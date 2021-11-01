В госбюджете достаточно средств на выплату субсидий, - замглавы Минсоцполитики Музыченко

В госбюджете 2021 года достаточно средств на выплату субсидий в этом году, а также для проведения первых платежей в начале следующего года всем нуждающимся в помощи.

Об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсоцполитики.

"Верховная Рада приняла изменения в госбюджет 2021 года, которыми увеличено финансирование субсидий в этом году более чем на 12 млрд. гривен. Более 3 млрд. гривен из этих средств пойдет на авансирование субсидий для выплаты в январе следующего года, пока будут разрабатываться порядки финансирования социальных программ, утверждаться справки и сметы на 2022 год", – пояснил Музыченко.

Он также отметил, что в 12 млрд гривен также учтены потребности для увеличения на 50% объемов использования отдельных коммунальных услуг в регионах с "красным" уровнем карантинных ограничений.

По словам Музыченко, субсидия назначена уже более 2,5 миллионам домохозяйств, из них автоматически – почти двум миллионам.

"Это сопоставимая цифра по сравнению с прошлым годом. Но заявления от людей продолжают поступать, и с началом отопительного периода их количество возросло. В прошлом отопительном сезоне субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получало около трех миллионов домохозяйств. Ожидаем, что в этом сезоне будет такая же цифра", – отметил Музыченко.

Согласно ожиданиям Минсоцполитики, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около двух тысяч гривен.

В то же время Музыченко отметил, что в зависимости от условий потребления жилищно-коммунальных услуг, состава домохозяйства, уровня тарифов эта сумма может составлять и три-пять тысяч гривен.