
Треба добряче наваляти, як полізуть, чого б це не коштувало. Приклади з історії: В 1170 р. військо Романа Мстиславича, у лютому 1170 р. вщерть розбило армію суздальців. У полон захопили стільки суздальців, що їх продавали по 2 ногати (1 ногата дорівнювала 1/20 гривні). Розгром багатотисячного війська суздальців під Вишгородом у грудні 1173.
Після цих битв Володимиро-Суздальске князівство розпалося на численні уділи, і вже було не здатне загрожувати інтересам Києва та втручатися в справи Русі. Майже 400 років сиділи тихо.
В 1527 р. московіти разом з татарами зайшли в Україну і відбулася битва біля Канева, де московіти потерпіли поразку від русів під командуванням Констянтина Острозького. Було знищено більше 26 тис. московітів і татар. Після того вони не потикалися на українські землі аж до Переяславської Ради!
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01.11.2021 14:18 Відповісти
"Бедненькие" все вас "втягивают и втягивают" то в Молдову, то в Грузию, то в Украину, то в азербайджанский Карабах, то в Сирию, то в Ливию, то в ЦАР, то в Беларусь, то .. то... то.. то... Так и хочется вас " пожалеть" волков позорных.
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01.11.2021 14:40 Відповісти
ага, гаубицу подбросили и за веревочку дергали чтоб стреляла
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01.11.2021 15:10 Відповісти
Ну, усьо - більше ніяких "Байрактарів", щоб "как би чего не вишло..." (с). Ба, навіть турки забороняють нам називати ці безпілотники турецькими - торгувати ************ з рашкою дорожче. Рано ми раділи, тепер закуплені "Байрактари" припадатимуть пилом замість прямого застосування...
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01.11.2021 16:29 Відповісти
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